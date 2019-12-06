Фанаты «Локо» и «Арсенала» тоже протестовали. Они пропустили провал москвичей

Смолов остался на скамейке
После неудачи в матче с «Динамо» Юрий Сёмин сделал перестановки в каждой из линий стартового состава «железнодорожников». В обороне дисквалифицированного Игнатьева заменил Живоглядов, в полузащите с первой минуты появились Баринов и Тугарев вместо Коломийцева и Куликова, а место форварда занял Эдер – Смолов остался на скамейке запасных.
Коллега Сёмина Игорь Черевченко ограничился лишь двумя заменами. Впервые с конца октября он выпустил в старте вратаря Михаила Левашова. Также главный тренер «Арсенала» заменил Ткачёва Лесовым.
Крутой сейв Левашова
Соскучившийся по игре Левашов продемонстрировал свои таланты уже на 10-й минуте матча. После блестящего дальнего удара Эдера мяч полетел точно в левый нижний угол ворот. Тем не менее Михаил вовремя среагировал на выстрел и в падении сумел перевести мяч на угловой.
Опасный момент, случившийся у ворот «Арсенала», стал закономерным результатом старта игры. «Локомотив» владел мячом, проводил много времени в атаке и практически не позволял сопернику совершать опасные контрвыпады.
Фанаты обеих команд присоединились к акции протеста
К середине первого тайма на стадионе «Арсенал» стало заметно тише. Фанатские объединения обоих клубов выполнили своё обещание и покинули арену на 30-й минуте в знак протеста против действий правоохранительных органов.
Тугарев – самый активный в «Локо» до перерыва
Тем временем ситуация на поле немного изменилась. Хозяева выровняли игру, но по-прежнему не могли создать опасность у чужих ворот. У «Локомотива» тоже не особо ладилось в нападении – хромала реализация.
Самый активным у «железнодорожников» был дебютант стартового состава команды — Роман Тугарев. Сначала он сделал отличный прострел на Эдера, но тот не дотянулся до мяча, а затем едва и сам не отличился. Убежав в контратаку, молодой полузащитник не попал в ближний угол ворот.
Самый опасный момент в концовке первой половины игры не реализовал португальский форвард москвичей. Получив мяч в опасной близости от ворот, Эдер даже не смог толково пробить – его молниеносно накрыл защитник.
«Арсенал» открыл счёт
После перерыва хозяева наказали гостей за беспечность в завершающей стадии. На 48-й минуте Лесовой прошёл к лицевой линии и подал в штрафную площадь, после чего Горбатенко практически без сопротивления головой отправил мяч в дальний угол ворот, поймав Коченкова на противоходе.
Гости вновь поплатились за плохую реализацию
Спустя пять минут «Локомотив» получил отличный шанс сравнять счёт. После подачи Тугарева Левашов неудачно отбил мяч и позволил Миранчуку пробить по пустым воротам. Тем не менее вовремя подоспел Беляев и вынес мяч головой с ленточки.
Вскоре «Арсенал» праздновал уже второй гол. Горбатенко, смещаясь в центр штрафной, сделал гениальную передачу пяткой на Комбарова, тот навесил, а Луценко переправил головой мяч в дальний угол.
После удаления Рыбуся «Локо» посыпался
Ключевой момент матча случился на 73-й минуте. В верховой борьбе Мацей Рыбусь угодил локтем прямо в лицо Костадинову. Арбитр не пощадил поляка и продемонстрировал ему вторую жёлтую карточку – оправдания защитника на судью не подействовали.
Оставшись в меньшинстве, гости «расклеились» и пропустили третий мяч. На 78-й минуте Луценко прошёл к штрафной, а затем послал мяч точно в левый угол ворот.
Чуть позже окончательно гостей приговорил Горан Чаушич. Удачно среагировав на отскок в штрафной площади, сербский хавбек с помощью рикошета от защитника «Локо» протолкнул мяч в ворот Коченкова.
Концовка встречи осталась формальностью. Хозяева без проблем довели игру до победы.
Потерпев второе поражение подряд, «Локо» отвратительно финишировал в 2019 году. При определённом раскладе после окончания 19-го тура железнодорожники рискуют опуститься на пятую строчку РПЛ.
«Арсенал», наоборот, с хорошим настроением проведёт зимний перерыв. Команда Черевченко закончила год в первой половине турнирной таблицы чемпионата России.
- 6 декабря 2019
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