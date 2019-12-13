Судейский комитет РФС: штраф Гинера будет направлен на гранты и поддержку рефери

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.

«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.