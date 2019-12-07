У ЦСКА есть основания быть недовольным. Разбираем главный скандал тура

Матч «Краснодар» — ЦСКА завершился громким судейским скандалом.
После игры представители «армейцев» очень резко высказались о работе бригады арбитров. Сразу после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подошёл к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно. После этого специалиста попытался успокоить капитан «армейцев» Игорь Акинфеев.
«Что по игре сказать? Можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! Это главное событие сегодняшнего матча, к сожалению», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.
Чуть позже резко высказался президент «армейцев» Евгений Гинер.
Звучит достаточно резко. Высказывания Гинера невевероятно резонансные и з нами обязательно последует реакция. Какая — мы можем только прогнозировать.
Давайте попробуем разобрать спорные эпизоды этого матча, из-за которых руководство ЦСКА так разозлилось и президент ЦСКА высказался в подобном тоне.
1. Неназначенный пенальти на Чалове
У «Краснодара» тоже есть претензии к судейству, Василий Казарцев 5 минут пытался определить, был ли фол со стороны Кучаева на Ари в начале голевой атаки ЦСКА. Похоже, что не было.
При счёте 1:0 в первом тайме Казарцев, на мой взгляд, был обязан ставить пенальти в ворота хозяев. Мартынович пытался выбить мяч у Чалова в подкате, но прежде чем дотянуться до мяча, врезал Фёдору по ногам. Главный судья матча показал, что было сыграно в мяч и к помощи ВАР даже не прибегал, игра не была остановлена. Хотя судя по титрам видеоповтор всё-таки смотрели по ходу.
Счёт мог стать 2:0 в пользу ЦСКА.
2. Назначенный пенальти за фол на Ари
Во втором тайме произошёл самый спорный момент матча — Ари срубил Обляков и был назначен пенальти. Фол Облякова на Ари не вызывает особых сомнений, но пенальти нельзя было ставить, потому что до фола Облякова Ари обработал мяч рукой и на повторе это было видно.
Казарцев прибегнул к помощи ВАР, слушал помощников 5 минут, потом пошёл смотреть эпизод. Но смотрел он не возможную игру рукой, а давать ли Облякову красную карточку или ограничиться желтой. Дал жёлтую.
Счёт должен был остаться 1:0 в пользу ЦСКА.
3. Фол против Набабкина
Что касается момента с падением Набабкина на 90-й минуте матча в штрафной «Краснодара», то это самый пограничный из спорных моментов. Думается, что здесь арбитр всё-таки был прав. Лежащий игрок «Краснодара» вряд ли специально рукой заплетал ноги защитнику ЦСКА, да и касания там почти не было.
4. Жёлтые карточки
И ещё момент. Если верить статистике, то ЦСКА совершил 12 фолов, «Краснодар» — 11. Равная статистика? А теперь статистика жёлтых карточек: шесть желтых у ЦСКА против одной карточки у «Краснодара». Выглядит это максимально странно.
Исходя из вышесказанного, жёлтые Дзагоева и Облякова были не по делу, а значит, Гончаренко мог бы их не менять, снижая атакующий потенциал команды.
- 7 декабря 2019
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