У ЦСКА есть основания быть недовольным. Разбираем главный скандал тура

Матч «Краснодар» — ЦСКА завершился громким судейским скандалом.

После игры представители «армейцев» очень резко высказались о работе бригады арбитров. Сразу после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подошёл к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно. После этого специалиста попытался успокоить капитан «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Что по игре сказать? Можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! Это главное событие сегодняшнего матча, к сожалению», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Чуть позже резко высказался президент «армейцев» Евгений Гинер.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча «Краснодар» — ЦСКА.

Звучит достаточно резко. Высказывания Гинера невевероятно резонансные и з нами обязательно последует реакция. Какая — мы можем только прогнозировать.

Давайте попробуем разобрать спорные эпизоды этого матча, из-за которых руководство ЦСКА так разозлилось и президент ЦСКА высказался в подобном тоне.

1. Неназначенный пенальти на Чалове

У «Краснодара» тоже есть претензии к судейству, Василий Казарцев 5 минут пытался определить, был ли фол со стороны Кучаева на Ари в начале голевой атаки ЦСКА. Похоже, что не было.

При счёте 1:0 в первом тайме Казарцев, на мой взгляд, был обязан ставить пенальти в ворота хозяев. Мартынович пытался выбить мяч у Чалова в подкате, но прежде чем дотянуться до мяча, врезал Фёдору по ногам. Главный судья матча показал, что было сыграно в мяч и к помощи ВАР даже не прибегал, игра не была остановлена. Хотя судя по титрам видеоповтор всё-таки смотрели по ходу.

Счёт мог стать 2:0 в пользу ЦСКА.

Страсти по судейству в матче «Краснодар» — ЦСКА! 15 минут ушло на видеопросмотры Споры, «вары», эмоции, страсти. Поиграть в футбол командам не дали.

2. Назначенный пенальти за фол на Ари

Во втором тайме произошёл самый спорный момент матча — Ари срубил Обляков и был назначен пенальти. Фол Облякова на Ари не вызывает особых сомнений, но пенальти нельзя было ставить, потому что до фола Облякова Ари обработал мяч рукой и на повторе это было видно.

Казарцев прибегнул к помощи ВАР, слушал помощников 5 минут, потом пошёл смотреть эпизод. Но смотрел он не возможную игру рукой, а давать ли Облякову красную карточку или ограничиться желтой. Дал жёлтую.

Счёт должен был остаться 1:0 в пользу ЦСКА.

3. Фол против Набабкина

Что касается момента с падением Набабкина на 90-й минуте матча в штрафной «Краснодара», то это самый пограничный из спорных моментов. Думается, что здесь арбитр всё-таки был прав. Лежащий игрок «Краснодара» вряд ли специально рукой заплетал ноги защитнику ЦСКА, да и касания там почти не было.

4. Жёлтые карточки

И ещё момент. Если верить статистике, то ЦСКА совершил 12 фолов, «Краснодар» — 11. Равная статистика? А теперь статистика жёлтых карточек: шесть желтых у ЦСКА против одной карточки у «Краснодара». Выглядит это максимально странно.

Исходя из вышесказанного, жёлтые Дзагоева и Облякова были не по делу, а значит, Гончаренко мог бы их не менять, снижая атакующий потенциал команды.