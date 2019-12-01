Тест. Как хорошо вы знаете футболистов, игравших и в «Спартаке», и в «Зените»
Фанаты оскорбляли не только Артёма Дзюбу.
За день до дерби двух столиц на матче молодёжного первенства России между «Зенитом» и «Спартаком» оперативники Центра «Э» задержали болельщиков «красно-белых» — за оскорбления Артёма Дзюбы!
Неприятная локальная история из Сан-Марино, похоже, разрослась до каких-немыслимых пределов. Раз уж за выкрики в адрес игрока можно угодить в отдел полиции.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Впрочем, вокруг футболистов, успевших поиграть и за «Спартак», и за «Зенит» частенько возникали громкие конфликты.
А всё ли вы знаете об этих игроках? Давайте проверим!
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