«Увидимся на январских сборах! Если я ещё останусь в клубе…». Объяснения Тедеско

Главный тренер «Спартака» на пресс-конференции казался предельно откровенным. Он не прятался за ширмой стандартных формулировок и штампов, пытался объяснить план на игру, но при этом выразил несогласие с итоговым результатом и частью критических замечаний в его адрес. Прав Доменико или нет, обосновано ли его мнение или это всего лишь оправдания, покажет время. Но сейчас стоит констатировать, что в воскресенье немец потерпел самое чувствительное поражение в России, которое многое назовут именно тренерским.

Тедеско: «Счёт слишком несправедлив»

— Мы очень разочарованы результатом, — начал Доменико. – 1:4 дома – слишком серьезный счет. Тем не менее, игра была в какой-то степени сумасшедшей. «Ростов» нанёс пять ударов в створ и забил четыре! У нас же даже не знаю, сколько накопилось ударов и подходов, а забили только один. Много наших попыток были заблокированы. Мы не заслуживали победы, но счёт слишком несправедлив.

А вообще прошло семь недель нашей совместной работы, впереди сборы. Нам предстоит многое, надеюсь, проведем время плодотворно.

— А как оцените первые итоги?

— Я думаю, что это ваша работа – давать оценку моей деятельности. Вы знаете лучше меня, что представлял «Спартак» до моего прихода, и видите, что представляет сейчас. Всё, что вы напишете о моей деятельности, я приму. 8 очков в 7 матчах – это, безусловно, немного. Может, где-то мы заслуживали большего. Можно было выигрывать у «Урала» или «Рубина», тогда очков было бы больше.

Повторю, я здесь работаю семь недель. Из них полноценных рабочих – четыре недели, поскольку в дело вмешивались международные паузы.

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне «Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.

— Почему Крал сыграл в центре обороны? У них только наладилась связка с Умяровым в опорной зоне, система вроде бы заработала, а сегодня вдруг вы всё изменили.

— Я попытаюсь объяснить наш замысел. Мы знали, «Ростов» прессингует высоко тремя форвардами. Поэтому решили выходить из-под прессинга, создавая численное преимущество – четыре против трех. Считаю, Алекс в этом плане провел хорошую игру. Все знают, что Жиго и Кутепов были дисквалифицированы. Повторю, Крал сыграл хорошо. Умяров тоже провел достойный матч. Да, он ошибся при первом голе, но ему всего 19 лет. Он действовал смело, а ошибаться могут все.

— Вы не считаете, что смена схемы и смена позиций у многих ключевых игроков одновременно – проблема для команды? Сегодня изменились функции у ключевых игроков – Умярова, Крала, Бакаева. Тиль действовал не в привычной манере…

— Это вечный вопрос. Если мы не меняем схему, все спрашивают: почему вы всё время используете одну и ту же? Если меняем, то спрашивают: почему у вас нет стабильности? У нас молодые голодные футболисты. Считаю, что для них не проблема запомнить и усвоить другую позицию. Тот же Бакаев тем более ушел направо, но он всегда играл правого полузащитника при Кононове, разве я неправ? Смена схемы не является проблемой.

— Есть ли у вас претензии по самоотдаче? Футболисты не были мысленно в отпуске?

— Нет, не согласен, что они не отдавались на поле. Была хорошая игра, все выложились. В сегодняшнем матче мы имели много моментов. Или даже моментов для создания моментов. Мы свои подходы не использовали, а соперник – был эффективнее.

— Почему у «Спартака» совсем пропали стандарты? При этом высоких и прыгучих футболистов в составе – много.

— Безусловно стандарты – важная часть, мы понимаем это. Говоря об угловых и фланговых штрафных, большую роль играет то, как закручивается мяч – от ворот или в сторону ворот. Синхронизация действий и манёвров набегающих также важна. Мы осознаем важность этих моментов и будем работать над этим.

— Когда великий спартаковец Олег Иванович Романцев был в предыдущий раз на стадионе, Кононов проиграл – и подал в отставку. Сегодня Романцев тоже приезжал. Доменико, вы остаетесь?

