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«Арсенал» — «Локомотив» — 4:0, 6 декабря 2019, обзор матча 19-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив» — 4:0, 6 декабря 2019
Богдан Горбунов
Фанаты «Локо» и «Арсенала» тоже протестовали. Они пропустили провал москвичей
После ухода фанатов со стадиона «Арсенал» забил 4 безответных гола команде Сёмина.
Футбол / РПЛ 0

Смолов остался на скамейке

После неудачи в матче с «Динамо» Юрий Сёмин сделал перестановки в каждой из линий стартового состава «железнодорожников». В обороне дисквалифицированного Игнатьева заменил Живоглядов, в полузащите с первой минуты появились Баринов и Тугарев вместо Коломийцева и Куликова, а место форварда занял Эдер – Смолов остался на скамейке запасных.

Коллега Сёмина Игорь Черевченко ограничился лишь двумя заменами. Впервые с конца октября он выпустил в старте вратаря Михаила Левашова. Также главный тренер «Арсенала» заменил Ткачёва Лесовым.

Крутой сейв Левашова

Соскучившийся по игре Левашов продемонстрировал свои таланты уже на 10-й минуте матча. После блестящего дальнего удара Эдера мяч полетел точно в левый нижний угол ворот. Тем не менее Михаил вовремя среагировал на выстрел и в падении сумел перевести мяч на угловой.

Опасный момент, случившийся у ворот «Арсенала», стал закономерным результатом старта игры. «Локомотив» владел мячом, проводил много времени в атаке и практически не позволял сопернику совершать опасные контрвыпады.

Фанаты обеих команд присоединились к акции протеста

К середине первого тайма на стадионе «Арсенал» стало заметно тише. Фанатские объединения обоих клубов выполнили своё обещание и покинули арену на 30-й минуте в знак протеста против действий правоохранительных органов.

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Тугарев – самый активный в «Локо» до перерыва

Тем временем ситуация на поле немного изменилась. Хозяева выровняли игру, но по-прежнему не могли создать опасность у чужих ворот. У «Локомотива» тоже не особо ладилось в нападении – хромала реализация.

Самый активным у «железнодорожников» был дебютант стартового состава команды — Роман Тугарев. Сначала он сделал отличный прострел на Эдера, но тот не дотянулся до мяча, а затем едва и сам не отличился. Убежав в контратаку, молодой полузащитник не попал в ближний угол ворот.

Самый опасный момент в концовке первой половины игры не реализовал португальский форвард москвичей. Получив мяч в опасной близости от ворот, Эдер даже не смог толково пробить – его молниеносно накрыл защитник.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
06 декабря 2019, пятница. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
4 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Горбатенко – 48'   2:0 Луценко – 63'   3:0 Луценко – 78'   4:0 Чаушич – 83'
Удаления: нет / Рыбусь – 73'

«Арсенал» открыл счёт

После перерыва хозяева наказали гостей за беспечность в завершающей стадии. На 48-й минуте Лесовой прошёл к лицевой линии и подал в штрафную площадь, после чего Горбатенко практически без сопротивления головой отправил мяч в дальний угол ворот, поймав Коченкова на противоходе.

Гости вновь поплатились за плохую реализацию

Спустя пять минут «Локомотив» получил отличный шанс сравнять счёт. После подачи Тугарева Левашов неудачно отбил мяч и позволил Миранчуку пробить по пустым воротам. Тем не менее вовремя подоспел Беляев и вынес мяч головой с ленточки.

Вскоре «Арсенал» праздновал уже второй гол. Горбатенко, смещаясь в центр штрафной, сделал гениальную передачу пяткой на Комбарова, тот навесил, а Луценко переправил головой мяч в дальний угол.

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После удаления Рыбуся «Локо» посыпался

Ключевой момент матча случился на 73-й минуте. В верховой борьбе Мацей Рыбусь угодил локтем прямо в лицо Костадинову. Арбитр не пощадил поляка и продемонстрировал ему вторую жёлтую карточку – оправдания защитника на судью не подействовали.

Оставшись в меньшинстве, гости «расклеились» и пропустили третий мяч. На 78-й минуте Луценко прошёл к штрафной, а затем послал мяч точно в левый угол ворот.

Чуть позже окончательно гостей приговорил Горан Чаушич. Удачно среагировав на отскок в штрафной площади, сербский хавбек с помощью рикошета от защитника «Локо» протолкнул мяч в ворот Коченкова.

Концовка встречи осталась формальностью. Хозяева без проблем довели игру до победы.

Потерпев второе поражение подряд, «Локо» отвратительно финишировал в 2019 году. При определённом раскладе после окончания 19-го тура железнодорожники рискуют опуститься на пятую строчку РПЛ.

«Арсенал», наоборот, с хорошим настроением проведёт зимний перерыв. Команда Черевченко закончила год в первой половине турнирной таблицы чемпионата России.

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