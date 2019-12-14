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Евгения Гинера отстранили, как наказывали обидчиков судей РПЛ, тест

Как наказывали обидчиков судей РПЛ, тест
Богдан Горбунов
Тест. Как наказывали обидчиков судей РПЛ? Угадайте проступок или санкции
Российским арбитрам доставалось не только от Евгения Гинера.
Футбол / РПЛ 0

В Доме РФС комитет по этике принял решение отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на три месяца и оштрафовать на миллион рублей. Такое наказание владелец московского клуба получил за слова о том, что Александр Егоров «берёт деньги за то, чтобы так судили».

Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым?
Большинство наказавших Гинера старше 70 лет. Рассказываем, как прошло заседание комитета РФС по этике.

А помните ли вы, как наказывали других обидчиков российский судей? А за какие поступки? Давайте проверим!

Если у вас не отображается тест, перейдите по этой ссылке.

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