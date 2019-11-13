Гончаренко дисквалифицировали за тираду в адрес судей. Справедливо?

Сегодня КДК РФС наказал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко за тираду в перерыве матча с «Сочи». Он был дисквалифицирован на два матча чемпионата России (один условно). Также тренер оштрафован на 100 тыс. рублей. Тут – подробности истории.

Гончаренко «наехал» на судей. Что ему грозит? Эмоции тренера ЦСКА понятны, но теперь его ждёт наказание.

Справедливо ли это наказание? Ниже – мнения футбольных людей и читателей «Чемпионата».



Александр Гришин, бывший тренер молодёжки ЦСКА (сейчас – тренер ФК «Казанка»):

— Это решение понятно всем, тем более в речи Гончаренко присутствовали нецензурные слова. Два матча, один из которых условно, – ничего страшного. Многие защищают Гончаренко? Ну, давайте тогда тренеры будут говорить на судей, а судьи – на тренера. У нас всё-таки цивилизованная страна – оскорблять людей нигде не положено.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА (кстати, последний чемпион СССР):

— Это решение несправедливо чисто по духу. Но судьи у нас — особая каста, про которых нельзя ничего говорить и писать. То, что они совершают ошибки, которые влияют на результат, — это ничего. А высказывать им правду в глаза у нас запрещено. Это были эмоции, ему просто надоел судейский бардак. Ошибки судей могли повлиять на дальнейшую карьеру Гончаренко, после этой игры его попросту могли убрать.



Александр Мостовой, тв-эксперт (когда-то сам ругался на судей):

— Наказание правильное. Для этого штрафы и существуют, чтобы ими пользоваться. Один матч дисквалификации – это нормально. Больше не нужно было давать. Гончаренко вспылил на эмоциях. Футбол на них основан — это нормально.



Сергей Хусаинов, бывший судья категории ФИФА (тоже слышал много гадостей в свой адрес):

— КДК прошёл по минимальной планке наказания, надо принимать это как должное. КДК правильно сделал, что дал самое лёгкое наказание. Если бы они вынесли решение суровее, это был бы перебор. Я Гончаренко могу понять. Ситуация уже критическая. 14 из 16 клубов выражают недовольство судейством.



Александр Тарханов, вице-президент «Пюника» (но мы-то помним его как тренера!):

— Гончаренко вообще не надо было дисквалифицировать. Он извинился. Тренер 90 минут в напряжении, на эмоциях всегда может что-то вырваться, ты как на горячей скороходе. Если Семак оскорблял, то тут Гончаренко вообще ничего такого не сказал. При этом считаю, что и Семака не надо было дисквалифицировать. Он тогда тоже принёс извинения. Тем более судьи же действительно совершают ошибки.

Тест. Самые жёсткие фразы в адрес арбитров РПЛ. Угадай, кто это сказал? Не только Семак называл судей «козлами». Представляем вам сборник «золотых» цитат.

Михаил Грушевский, известный пародист (очень давно болеет за ЦСКА):

— Любой тренер, который атакует арбитров, должен понимать, что нарывается на денежный штраф, дисквалификацию. Понять Гончаренко я могу. Потому что в последних двух матчах и с «Зенитом», и с «Сочи» судейство было, мягко сказать, не лояльно к ЦСКА. С другой стороны, его высказывания влияют хорошо на команду. Ребята видят, что тренер неравнодушен, готов нарваться на дисквалификацию и отстаивать интересы своей команды. Жалко, что тренера не будет на следующих матчах, но это оправданная жертва, потому что ЦСКА одержал волевую победу.

Мнения болельщиков

steviek

— А за плохое судейство в чемпионате кто-нибудь будет дисквалифицирован? Или хотя бы оштрафован?



novosselie04:

— Один прямо в лицо говорит судьям, что они козлы, другой просит внимательнее работать. Наказание одинаковое. Все равны или кто-то ровнее...



2c-p:

— Дисквалификация за правду, пусть и правду в грубом виде. В этом вся суть КДК. Ну и, конечно, штраф.



Krulia

— Это как теперь? Гончаренко пропускает матч с «КС», а у самих «КС» пропускает Божович? Театр абсурда, две команды без ГТ. Кто проиграет — сошлётся на это, кто выиграет — на это же…

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