У «Ростова» всё плохо. Зимой могут уйти ведущие игроки и Карпин

Что случилось

Сказка «Ростова», который неожиданно оказался на втором месте после окончания первого круга РПЛ, может вскоре закончиться. Из-за непростой финансовой ситуации в клубе, его могут покинуть президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, главный тренер Валерий Карпин, а также группа ведущих футболистов. Об этом 13 ноября «Спорт-Экспрессу» рассказал Валерий Карпин.

Что сказал главный тренер «Ростова»

«Насколько всё сложно? Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации, — что вообще об этом можно говорить», — отметил Валерий Карпин.



«Долги перед командой по зарплате три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что всё понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьёзное при таком положении вещей сложно.



Финансовая блокада может убить «Ростов». По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.



Для примера — вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись. Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года — воз и ныне там.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. И конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды.



Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба».

Это правда?

Да, источник «Чемпионата» подтвердил слова Валерия Георгиевича. Клуб действительно может из-за сложившейся ситуации зимой лишиться группы важнейших игроков, главного тренера, президента и спортивного директора.



У «Ростова» есть непогашенные долги ещё с тех времён, когда клуб курировал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Например, задолженность перед экс-тренером «жёлто-синих» Курбаном Бердыевым за досрочное расторжение контракта.



При этом правительство Ростовской области, которому принадлежит контрольный пакет акций «Ростова», не выполняет финансовых обещаний перед клубом.



В результате игроки и некоторые работники «Ростова» не получают заработную плату в течение нескольких месяцев.

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Когда Карпин стал главным тренером «Ростова»

Карпин возглавил жёлто-синих в конце декабря 2017 года, сменив на своём посту Леонида Кучука. Валерий Георгиевич переехал в Ростов-на-Дону спустя полгода, после того, как президентом донского клуба стал Арташес Арутюнянц, а спортивным директором – Алексей Рыскин.

Каких успехов он добился в Ростове

Первые полгода понадобились Карпину для адаптации в клубе. Оставшиеся 10 матчей сезона-2017/18 команда под его руководством провела ровно, без радикальных игровых изменений, и финишировала на 11-й строчке чемпионата России.



Летом Карпин хорошо поработал над обороной ростовчан. В итоге следующий сезон жёлто-синие начали непривычно круто. К 10-му туру «Ростов» занимал третье место в РПЛ. Ростовчане едва ли не меньше всех пропускали в чемпионате и были очень опасны в контратаках. К зимнему перерыву команда Карпина немного сдала, но всё равно оставалась в отличной форме.

Тем не менее зимой донской клуб покинули сразу 4 ключевых футболиста – защитники Скопинцев и Ингасон, а также хавбеки Гулиев и Юсупов. Несмотря на то, что ростовчане также подписали сразу шестерых футболистов, два из которых – Ерёменко и Попов, весной у команды начался регресс. «Ростов» не стал хуже играть в обороне, но в атаке смотрелся беззубо. Итог – 9 место в РПЛ и слова Валерия Карпина о том, что из-за массовых перестановок в команде, у него просто «не дошли руки» до нападения.



Как следует заняться атакой наставник жёлто-синих смог в межсезонье. В «Ростове» он сменил не только схему с тремя центральными защитниками на 4-3-2-1, но и идеологию. В сезоне-2019/20 команда Карпина стала показывать невероятно красивый и атакующий футбол, который моментально стал приносить результат.



К 16-му туру РПЛ «Ростов» располагается непривычно высоко – на третьей строчке. В активе донского клуба 9 побед, 3 ничьи, 4 поражения, 30 очков и 29 забитых мячей (3-й показатель в чемпионате России).



Будет очень жаль, если вскоре мы такой «Ростов» потеряем.