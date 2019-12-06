Наши легионеры – не только Черышев и Головин. Эти парни закончили год с медалями

В то время как Российская Премьер-Лига только приближается к промежуточному финишу, в дюжине стран Европы, преимущественно второго-третьего ряда, чемпионаты уже завершились и призёры награждены. Среди лауреатов есть и несколько российских исполнителей.

6 легионеров, пожелавших стать россиянами «Сборников» не берём.

Беларусь

18 легионеров задействовали в минувшем сезоне брестское «Динамо» и БАТЭ. Учитывая географическую и ментальную близость Беларуси и России, даже странно, что среди них не нашлось ни одного нашего соотечественника. Выше всех из россиян, на третьем месте в турнирной таблице, финишировал вратарь «Шахтёра» из Солигорска Александр Фильцов. Но и он быть полностью довольным уходящим годом не может. Один выход в стартовом составе – сомнительный повод для гордости. Впрочем, к участи второго-третьего вратаря воспитаннику академии имени Коноплёва и «Локомотива» не привыкать. Такие игроки, умеющие терпеть и ждать, в любом коллективе должны быть.

Латвия

Два гражданина РФ поучаствовали в добыче латвийской бронзы, девятой в истории для «Вентспилса». Правда, вклад в результаты команды они внесли неравнозначный. Центральный полузащитник Павел Осипов, прежде чем перебраться в Прибалтику, приобрёл солидный легионерский опыт в Финляндии, где выступал вместе с другим «продуктом» «Зенита», вратарём Васютиным. В Латвии 23-летний хавбек играл не то чтобы беспрерывно, но достаточно регулярно: забил гол, отдал 3 результативные передачи, побывал в квалификации Лиги Европы.

Павел Осипов — слева Фото: РИА Новости

У нападающего Бекхана Алиева статистика намного скромнее – всего один выход в Кубке Латвии. Переход из второй российской лиги, из Назрани, в высшую латвийскую не прошёл безболезненно. Впрочем, и лет парню пока немного – всего 21.

Норвегия

Дотошный болельщик, напрягши мозговые извилины, возможно, и припомнит фамилию Хайкин – по заявочным листам «Мордовии» и «Кубани». На высшем уровне в России обладатель двух гражданств (второе – израильское) пока не заиграл, притом что футбольные университеты прошёл крутые – тут и «Динамо», и «Портсмут», и «Рединг», и даже «Челси». Свой пока единственный «взрослый» трофей вратарь выиграл на второй родине – Кубок Израиля с «Бней Иегудой». 2019 год пополнил коллекцию Хайкина серебряной медалью чемпионата Норвегии. За «Буде Глимт» россиянин провёл два матча – по одному в лиге и Кубке. Конкурент у него серьезный – капитан команды Рикардо Фридрих.

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Эстония

Сразу четыре российских футболиста внесли вклад в вице-чемпионство «Левадии» в Эстонии. Но нашему болельщику, полагаем, известны только двое из этого списка – защитник Евгений Осипов и нападающий Никита Андреев. Первый сделал неплохую карьеру в России, выступая за «Мордовию», «Уфу», «Арсенал» и «Оренбург», а в Эстонию переехал транзитом через соседнюю Литву («Тракай»). В «Левадии» Осипов на хорошем счету: мало того что свою защиту цементирует, так ещё и чужую исправно прорывает: 5+1 по системе «гол+пас» говорят сами за себя.

Евгений Осипов Фото: РИА Новости

Андреев в юности высоко котировался на постсоветском пространстве – настолько высоко, что уже одной ногой был в газзаевском ЦСКА. Трансфер сорвала тяжёлая травма на Кубке Содружества. Теперь Никите 31 год, он первый бомбардир «Левадии» и второй-пятый – всего чемпионата.



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Бронзовый призёр чемпионата Эстонии Александр Иванюшин до 24 лет выступал только в Эстонии, но наличие паспорта с двуглавым орлом и возраст позволяют ему помечтать о приглашении в более футбольную страну.