За сколько «Локомотиву» стоит отпустить Миранчука в «Юве»? Мнения разделились

Чем ближе зимнее трансферное окно, тем больше слухов о возможных переходах. Итальянская пресса, например, утверждает, что «Ювентус» согласовал с «Локомотивом» трансфер Алексея Миранчука, а контракт будет подписан летом 2020 года. И хотя агент Алексея опровёрг «Чемпионату» эту информацию, мы попытались выяснить реальную стоимость Миранчука (итальянская пресса об этом умолчала). Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро. Мнения футбольных агентов и функционеров на этот счёт серьёзно разошлись.

«Он будет лучшим полузащитником «Юве». Что в Италии пишут о трансфере Миранчука Но мнения неоднородны. Кое-кто считает нашего игрока «отстоем».

Александр Шикунов, вместе с Бердыевым строил «Ростов», который обыграл «Баварию»:



— Реальная цена для Алексея Миранчука на данный момент – от € 25 млн. Потолок стоимости зависит от клуба, который им интересуются и какие проблемы этот клуб испытывает. Если условная «Бавария», «Реал» или «Ювентус» имеют проблемы в центре поля, то цена за Миранчука может быть и в районе €35-40 млн. Но, повторюсь, не ниже € 25 млн.

Шандор Варга, устраивал Сергея Реброва в «Тоттенхэм», а Лужного – в «Арсенал»:



— Если рыночная стоимость Алексея составляет € 16 млн, то реальная – в два раза больше, учитывая его нынешнее состояние. Цена зависит от спроса и желания клуба продать игрока. «Локомотив» может получить предложение в € 30 млн, подумать и не продать.

Паулу Барбоза, вёл дела Измайлова в Португалии:



— Его цена не может быть больше € 25 млн, но это пока. Алексей ещё мало отыграл за национальную сборную, а цена складывается в том числе из этого, хотя качество игры в Лиге чемпионов тоже важно. Но Алексей ещё молодой, на данном этапе € 25 млн – нормальная цена.

Олег Ерёмин, общался с «Арсеналом» насчёт Дивеева:



— Вряд ли «Локо» отпустит Миранчука в «Ювентус» дешевле, чем за € 30 млн евро. Эта сумма устроит все стороны, если до неё доторгуются. Алексей слишком важный и ценный игрок для клуба, чтобы просить меньше.

Александр Маньяков, один из первых лицензированных агентов России:



— Цена Миранчука для Европы сейчас – не больше € 10 млн. Он не является основным игроком сборной, лишь второй после Головина на своей позиции. Серьёзных перформансов на европейской арене у него тоже ещё не было. Да, сейчас в Лиге чемпионов он смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план, а в РПЛ – на второй.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Тарханов, тренер, который в 90-е отправлял игроков ЦСКА за рубеж:



— Он хороший футболист и очень мне нравится. В сборной смотрится отлично. Миранчук может стоить € 25 млн евро, а может и больше. Главное, что Сёмин сказал: если у Лёши будет желание уехать – он уедет.

Андрей Канчельскис, один из первых российских легионеров в великом клубе («МЮ»):



— Для Европы € 40 млн за Миранчука – ничто. Клубы сами довели ситуацию до того, что такие деньги для европейского рынка – ниже среднего. А вот для «Локомотива» это хорошая сумма.

Алан Прудников, агент Зинченко:



— Объективно, по потенциалу, возрасту и дальнейшему выхлопу Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов. Я могу хоть завтра миллионов 20 сразу и 3-5 миллионов бонусами принести и положить на стол в клуб. Но думаю, у руководства клуба цели другие. Во-первых, удержать игрока, а если и отпускать, то за космическую цену, выше 30 млн. Что касается «Ювентуса», то Фабио Паратичи всегда очень долго, но конкретно ведёт каждую сделку. Он не будет переплачивать, сейчас в Европе многие перешли на систему, при которой клуб платит только 60-70% от запрашиваемой суммы, а остальное добавляет бонусами и процентами со следующей продажи.



Что касается Миранчуков, если у них есть желание поиграть в топовых футбольных странах, то в ближайшие два трансферных окна их агентам надо очень сильно поднапрячься, чтобы их клиенты не застряли в профессиональном развитии и не остались играть в России.

Наше мнение

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:



— Адекватная стоимость Миранчука на сегодня для европейских команд колеблется в районе € 15 млн. Продать его дороже на данный момент можно только в «Зенит». Посудите сами: самый дорогой российский игрок, Александр Головин, после долгих переговоров перешёл в «Монако» за € 30 млн. При этом Александр имел за спиной чемпионат мира, где постоянно играл и был лидером команды. При этом он круто выступил в Лиге Европы, где во многом благодаря ему ЦСКА зашёл так далеко. А Миранчук мало играет в сборной и провёл лишь несколько неплохих матчей в Лиге чемпионов. Этого мало, чтобы стоить дороже 15 млн евро.

Мнение болельщиков

q4-kot:



— За 20-30. Не больше. Он звезда только по меркам РПЛ.



dikoff:



— Лямов за десять, и прислать им Антона.



robertobaggio161:



— Отпустить за любую сумму, еще и пинка дать, если вдруг засомневается.



Slucker2181:



— За футболку Роналду…

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