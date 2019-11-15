Карпин против администрации Ростовской области. Кто прав?

В минспорте Ростовской области ответили на критику со стороны Карпина



В министерстве спорта Ростовской области прокомментировали слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о том, что клуб не получает финансовой помощи от правительства.



«В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года», — цитирует представителя министерства спорта Ростовской области «РБК-Ростов-на-Дону».



В минспорте сообщили также, что «Ростову» предоставлены в безвозмездное пользование футбольная база стадиона «Олимп-2», тренировочные поля, административные помещения, медико-восстановительный центр и общежитие.



Кроме того правительство Ростовской области направило из бюджета 250 млн рублей на ремонт кровли западной трибуны арены «Олимп-2» и рассматривает вопрос о выделении более 48 млн рублей на капитальный ремонт тренировочного поля в 2020 году.



В минспорте уточнили, что в 2022 году в левобережной части Ростова начнётся строительство полноценной базы для жёлто-синих.

В adidas объяснили, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной



Представители adidas объяснили, почему на рукавах новой формы сборной России оказался перевёрнутым государственный флаг, в то время как цвета у других команд, среди которых Бельгия и Германия, расположены в правильном порядке.



«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть как флаг Франции, Сербии или Нидерландов.



Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», — заявили «Чемпионату» в PR-отделе фирмы.

Adidas говорит, что РФС утвердил форму сборной. Как такое возможно? Вопросов становится всё больше.

Клуб Бекхэма заинтересован в покупке Дриусси. «Зенит» не хочет продавать игрока



«Интер Майами», создателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, заинтересован в подписании форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Никола Скира.



Согласно информации источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере 23-летнего нападающего, однако сине-бело-голубые не хотят расставаться с аргентинцем.



В текущем сезоне Дриусси принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 16 млн. Летом 2017 года он перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейта» за € 15 млн.

Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП



«Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей. Отчёт о проверке «горожан» будет опубликован в декабре, сообщает The Athletic.



По информации издания, футбольный клуб будет наказан только денежным штрафом, несмотря на то что ему грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, в 2018 году Der Spiegel раскрыл ряд документов, указывающих на финансовые махинации «Манчестер Сити». Вскоре УЕФА начал расследование в отношении манкунианцев.



«Ман Сити» — действующий чемпионат английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства страны. В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы возглавляет группу C.

Игроки «Ливерпуля» и «Сити» конфликтуют в сборной. Сцепились в столовой Из-за приколов над «Сити» Англия потеряла лучшего игрока отбора.

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет купить Кавани на замену Ибрагимовичу



Руководство клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» в межсезонье планирует усилить позицию нападающего. Ранее стан калифорнийцев покинул шведский форвард Златан Ибрагимович.



Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Гэлакси» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.



Контракт Кавани с парижанами рассчитан до 30 июня 2020 года, но 32-летний уругваец может сменить клуб предстоящей зимой. «Лос-Анджелес» уже начал предварительные переговоры.



Ранее сообщалось, что в услугах Кавани заинтересован также «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.



В нынешнем сезоне Эдинсон забил 2 мяча в 8 встречах во всех турнирах на клубном уровне.

В «Локо» подтвердили реконструкцию «РЖД Арены» и возможный переезд в «Лужники»



Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды «РЖД Арены».

«В настоящий момент клуб действительно занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Сейчас нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке. Но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.



Но нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы в том числе рассматриваем и «Лужники», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Иран с Азмуном проиграл Ираку, Узбекистан с Шомуродовым — Саудовской Аравии



Сборная Ирана проиграла национальной команде Ирака в матче 5-го тура группы C отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Амман Интернейшнл» в Аммане и завершилась со счётом 2:1.



В составе победителей забитыми мячами отметились Муханад Али и Алаа Аббас. У иранцев результативный удар на счету Ахмада Нуроллахи. Форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел в стартовом составе гостей и был заменён на 90-й минуте на Кавеха Резаи при счёте 1:1.



В матче 5-го тура группы D сборная Узбекистана проиграла Саудовской Аравии. Встреча проходила на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершилась со счётом 2:3.



Счёт в матче открыл форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов на 16-й минуте. Ещё один мяч у хозяев забил Отабек Шукуров. Победу гостям принесли дубль Сальмана Аль-Фариджа и гол Салема Аль-Доссари.