Символическая сборная 19-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Четыре игрока «Арсенала», по одному из «Урала» и ЦСКА. Валерий Газзаев определяется лучших в 19-м туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 19-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Михаил Левашов, «Арсенал»



Вратарь туляков внёс большой вклад в крупную победу своей команды. Он здорово смотрелся на линии ворот и хорошо играл на выходах.

Защита

Кирилл Комбаров, «Арсенал»



Комбаров закрывал всю правую бровку, активно играл в атакующих действиях, своевременно возвращался в оборону. Отдал голевой пас. Отличный матч от Дмитрия.



Дмитрий Чистяков, «Ростов»



Чистяков прервал много атак «Спартака», хорошо играл в отборе, верховых единоборствах, практически не допускал позицонных ошибок. Ещё и забил гол, который, можно считать, приговорил красно-белых.



Бранислав Иванович, «Зенит»



За счёт колоссального опыта Иванович держит очень высокий уровень игры, был снова надежен в защите, удачно играл на стандартных положениях.



Дуглас Сантос, «Зенит»



Сантос не отметился результативными действиями, но всё равно здорово поддерживал атаку. А в обороне был непроходим.

Что происходит с «Локо»?! 0:4 в Туле! После ухода фанатов со стадиона «Арсенал» забил 4 безответных гола команде Сёмина.

Полузащита

Игорь Горбатенко, «Арсенал»



Горбатенко был одним из ключевых игроков туляков против «Локомотива». Постоянно обострял игру своими.

Бактийор Зайнутдинов, «Ростов»



Зайнутдинов оформил дубль против «Спартака», принёс победу своей команде. Он молодой и перспективный игрок.

Матиас Норманн, «Ростов»



Норманн цементировал центр поля «Ростова», сделал много отборов и связывал атаку с обороной точными передачами.

«Ростов» был восхитителен, но все говорят о «Спартаке». Это неправильно Надо учиться находить темы за пределами главных клубов страны.

Иван Обляков, ЦСКА

Облякову удался очень крутой гол в ворота «Краснодара», но важнее, что он был очень полезен на фланге. Постоянно обострял игру, надёжно играл в обороне.

Нападение

Евгений Луценко, «Арсенал»



Луценко ещё один автор дубля в этом туре, да ещё и в ворота «Локомотива». Евгений выиграл очень много единоборств, был хорош в подыгрыше и удачно конвертировал свою игру в голы.



Павел Погребняк, «Урал»



Погребняк своей игрой напомнил о себе, забил два гола. Сделал то, что и должен делать центральный нападающий, реализовал свои моменты.

Погребняк сделал первый дубль в РПЛ за 20 месяцев. Жена интересно поздравила его «Урал» реализовал три стандарта в Самаре и обошёл «Спартак». Минимум на несколько часов.

Лучший тренер

Игорь Черевченко, «Арсенал»



Черевченко с «Арсеналом» разгромил «Локомотив», хорошо идёт в чемпионате. В этом туре он был лучшим.