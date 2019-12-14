Тест. Как наказывали обидчиков судей РПЛ? Угадайте проступок или санкции
Российским арбитрам доставалось не только от Евгения Гинера.
В Доме РФС комитет по этике принял решение отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на три месяца и оштрафовать на миллион рублей. Такое наказание владелец московского клуба получил за слова о том, что Александр Егоров «берёт деньги за то, чтобы так судили».
Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым?
Большинство наказавших Гинера старше 70 лет. Рассказываем, как прошло заседание комитета РФС по этике.
А помните ли вы, как наказывали других обидчиков российский судей? А за какие поступки? Давайте проверим!
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