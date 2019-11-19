Есть даже пункт о нарушении норм морали и нравственности.

«€3000 за агрессивное поведение». За что и на сколько штрафуют в сборной России

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал выдержку из документов, в котором отражены системы штрафов в сборной России. Штрафы грозят за опоздания, неподчинение тренерскому штабу и даже нарушение норм морали и нравственности. Все ценники указаны в евро, но в конце есть пункт, что пересчёт ведётся по курсу ЦБ. Вычесть эти суммы могут без дополнительного согласия футболиста из любых его доходов от РФС.

Опоздание

«В случае, если Член сборной команды без уважительных причин опоздал на учебно-тренировочный сбор, тренировку, тренировочное собрание, международный товарищеский матч или другое мероприятие, организуемое РФС, ФИФА или УЕФА, за исключением официальных матчей, — эквивалент 500 евро», — говорится в самом первом пункте.



А вот если футболист сборной пропустил всё то же самое без уважительных причин, то его штрафуют на 750 евро за каждый пропуск.



Если опоздать на мероприятие сборной, то придётся заплатить 1000 евро, а за пропуск придётся выложить 1250 евро.

Неподчинение

«В случае, если Член сборной команды не подчиняется распоряжениям главного тренера, тренерско-административного штаба сборной команды, руководства РФС, — эквивалент 1500 евро», — указано в документе.

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Нарушение рекламных соглашений

«В том случае, если Член сборной команды нарушает условия спонсорского (рекламного) соглашения, заключенного РФС, включая, но не ограничиваясь, требования по участию Члена сборной в рекламных акциях (в том числе, но, не ограничиваясь этим: в фотосессиях, интервью, съемках в рекламных роликах и т.д.), проводимых в рамках спонсорских договоров (контрактов, соглашений) РФС — эквивалент 3000 евро за каждый случай нарушения, а также возместить РФС ущерб, причинённый в результате соответствующего нарушения, в полном объеме», — говорится в пункте 2.6.

Неподобающее поведение

За каждый случай нарушения на сборах, тренировочных занятиях, официальных мероприятиях или международных товарищеских матчей в отношении судей, тренерско-административного штаба или команды соперника, придётся выложить, согласно документу источника, 1500 евро.

Разглашение информации

Если футболист говорит о том, что по контракту не имеет права разглашать (условно – в интервью), то за это ему придется заплатить 3000 евро.

Нарушение норм морали и нравственности

Это касается и личной жизни (интересно, как это проверяют?), так и в обществе, то за каждый проступок полагается штраф – 1500 евро.

Агрессивное поведение

«В том случае, если Член сборной команды будет удалён (получит красную карточку) за серьёзное нарушение Правил игры в футбол или за агрессивное поведение, или за оказание физического воздействия (попытку оказания) на официальное лицо соответствующего матча или за оскорбительное поведение, или плевок в соперника или в другого человека, или за участие в драке, или за использование оскорбительных, обидных или нецензурных выражений или жестов, или второе предупреждение в одном матче — эквивалент 3 000 евро. Кроме того, Член сборной команды обязан возместить РФС суммы штрафных санкций, налагаемых в связи с этим на РФС соответствующими дисциплинарными органами», — говорится в документе.