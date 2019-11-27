Левандовски сделал покер за 14 минут! Это рекорд Лиги чемпионов

В 5-м туре Лиги чемпионов очередной жертвой пока что непобедимой «Баварии» стала «Црвена Звезда». Дома немцы забили сербам «всего лишь» три мяча, зато в Белграде они покуражились как следует, отправив в сетку ворот соперника 6 безответных мячей.

Самым безжалостным в команде Флика оказался Роберт Левандовски. Будто вспомнив про свой легендарный пента-трик в матче с «Вольфсбургом», поляк приговорил «Црвену Звезду» менее, чем за четверть часа.

Голевая феерия нападающего «Баварии» могла начаться ещё в конце первого тайма. На 40-й минуте Левандовски получил в штрафной скидку от Толиссо и здорово пробил в дальний угол. Тем не менее рефери с помощью видеоассистента усмотрел игру рукой у француза и взятие ворот отменил. В итоге на перерыв «Бавария» отправилась с минимальным преимуществом – гол Леона Горецки остался единственным в первой половине игры.

Второй тайм Левандовски начал с ещё большим задором. Уже на 53-й минуте он заработал пенальти, угодив мячом в руку Дегенеку, а затем сам же реализовал одиннадцатиметровый.

После первого забитого гола поляка было не остановить. Вскоре он отличился после скидки Толиссо в центр штрафной, а чуть позже оформил хет-трик, замкнув головой подачу Павара. Не успокоившись и на этом, через 3 минуты форвард сделал покер – Роберт вышел один на один с вратарём соперника и не оставил Милану Боряну ни единого шанса.

Когда поляк забивал четвёртый мяч, шла 67-я минута встречи. То есть за 14 минут он записал на свой счёт аж 4 гола – это рекорд Лиги чемпионов.

Наверняка ненасытный форвард мог бы оформить и пента-трик, но наставник гостей Ханс-Дитер Флик сжалился над «Црвеной» и выпустил Мюллера вместо Левандовски. Без поляка «Бавария» смогла забить ещё раз и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом немцы обеспечили себе гарантированное первое место в группе B, а Левандовски записал второй покер на свой счёт в Лиге чемпионов. Впервые забить четыре мяча в одном матче ЛЧ Роберту удалось в полуфинале турнира против мадридского «Реала» в 2013 году. Тогда поляк ещё выступал за дортмундскую «Боруссию».