7 удивительных голов АПЛ, которые забили в дополнительное время

Голы в дополнительное время – то, за что мы любим футбол. Момент страсти для фанатов по всему миру, интрига и атмосфера ожидания. О самых важных голах АПЛ в добавленные минуты мы вспоминаем вместе с препаратом «Нейродоз», спонсором дополнительного времени не только в футболе, но и в сексе.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

Герой матча: Тьерри Анри («Арсенал»)

21 января 2007 года

То был первый сезон «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс». К тому моменту хозяева не проигрывали на новой арене никому, хотя провели уже 11 матчей. В 12-й домашней игре в АПЛ в гости к «Арсеналу» приехал лидер чемпионата «Манчестер Юнайтед». Казалось, что не так много шансов продолжить беспроигрышную серию. Тем более что гости открыли счёт на 53-й минуте и встреча уже подходила к концу. Однако на 83-й минуте Робин ван Перси сравнял счёт, а на 93-й Тьерри Анри вырвал победу. Удивительно, что ему никто не помешал нанести удар под перекладину.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити» – «Фулхэм» – 2:3

Герой матча: Диоманси Камара («Фулхэм»)

26 апреля 2008 года

В чемпионате Англии оставалось три матча. «Фулхэм» находился в шаге от вылета из АПЛ. В случае поражения столичный клуб покидал турнир. До 70-й минуты счёт на табло оставался 2:0 в пользу «Манчестер Сити». Казалось, что гостей спасёт только чудо. И оно произошло. «Фулхэм» забил трижды – на 70-й, 79-й и 93-й минутах. Одна из самых невероятных побед в истории АПЛ. А «Фулхэм» в результате победил в последних трёх играх и спас себя от вылета из чемпионата Англии.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 4:4

Герой матча: Аарон Леннон («Тоттенхэм»)

29 декабря 2008 года

В сезоне-2008/09 «Арсенал» стал самой весёлой командой, дважды закончив свои матчи со счётом 4:4. Сначала это случилось в Лондоне. «Арсенал» дважды вёл в счёте – 3:1 и 4:2, но так и не удержал преимущество. Заключительный гол Аарон Леннон забил на 94-й минуте, когда казалось, что судья уже вот-вот объявит об окончании матча. Несколько болельщиков «Тоттенхэма» тогда не сдержали эмоций и выбежали на поле обнимать футболиста. Он, кстати, угодил в больницу из-за психического расстройства на фоне стресса. Правда, это случилось уже спустя девять лет.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 4:4

Герой матча: Йосси Бенаюн («Ливерпуль»)

21 апреля 2009 года

А вот ещё один матч «Арсенала», который закончился со счётом 4:4. Эта игра особенно памятна российским болельщикам, потому что четыре гола за гостей забил Андрей Аршавин. Пожалуй, это был лучший матч лучшего футболиста России. Однако даже такая результативность не позволила «Арсеналу» победить. «Ливерпуль» спас Бенаюн, на 93-й минуте добивший мяч в ворота с семи метров. После этого матча израильский полузащитник получил новый контракт от «Ливерпуля».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 4:3

Герой матча: Майкл Оуэн («Манчестер Юнайтед»)

20 сентября 2009 года

Дерби Манчестера всегда было огненным. После того как в 2008-м владельцем «Сити» стал шейх Мансур, противостояние стало ещё более громким – с того момента начали встречаться два топ-клуба АПЛ. В этом матче на «Олд Траффорд» было забито два мяча в добавленное время. Сначала Крэйг Беллами сравнял счёт на 91-й минуте, а затем на 96-й Майкл Оуэн забил победный мяч. Тренер «Сити» тогда бросился к арбитру выяснять, почему он добавил так много времени. Считается, что 152-е дерби Манчестера – лучшее из всех, что были в истории города.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити» – «Куинз Парк Рейнджерс» – 3:2

Герой матча: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

13 мая 2012 года

А вот и самый легендарный гол в дополнительное время в истории АПЛ. В заключительном туре все 10 матчей начинались одновременно. У «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» было одинаковое количество очков. «Сити» удерживал первую строчку лишь за счёт лучшей разницы забитых/пропущенных мячей за сезон. «МЮ» свой матч выиграл, а вот «Сити» ничего не мог поделать с «КПР» в основное время. Матч уже близился к концу, когда Серхио Агуэро забил самый важный гол в карьере. Так «Сити» впервые выиграл титул чемпиона АПЛ.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3

Герой матча: Робин ван Перси («Манчестер Юнайтед»)

9 декабря 2012 года

«Манчестер Юнайтед» вернул должок принципиальному сопернику в том же году. И сделал это так же безжалостно – в дополнительное время. Героем матча стал Робин ван Перси, который точно пробил со штрафного. Хотя на повторе видно, что вратаря немного смутил небольшой рикошет – из-за него мяч влетел в ворота от штанги. После матча голландец сказал, что ему дико повезло. А ещё признался, что перед исполнением штрафного думал не бить, а навешивать. Гол в самом конце матча так расстроил фанатов «Сити», что один из них даже бросил дымовую шашку в празднующих футболистов «МЮ». Кроме того, монета прилетела в бровь Рио Фердинанду, который праздновал гол, истекая кровью.

Видео доступно на «Чемпионате».

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