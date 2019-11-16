Финляндия впервые вышла на Евро! Берг добыл путёвку для Швеции

Финляндия впервые квалифицировалась на Евро

Для сборной Финляндии матч 9-го тура отборочного турнира ЧЕ-2020 против скромного Лихтенштейна стал историческим. Благодаря разгромной победе финны заработали три очка, заняли второе место в группе J и впервые обеспечили себе путёвку в финальную часть крупного международной турнира.

Главным героем встречи стал лучший бомбардир Финляндии форвард Теэму Пукки. При счёте 1:0 в пользу своей команды он реализовал пенальти, а спустя 11 минут оформил дубль.

Для того, чтобы забить третий и последний мяч в игре, Пукки потребовалось обыграть вратаря соперника и ударить мимо защитника, который пытался закрыть собой ворота. С первой задачей финн справился без проблем, вторая далась чуть сложнее: сначала форвард попал в лицо игроку Лихтенштейна и лишь затем — в ворота.



После финального свистка в Финляндии никто не пытался сдерживать эмоций. Болельщики выбежали на поле, а футболисты ликовали и радостно распевали песни в раздевалке.

Италия побила рекорд 80-летней давности

Сборная Италии досрочно отобралась на Евро-2020 ещё в 7-м туре квалификации, поэтому оставшиеся матчи команда Манчини проводит с удовольствием и без давления. В октябре итальянцы разгромили Лихтенштейн, а вчера с легкостью разобрались с Боснией и Герцеговиной.



В гостевом матче с боснийцами Италия открыла счёт на 21-й минуте. В чужой штрафной Барелла отпасовал на Ачерби, а тот, убрав Пьянича на замахе, отправил мяч в дальний угол ворот. Спустя 15 минут хозяева вновь позволили итальянцам пробить в опасной близости от владений голкипера Шехича, за что и поплатились. Инсинье с разворота послал мяч низом и удвоил преимущество своей команды.

Финальную точку в игре поставил Беллоти. Получив мяч, форвард не стал сближаться с голкипером и с линии штрафной нанёс удар точно в ближний угол.



Разгромив Боснию и Герцеговину, Италия одержала 10 победу подряд, побив собственный рекорд по длительности победной серии во всех турнирах, установленный в марте 1939 года.

Феерия дебютантов сборной Испании

Новость о том, что на своём поле сборная Испании разгромила Мальту со счётом 7:0, едва ли кого-то удивит. Однако испанцы всё же сумели в игре с аутсайдером преподнести несколько сюрпризов даже для самых искушенных болельщиков.

Во-первых, все семь голов забили разные футболисты – Мората, Касорла, Торрес, Сарабия, Ольмо, Морено и Навас.

Во-вторых, двое из числа авторов забитых мячей отличились в дебютном для себя матче за взрослую национальную команду. Защитник Пау Торрес на 61-й минуте заменил Серхио Рамоса, а на 62-й уже праздновал гол. После подачи он первым же касанием отправил мяч в ворота. Спустя 4 минуты на поле появился второй дебютант – полузащитник Даниэль Ольмо вместо Мораты, ещё через 3 минуты молодой хавбек забил гол. Подобное достижение в последний раз покорялось игрокам сборной Испании 30 лет назад. 15 ноября 1989 года дебютанты испанской национальной команды Хуанито и Фернандо сумели отличиться в игре отбора ЧМ-1990 с Венгрией (4:0).

В-третьих, гол Торреса стал самым быстрым в исполнении дебютанта сборной Испании с 1998 года. Тогда в товарищеской встрече с Швецией нападающий Фернандо Морьентес отличился спустя 52 секунды после стартового свистка.

Берг вывел Швецию на Евро

Судьбу матча с Румынией и заодно второй путёвки на ЧЕ-2020 от группы F шведы сумели решить уже в первом тайме. Причём главным творцом этого успеха стал форвард «Краснодара» Маркус Берг.



На 18-й минуте нападающий откликнулся на подачу Форсберга, а затем переправил мяч головой в ворота.



Вскоре Берг сам стал ассистентом. Маркус вовремя сделал скидку на врывающегося в штрафную Куайсона, который удвоил преимущество сборной Швеции.

Во втором тайме команды обоюдно остро атаковали, но больше отличиться никто так и не смог. Записав на свой счёт очередные три очка, шведы гарантировали себе второе место в группе и попадание на чемпионат Европы.

Швейцария уже одной ногой на ЧЕ-2020

В домашней встрече с Грузией швейцарцам пришлось несладко. Хозяева сумели распечатать ворота соперника лишь в концовке матча.



На 77-й минуте дебютант сборной Швейцарии 22-летний форвард Седрик Иттен после подачи Закарии ударом головой поймал Лорию на противоходе, поразив сетку ворот. В оставшееся время игры гости не смогли сравнять счёт и минимально уступили.

В другом матче группы D Дания на своём поле разгромила Гибралтар со счётом 6:0. Голы на свой счёт записали Сков (дубль), Гиткьяер, Брайтвайт и Эриксен (дубль).

Таким образом судьба двух путёвок на Евро-2020 в группе D решится в последнем туре. Пока что Дания занимает первое место с 15 очками, на второй строчке Швейцария с 14 баллами, Ирландия замыкает первую тройку с 12 очками.



Несмотря на нынешнее положение швейцарцев, у них самые большие шансы на выход из группы. В последнем туре команда Владимира Петковича отправится в гости к Гибралтару, который не набрал ни одного очка. Дании и Ирландии 18 ноября придётся рубиться между собой за путёвку на ЧЕ.