6 легионеров, пожелавших стать россиянами

Миодраг Божович думает над российским гражданством. Вспомнили, кого ещё в нашем футболе посещала мысль стать россиянином, и что из этого вышло.

Тех, кто в итоге оказался в сборной России, в список включать не стали — вы и так о них всё знаете.

Получил наш паспорт даже раньше другого бразильца из «Краснодара» — Ари. «Казань и Майкоп – город, который похож на мой родной город в Бразилии», — умилительно распылялся новый русский с документом в руках. С ним он потерял место в составе, а через год уехал в «Динамо». Рассматривать его в сборную даже не было поводов.

Прошлым летом серб не договорился с «Локо» и уехал в Китай. Зато по весне приехал в Москву и рассказал, что занимается получением нашего гражданства. Говорят, он очень любит Россию. Если так — круто, но если просто решил таким способом упростить себе путь в РПЛ — всё равно ждём. Игрок-то добротный.

Как дела у легионеров, покинувших Российскую Премьер-Лигу летом Квинси Промес дарит болельщикам «Севильи» iPhone и оплачивает их счёт в ресторане.

Красивейшая история, в которой бывший игрок сборной Испании и кореш Хави переехал в Омск, влюбившись в девушку из этого города. Там же гремела свадьба, а через несколько лет была открыта собственная академия испанца. Теперь Риера тренирует детей, ходит в баньку и помогает Жеке Савину выходить на всяких селебрити из мира футбола.

«Карпин меня понял». Как именитого испанца занесло в «Томь» Как бывшего игрока «Ливерпуля» и сборной Испании занесло в бедную «Томь»? Нетривиальная история Альберта Риеры – из первых уст.

Ещё одна любовная история — не думайте, что Боккетти сам вдруг решил выучить русский язык. Сальва уже несколько лет хочет получить наш паспорт, но по каким-то причинам пока у него не выходит. Возможно, потому что не желает терять итальянский, о чём когда-то рассказывал СМИ. Как бы там ни было, за команду Черчесова он уже не сыграет — заигран за сборную Италии.

Маурисио (не стал)

Про смену его гражданства заговорили сразу после трансфера в «Зенит». А уже летом, через полгода, Маурисио в открытую начал говорить, что готов сыграть за сборную России. Дюков (на тот момент президент «Зенита») тогда сказал, что с футбольной точки зрения Маурисио не может перестать считаться легионером. Нюансы не уточнил, но тот с паспортом передумал и вскоре покинул РПЛ.

Игрок ПАОКа: Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом Маурисио – о лютых греческих фанатах, подарке от Кадырова и о том, за что Черчесов выгонял футболистов с тренировки.

Бонус — Жерри-Кристиан Тчуйсе (стал)

Не забыли, что первый темнокожий футболист в сборной России мог появиться ещё в 2000-м? Тогда, по просьбе Олега Романцева, гражданство РФ сделали Жерри Тчуйсе, хотя на тот момент он прожил в стране всего несколько лет.

Тчуйсе даже сгонял на сборы российской сборной, но уже через несколько месяцев принял предложение сборной Камеруна. Это было очень неожиданно.

Почему так случилось — версий до сих пор выше крыши. От теорий про то, что взбунтовались депутаты-националисты, до версий о прямых угрозах по телефону. Первый темнокожий футболист в сборной России появился лишь спустя 18 лет.