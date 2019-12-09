«Ростов» был восхитителен, но все говорят о «Спартаке». Это неправильно

Честно говоря, это был тот случай, когда правильнее говорить о «Ростове», а не о «Спартаке». Понятно, что «Спартак» медийнее, собирает больше кликов и обсуждения вокруг него жарче, но своей игрой в последнем осеннем туре команда Доменико Тедеско вообще не заслужила, чтобы о ней долго рассуждали. Маттиас Норманн сказал важную вещь после матча: «Ростов» играл умнее". А рассуждения хороши, когда ведёшь речь о чём-то умном.

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне «Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.

Этот матч и такой результат я призываю воспринимать как очередное напоминание о том, что наш футбол не ограничен тремя-четырьмя столичными командами. Бедный Алекс Крал всю осень находился под увеличительным стеклом за один факт переезда в «Спартак» — в то же время в «Ростове» Валерий Карпин сделал из боящегося своей левой ноги и потому не пригодившегося даже в Чемпионшипе Норманна лучшего опорного полузащитника чемпионата России внутри своей системы игры. Много ли говорится о Норманне? В разы меньше, чем о Крале или Барриосе.

А что по поводу Хорена Байрамяна? Хоть кто-нибудь отметит отличное решение Карпина переместить футболиста в тройку полузащитников с фланга атаки? И уж конечно никто не станет объяснять, почему это было разумным решением — действуя между опорником и левым защитником, Байрамян покрывал двух соперников в прессинге, а при игре с мячом помогал создавать численное преимущество на участках поля, где должен оказаться мяч. Тем более никто не станет разбираться, что позиция Байрамяна в прессинге позволила Ионову всегда быть на оси поля, а не где-то на фланге — это хорошо для того, чтобы после перехвата сразу атаковать максимально эффективно.

Хорен Байрамян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато проблемы «Спартака» разбираются до мельчайших подробностей. Между «Ростовом» и «Спартаком» пропасть в 12 очков в пользу «Ростова», но больше медийного внимания получает павший в этом сезоне «гладиатор». Разумеется, так будет всегда, но сейчас просто не должно быть такого перекоса. «Спартак» трясёт уже больше года — на этом отрезке и «Ростов», и «Арсенал», и «Оренбург» по соотношению ресурсы/показываемый футбол выглядят сильнее и стабильнее. В каждой из этих команд есть о чём поговорить именно в контексте игры. И их провинциальность не должна становиться препятствием для этого.

«Увидимся на январских сборах! Если я ещё останусь в клубе». Объяснения Тедеско Пресс-конференция тренеров после разгромной победы «Ростова» над «Спартаком».

В конце концов, в мире достаточно примеров, когда глубоко провинциальные клубы становятся глобально обсуждаемыми в футбольном контексте. «Эйбар» гоняет всех соперников прессингом, не разбираясь, кто в соперниках — «Барселона» или «Алавес». «Фрайбург» выстроил такую систему, что из любого нападающего делает звезду, годами набирая в состав копеечных футболистов. «Анже» находит новичков в четвёртой французской лиге и продаёт за миллионы — так, что менеджеры клубов АПЛ интересуются, как устроены процессы в команде. Все эти проекты далеки даже на национальном уровне от топовых и самых рейтинговых, но их обсуждают пропорционально гораздо больше, чем наши провинциальные команды, которые демонстрируют неплохой футбол.

Такое стремление обращать внимание на тех, кто делом, а не именем или историей заслуживает говорить о себе, развивает футбольную культуру в стране, делает публику более вдумчивой и внимательной. Поэтому важно сказать это ещё раз: проблемы «Спартака» остаются их проблемами, но в конкретном матче «Ростов» был восхитителен и переиграл соперника по всем футбольным показателям. И будет неплохо, если весной мы продолжим чаще говорить об этой команде не в контексте её финансовых проблем, а благодаря её игре.