— Хороший вопрос! (Улыбается). Хорошая комбинация. Не знаю даже, что сказать. Не от меня зависит принятие таких решений. Задайте этот вопрос другим людям, в руководстве.

— Вы правда считаете, что «Спартак» сегодня играл неплохо, а счет 1:4 – стечение обстоятельств? И вы считаете, что те же Крал и Умяров провели неплохую игру?

— Сегодня, считаю, 1:4 – несправедливый счет. Как и 0:0 с «Уралом». Извините, но это моё мнение. Также я всегда буду защищать моих футболистов, это мои ребята. Мы – вместе, у ребят должны гореть глаза на поле. Если вы считаете, что поражение – моя вина, то можете так и написать, я соглашусь с этим, приму. Не забывайте, что у нас очень молодая команда, много молодых ребят, те же Крал и Умяров. Нужно работать и развиваться.

В конце пресс-конференции хочу поблагодарить вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! С кем-то из вас увидимся на сборах. Если я ещё буду в команде.

За один матч со «Спартаком» Зайнутдинов забил больше, чем за всё время в России Кто такой Бактийор Зайнутдинов, оформивший дубль в ворота Максименко.

Карпин: «Попов не забил, чтобы не расслаблялись после первого тайма»

— Насколько вам помогло, что «Спартак» сегодня поменял схему и играл по 4-4-2?

— «Спартак» играл с четырьмя защитниками против «Рубина» и в некоторых отрезках других матчей, например во втором тайме против «Зенита». Мы, если честно, думали, что соперник будет играть именно четыре. Жиго и Кутепов дисквалифицированы. Был Гапонов и всё. Хотя готовились в обоим вариантам. А помогло или нет – не знаю, это не мои проблемы.

— Что с Ерёменко?

— Надеялись, что подойдёт к этому матчу. К тренировкам вернулся, но не успел. К январю должен быть.

— Как оцените итоги всей первой части сезона?

— По пятибалльной – на четвёрочку. Я уже говорил, что не ожидал такого результата от команды. Буквально три недели поработали на сборах, полностью поменяли философию игры. Всё это даётся непросто, я не предполагал, что может сразу приносить какой-то результат. Понятно, что когда выпадает один-два игрока, не хватает ресурсов, становится тяжеловато. Но все равно ребята заслуживают исключительно слова благодарности. Даже по итогам не выигранных матчей. Они работали на 300 процентов.

— Байрамян раньше играл на фланге, а сегодня – в центре. Это часть плана?

— Нет, это вынужденное явление. Нет Глебова и Ерёменко. В первые 30 минут в центре играл Байрамян, потом поменялся с Зайнутдиновым. У нас не хватает кадровых ресурсов из-за травм.

— Можно ли сказать, что клуб выходит из сложной финансовой ситуации, в связи с этим команда и стала снова показывать положительные результаты?

— Абсолютно не связанное с финансовым положением явление. Да, какие-то долги стали гасить, но результат мог быть и с «Динамо», и с «Уралом», если бы забили свои моменты.

Попов повторил трюк Смолова. Лучше бы он этого не делал Максименко не клюнул на уловку бывшего одноклубника.

— Что сказали Попову по поводу пенальти в перерыве?

— Сказали, что надо забыть – эпизод прошёл, ничего не изменить. А после матча пошутили: «Ивелин не забил, чтобы не расслаблялись и собранными вышли на второй тайм». Что касается паненки, с «Динамо» Ионов бил по-другому, но тоже не забил. Что ж теперь сделаешь? Футболисты сами решают, куда им бить.

— Как вы относитесь к акции фанатов обоих клубов, ушедших с матча? К кому вы подошли после игры?

— Кто-то там был на секторе, поэтому мы и пошли к ним. Не знаю, вернулись ли люди или не уходили. Что касается акции: раз на всех стадионах это происходит и участвуют в акции тысячи болельщиков, значит, что-то в нашем футболе не так.