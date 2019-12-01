Тест. Как хорошо вы знаете футболистов, игравших и в «Спартаке», и в «Зените»

За день до дерби двух столиц на матче молодёжного первенства России между «Зенитом» и «Спартаком» оперативники Центра «Э» задержали болельщиков «красно-белых» — за оскорбления Артёма Дзюбы!

Неприятная локальная история из Сан-Марино, похоже, разрослась до каких-немыслимых пределов. Раз уж за выкрики в адрес игрока можно угодить в отдел полиции.

Впрочем, вокруг футболистов, успевших поиграть и за «Спартак», и за «Зенит» частенько возникали громкие конфликты.



А всё ли вы знаете об этих игроках? Давайте проверим!

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