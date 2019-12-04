Роналду зря не приехал на «Золотой мяч». Нового шанса у него может и не быть

Споры вокруг «Золотого мяча» не утихают до сих пор. Лионель Месси выиграл свою шестую награду, опередив Вирджила ван Дейка всего на 7 голосов. Рональд Куман, Стивен Джеррард, Серхио Рамос и Франко Барези полагали, что именно ван Дейк должен получить «Золотой мяч». Не хватило совсем немного.

Во всём этом шуме потерялся Криштиану Роналду – и в прямом, и переносном смысле. Португальский форвард «Ювентуса» не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча». Вместо этого, Криштиану отправился получать другую награду – звание лучшего игрока сезона-2018/19 в Серии А.

По результатам голосования за «Золотой мяч» Роналду занял третье место. Впервые за 9 лет португалец выпал из первой двойки – начиная с 2007 года, Криштиану либо выигрывал награду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), либо становился вторым (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018). Единственным исключением является 2010 год – тогда Роналду уступил барселонскому трио в лице Месси, Иньесты и Хави.

Криштиану Роналду через два месяца исполнится 35 лет. Как бы этого ни хотелось португальцу, его ждёт закат карьеры, а третье место в голосовании за «Золотой мяч» – лишнее тому подтверждение. Вопрос в том, как он сможет адаптироваться к своему возрасту.

Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда Дело не в Месси.

Теперь Роналду – в центре нападения

Португалец провёл в этом сезоне 16 матчей за «Ювентус», и только 4 из них – на фланге атаки. На счету Роналду 7 голов, 5 из них были забиты в тех матчах, когда Криштиану выходил в роли одного из двух форвардов.

Позиция Кол-во матчей Минут на поле Голы Ассисты Форвард 12 1037 5 2 Левый вингер 4 360 2 1

Роналду забивает или отдаёт голевую передачу каждые 172 минуты, играя на позиции нападающего. Чуть лучшие цифры у Криштиану в тех матчах, когда он выходил слева в атаке – результативное действие каждые 120 минут. Стоит признать, что таких встреч значительно меньше. С возрастом Роналду вообще сталвсё чаще игратьв центре нападения. Последний год в “Реале” является переломным: в сезоне-2017/18 на счету Роналду было 44 игры за «Королевский клуб», из них 31 – на позиции форварда.Для сравнения, годом ранее было 12 подобных случаев.

Криштиану, выходя в роли одного из двух нападающих, получает дополнительную свободу на поле, передвигается по всему фронту атаки без привязки к конкретной позиции – он может оказаться и слева, и справа, а также опуститься в глубину поля в поисках мяча.

Тепловая карта Криштиану Роналду в матче с «Локомотивом» (позиция – форвард)

Тепловая карта Криштиану Роналду в матче с «Вероной» (позиция – левый вингер)

Маурицио Сарри пытается по максимуму использовать лучшие качества Роналду. Итальянский специалист перевёл «Ювентус» на тактическую схему 4-3-1-2, в которой Криштиану сейчас более эффективен. Сарри понимает, что Роналду менее полезен на позиции левого вингера. Маурицио, работая в «Наполи» и «Челси», использовал расстановку 4-3-3, но в новом клубе ему пришлось отойти от своей любимой схемы, и Криштиану – одна из причин.

Роналду испытывает проблемы со здоровьем

В этом сезоне Криштиану пропустил три матча в связи с травмами. Португалец получил повреждение приводящей мышцы, есть также небольшие проблемы с коленом, которые начались ещё в конце прошлого сезона. В период с марта по апрель 2019 года Роналдупропустил 6 матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

Сестра Роналду мощно наехала на ван Дейка. Похоже, у неё проблемы с юмором «Вирджил, помнишь, как Криштиану раздавил твой «апельсин» в финале Лиги наций?» Ещё она назвала «Реал» командочкой.

Роналду, по сути, не получал серьёзных повреждений по ходу своей карьеры. Криштиану продолжает выступать на высоком уровне благодаря своему здоровью и правильному отношению к делу, однако годы берут своё. Криштиану должен больше отдыхать, как это делают возрастные спортсмены. Легендарный баскетболист Леброн Джеймс – ровесник Роналду, ему также скоро исполнится 35 лет. Форвард «Лейкерс» пропустил в регулярном сезоне НБА — 2018/19 почти треть матчей из-за травмы паха. В общей сложности Джеймс отсутствовал 27 игр.

Здоровье для спортсмена – залог его профессионального долголетия. Арьен Роббен, к примеру, повесил бутсы на гвоздь по окончании прошлого сезона – на тот момент ему было как раз 35 лет. Роналду должен быть рад тому, как складывается его карьера.

Сможет ли Роналду вернуть награду?

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что цель Криштиану на следующий год – вернуть себе «Золотой мяч». Поспособствовать этому может победа туринцев в Лиге чемпионов, однако, как оказалось, это не всегда залог успеха. Паратичи добавил: «Мы считаем, что Роналду заслужил «Золотой мяч» в этом году, но в этих призах рейтинги всегда сомнительны». Сложно не согласиться с Фабио.

В последний раз Криштиану брал «Золотой мяч» в 2017 году – тогда на счету португальца было 42 забитых мяча в сезоне и победа в Лиге чемпионов. «Ювентус» дважды уступил в финале за последние пять лет (2015, 2017), и пришествие Роналду не решило эту проблему. В прошлом году туринцы и вовсе вылетели на стадии четвертьфинала. Куда лучше Криштиану удаются выступления за сборную. Не забываем про чемпионат Европы 2020 года – Криштиану отлично провёл отборочный турнир, тащил сборную, записав в свой актив 11 голов. Совсем немного осталось до рекорда Али Даеи по голам за национальную сборную.

Как показывает практика, выиграть «Золотой мяч» в 35 лет почти нереально. В прошлом году Лука Модрич стал обладателем награды – на тот момент ему было 33 года. Столько же было Фабио Каннаваро в 2006 году. Попасть даже в тройку будет не легче – Франк Рибери занял третье место в 2013 году, выдав свой лучший сезон в возрасте 30 лет. Хави последний раз попал в тройку, когда ему был 31 год. Самым возрастным футболистом, получавшим «Золотой мяч», является сэр Стэнли Метьюз – первый обладатель награды (1956). На тот момент ему был 41 год. Стоит ли лишний раз говорить, что тогда футбол был другим?

Роналду поднял планку, самому себе усложнив задачу. Для того чтобы Криштиану вернул себе «Золотой мяч» в следующем году, он должен выдать лучший свой футбол в карьере. Сделать это в 35 лет будет крайне тяжело.