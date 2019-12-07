Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1, 7 декабря 2019, спорные моменты с VAR

«Краснодар» — ЦСКА
Андрей Панков
У ЦСКА есть основания быть недовольным. Разбираем главный скандал тура
Эпизоды из матча «Краснодар» — ЦСКА, которые вызвали неоднозначную реакцию.
Футбол / РПЛ 0

Матч «Краснодар» — ЦСКА завершился громким судейским скандалом.

После игры представители «армейцев» очень резко высказались о работе бригады арбитров. Сразу после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подошёл к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно. После этого специалиста попытался успокоить капитан «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Что по игре сказать? Можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! Это главное событие сегодняшнего матча, к сожалению», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Чуть позже резко высказался президент «армейцев» Евгений Гинер.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча «Краснодар» — ЦСКА.

Звучит достаточно резко. Высказывания Гинера невевероятно резонансные и з нами обязательно последует реакция. Какая — мы можем только прогнозировать.

Давайте попробуем разобрать спорные эпизоды этого матча, из-за которых руководство ЦСКА так разозлилось и президент ЦСКА высказался в подобном тоне.

1. Неназначенный пенальти на Чалове

У «Краснодара» тоже есть претензии к судейству, Василий Казарцев 5 минут пытался определить, был ли фол со стороны Кучаева на Ари в начале голевой атаки ЦСКА. Похоже, что не было.

При счёте 1:0 в первом тайме Казарцев, на мой взгляд, был обязан ставить пенальти в ворота хозяев. Мартынович пытался выбить мяч у Чалова в подкате, но прежде чем дотянуться до мяча, врезал Фёдору по ногам. Главный судья матча показал, что было сыграно в мяч и к помощи ВАР даже не прибегал, игра не была остановлена. Хотя судя по титрам видеоповтор всё-таки смотрели по ходу.

Счёт мог стать 2:0 в пользу ЦСКА.

Страсти по судейству в матче «Краснодар» — ЦСКА! 15 минут ушло на видеопросмотры
Споры, «вары», эмоции, страсти. Поиграть в футбол командам не дали.

2. Назначенный пенальти за фол на Ари

Во втором тайме произошёл самый спорный момент матча — Ари срубил Обляков и был назначен пенальти. Фол Облякова на Ари не вызывает особых сомнений, но пенальти нельзя было ставить, потому что до фола Облякова Ари обработал мяч рукой и на повторе это было видно.

Казарцев прибегнул к помощи ВАР, слушал помощников 5 минут, потом пошёл смотреть эпизод. Но смотрел он не возможную игру рукой, а давать ли Облякову красную карточку или ограничиться желтой. Дал жёлтую.

Счёт должен был остаться 1:0 в пользу ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
07 декабря 2019, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 15'   1:1 Ари – 63'

3. Фол против Набабкина

Что касается момента с падением Набабкина на 90-й минуте матча в штрафной «Краснодара», то это самый пограничный из спорных моментов. Думается, что здесь арбитр всё-таки был прав. Лежащий игрок «Краснодара» вряд ли специально рукой заплетал ноги защитнику ЦСКА, да и касания там почти не было.

4. Жёлтые карточки

И ещё момент. Если верить статистике, то ЦСКА совершил 12 фолов, «Краснодар» — 11. Равная статистика? А теперь статистика жёлтых карточек: шесть желтых у ЦСКА против одной карточки у «Краснодара». Выглядит это максимально странно.

Исходя из вышесказанного, жёлтые Дзагоева и Облякова были не по делу, а значит, Гончаренко мог бы их не менять, снижая атакующий потенциал команды.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019