Кризисный «Наполи» отобрал у «Ливерпуля» 4 очка. Как им это удалось

На случай, если вы вдруг всё пропустили, вот последние новости: по информации газеты La Repubblica, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приостановил выплаты зарплаты футболистам. Как сообщает издание Calcio e Finanza, игроков только оштрафовали, но на максимально допустимые по контрактам суммы: 50% от месячного оклада. Tuttosport пишет, что Де Лаурентис провёл консультации с юристами, чтобы преодолеть законодательный запрет сокращать зарплаты больше, чем на 25%, чтобы урезать зарплатную ведомость вдвое. В общем, если в обычных городах футболисты сливают тренеров, то в Неаполе они воюют непосредственно с президентом команды. Вот ситуация, на фоне которой команда приехала на самый трудный выезд в мире – в Ливерпуль.

Игроки «Наполи» ослушались президента. В клубе бунт Тренер, президент и команда: все против всех.

В Серии А у «Наполи» всё очень плохо, но в Лиге чемпионов домашняя победа над «Ливерпулем» компенсировала последовавшую неудачу с «Генком». Второе место в группе, есть шансы на выход в плей-офф – но лучше бы взять очки на «Энфилде», чтобы зависеть только от себя.

План Анчелотти

Никола Максимович. Не ожидали? Вот он ключ, к игре «Наполи». Серб закрепился в основе в текущем сезоне, но всё-таки на позиции центрального защитника. А на «Энфилде» вышел на правом фланге. А правый защитник Ди Лоренцо – в полузащите. Так Анчелотти планировал нейтрализовать главное оружие Юргена Клоппа: устрашающие фланги защиты.



Клопп сам упростил гостям задачу, выпустив неочевидный состав. Александер-Арнольд остался в запасе, на правом краю вышел Джо Гомес. Это важно, потому что угроза с обоих флангов одновременно – важнейшее качество «Ливерпуля», оно не позволяет защищающимся командам сохранять компактность. Обычно при компактной обороне команда жертвует дальним от мяча флангом: при переводе туда выдвигается ближайший игрок, но изначально там остаётся зона. Против «Ливерпуля» так играть слишком опасно: оба защитника Клоппа одинаково здорово подают и одинаково высоко открываются, чтобы бросать их.

Самая опасная связка в «Ливерпуле». Это не те, о ком вы подумали Не Фирмино и Мане. И даже не Алисон и ван Дейк.

Размен Трента на Гомеса, конечно, снизил потенциал атак, но надо вспомнить, что в первом туре ЛЧ в Неаполе Клопп выпустил сильнейшие края – и всё равно проиграл. Тогда Анчелотти использовал тот же план, только с другими футболистами: Ди Лоренцо играл на фланге защиты, а Кальехон при обороне спускался пятым защитником. Сейчас было примерно то же самое, только с более оборонительными игроками.



«Наполи» забыл про существование высокого прессинга, зато начинал яростный отбор на флангах обороны, когда мяч оказывался на гостевой трети поля. Особенно доставалось Робертсону. На его фланге неаполитанцы совершили 15 оборонительных действий за тайм, из которых 14 – на своей половине поля. Там гости совершили три фола из своих четырёх. И его удалось сдержать: Эндрю выполнил всего две подачи с игры за 45 минут.



План Анчелотти работал на закрытость игры в обе стороны. Это был фактический отказ от собственных моментов в обмен на отсутствие моментов у собственных ворот. Одна картинка иллюстрирует, насколько этот план здорово сработал в первом тайме. Редко карта ударов выглядит настолько беспомощно. На двоих команды нанесли за 45 минут четыре удара из штрафной.

Гол «Наполи» можно назвать нелогичным: моментов у гостей не было. Но он в своём роде коррелировал с планом, который в атаке зависел не от системы игры, а от импровизации и случайностей. Показалось, что на ван Дейке был фол Мертенса, но по ходу матча арбитр Карлос дель Серра Гранде убедил хотя бы в своей последовательности: он допускал такие эпизоды, за которые другой мог бы и показать карточку. После гола и до перерыва счёт по ударам 6:0, но единственным полуопасным моментом у ворот Мерета был силовой прорыв Милнера с ударом в ближний угол уже в добавленное время. «Ливерпулю» нужно было что-то менять.

Реакция Клоппа

По ходу сезона Клопп не раз доказывал, что умеет выжимать максимум из фланговых атак своей команды. Он – мастер так менять условия, чтобы игроки получали возможность для нацеленных подач. Чаще всего он меняет схему, чтобы использовать сдвоенные фланги. Кто-то (Хендерсон) помогает Тренту, кто-то (по ситуации) – Робертсону. Так удалось вскрыть, например, «Астон Виллу» в трудном матче.

Важные новости: у Юргена Клоппа есть лом. И он умеет им пользоваться Кстати, Садио Мане – в великолепной форме.

С «Наполи» он сделал то же самое, причём в суператакующем режиме. Хендерсон превратился в правого защитника, а Окслейд-Чемберлен вышел играть правого вингера в 4-2-3-1.



С начала тайма и до примерно выхода на поле Льоренте – лучший отрезок хозяев в матче. «Ливерпуль» владел мячом почти 70% времени, но главное – стали проходить подачу с флангов. У Гомеса и Робертсона их набралось шесть за половину тайма, а всего у команды – 11. В этот отрезок вместились упущенный момент Салаха и гол Ловрена после подачи с углового, не считая двух ударов Фирмино из пределов штрафной. Казалось, что победа хозяев – вопрос времени.



В этот момент Анчелотти выпустил Льоренте, и ход игры изменился. «Наполи» вжался в штрафную ещё сильнее и стал играть забросами на Фернандо. Тот невероятно цеплялся за мяч и сбивал темп: за 22 минуты на поле у него четыре выигранных воздушных единоборства (больше только у ван Дейка, который играл весь матч) и помог при стандартах. Хозяева продолжали владеть мячом и навешивать, у Чемберлена и вышедшего на замену Трента в последние 20 минут матча семь подач с правого фланга на двоих, но это не были фирменные подачи «Ливерпуля»: они шли из статичной игры и выполнялись под давлением, а «Наполи» защищался слишком компактно, чтобы проигрывать борьбу в штрафной. Огромное территориальное преимущество уже не конвертировалось в опасность у ворот Мерета.

Эта ничья усложнила Клоппу жизнь: теперь, чтобы не волноваться о выходе в плей-офф, нужно обязательно обыгрывать «Зальцбург» в гостях. А «Наполи» показал, что даже кризисная команда может на системе создавать проблемы победителю Лиги чемпионов и лидеру АПЛ благодаря одному и тому же плану, точечно разрушающему сильные стороны фаворита.



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