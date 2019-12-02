7 причин, почему ван Дейк достоин «Золотого мяча» больше, чем Месси и Роналду

Вечером 2 декабря в Париже объявят имя обладателя «Золотого мяча» 2019 года. Среди главных претендентов на награду лучшему футболисту мира привычная пара Лео Месси — Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Фаворитом в борьбе за личный трофей считается аргентинец. Однако есть мнение, что голландец намного больше достоин «Золотого мяча». Ниже – 7 аргументов.

Ван Дейк был очень стабилен

«Да, сто процентов. Я безусловно являюсь одним из главных фанатов Лионеля Месси. Мне нравится этот футболист. У него неприличное количество голов и результативных передач. Я определённо среди почитателей Месси.



Но если говорить о стабильности одного игрока в течение года, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче, это означает, что он заслуживает получить «Золотой мяч», — сказал про ван Дейка бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.



В 2019 году защитник мерсисайдцев действительно показывал удивительно стабильную игру, не допуская явных провалов. Лишь один матч в октябре Вирджил провёл откровенно неудачно – против «Зальцбурга» в ЛЧ (4:3). Именно тогда кореец Хван Хи Чан одним касанием легко отправил претендента на «Золотой мяч» на газон и спокойно поразил ворота.

На его счету не одно крутое достижение

Помимо того что у ван Дейка блестящая для защитника статистика, ему покорилось ещё не одно уникальное достижение в нынешнем году.



Во-первых, голландец в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов ни разу не позволил соперникам обвести себя, отыграв 1080 минут. По данным Opta, как минимум с сезона-2005/06 никому не покорялось такое достижение.

Фото: Boris Streubel/Getty Images

Во-вторых, лишь в августе 2019 года благодаря Габи Жезусу прервалась невероятная серия защитника, которая длилась с марта 2018 года. За этот период ван Дейка никто не мог обвести.

В-третьих, в сезоне-2019/20 в ЛЧ голландец развил максимальную среди всех участников скорость — 34,5 км/ч.



В-четвёртых, ван Дейк стал первым центральным защитником в минувшем розыгрыше ЛЧ, которому удалось в одном матче забить гол и сделать голевую передачу (1/8 финала с «Баварией»).

УЕФА и АПЛ признали голландца лучшим футболистом сезона

Защитник стал лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии УЕФА, набрав по итогам голосования 305 очков и обойдя форварда «Барселоны» Лионеля Месси (207 очков) и нападающего «Ювентуса» и Криштиану Роналду (74 балла).



Также в начале мая английская Премьер-лига признала ван Дейка лучшим игроком сезона. Ранее аналогичный выбор сделала Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании.



Подобные достижения в Англии дорогого стоят. Ведь сейчас по уровню участников АПЛ – самая сильная лига в мире. В конце прошлого сезона оба финала клубных еврокубков оказались английскими: в ЛЧ «Ливерпуль» сражался с «Тоттенхэмом», а в ЛЕ «Челси» с «Арсеналом». Кроме того, не стоит забывать о «Сити» Гвардиолы, который во внутреннем чемпионате демонстрировал невероятный уровень игры.



Среди сильнейших игроков самых грозных клубов Европы ван Дейк стал лучшим. Чем не ещё один хороший аргумент в споре за «Золотой мяч».

«Победа Месси – это цирк». Футбольный мир удивлён итогами голосования ФИФА Лучшим игроком года считают Вирджила ван Дейка.

Защитник завоевал с «Ливерпулем» кубок Лиги чемпионов

При выборе обладателя «Золотого мяча» обычно учитывают клубные достижения претендентов. С ними у голландца всё в порядке.

Среди главных претендентов на награду ван Дейк — единственный победитель Лиги чемпионов. В уходящем году этот трофей, пожалуй, был самым значимым в футболе из-за отсутствия крупных международных турниров сборных.



Кроме того, со сборной Нидерландов Вирджил занял второе место в Лиге наций, а с «Ливерпулем» добыл серебро АПЛ.



У конкурентов ван Дейка больше наград. Роналду с Португалией выиграл Лигу наций и победил с «Ювентусом» в Серии А. Месси с «Барселоной» взял золото Ла Лиги и поднял над головой Суперкубок Испании. Однако вряд ли эти победы сопоставимы с успехом в ЛЧ. Особенно в сезоне, когда основные конкуренты «старой синьоры» и сине-гранатовых на внутренней арене были ослаблены.

Ван Дейк — ключевой игрок в лучшей команде мира

В 2019 году «Ливерпуль» — абсолютно точно лучшая команда мира. Мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, с 97 очками закончили на второй строчке прошедший розыгрыш АПЛ, а в нынешнем занимают уверенное первое место, набрав 40 очков после 14 туров и ни разу не проиграв.



Такой успех коллектива Клоппа не был бы возможен без лидера обороны ван Дейка. Голландец очень надёжно действует в защите и нивелирует своей игрой огрехи партнёров по центру поля. При голландце добротные, но невыдающиеся защитники Жоэль Матип и Деян Ловрен смотрятся на поле на порядок лучше.

Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Благодаря великолепному пасу голландец незаменим при выходе из обороны и развитии атак «Ливерпуля», а невероятная результативность делает его порой весьма полезным в нападении. Например, в последней игре в АПЛ «Ливерпуль» победил «Брайтон» благодаря дублю голландца. Всего за год он забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи во всех турнирах. Потрясающая универсальность!

Ван Дейк сделал дубль за шесть минут! Разве он не заслуживает «Золотого мяча»? А ещё у «Ливерпуля» удалили вратаря, после чего команда пропустила курьёзный гол.

Защитник продемонстрировал сумасшедшую работоспособность

В сезоне-2018/19 ван Дейк отыграл в АПЛ 38 матчей и лишь раз был заменён, а также 12 из 13 встреч в ЛЧ. Всего на поле он провёл 4465 минут. Для сравнения, Месси отметился 4023 минутами, а Роналду – 3646 минутами.



В кампании-2019/20 голландец вообще играет без замен. К началу декабря на его счету уже 21 полный матч. Лишь две встречи в кубке Лиги ван Дейк пропустил из-за того, что Клопп не включил его даже в заявку.

Этот факт свидетельствует о значимости защитника в «Ливерпуле» и о его сумасшедшей работоспособности. Ван Дейк без замен отпахал «боксинг дэй» и провёл из-за ЛЧ не одну неделю в режиме «игра раз в три дня».

Голландец повысил престиж защитников в футболе

«Защитники редко получают «Золотой мяч»? Понимаю, что обычно подобные награды достаются нападающим и атакующим полузащитникам, потому что за ними интереснее наблюдать. Но, возможно, пришло время это изменить», — утверждал ван Дейк в межсезонье.

Своей игрой он не только приносит результат команде, но и выполняет важную идеологическую функцию. Голландец доказывает, что центрбеки могут быть суперзвёздами и способны делать футбол интересным и зрелищным, наравне с атакующими игроками.



Благодаря таким игрокам, как ван Дейк, этот вид спорта становится разнообразнее, а церемония вручения «Золотого мяча» не превращается в пустую формальность.