Берлускони зовёт Ибрагимовича в третью лигу. Не шутка

Златан Ибрагимович не играл с 28 октября – с того момента, как ушёл из «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед намерен вернуться в Италию, он сам говорил об этом в интервью GQ: «Буду играть за команду, которая должна снова побеждать, возобновить свою историю. Клуб, который бросает вызов всем. Только так я найду необходимые стимулы, чтобы снова вас удивить».
Это может быть «Милан»
Сейчас агент Ибрагимовича Мино Райола ведёт переговоры с миланской командой, но стороны пока не могут договориться из-за условий. По информации итальянского издания Corriere della Sera, швед хочет контракт до конца сезона 2020/21 и заработать за этот период 10 млн евро, а клуб предлагает соглашение на полгода с опцией продления, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. Технический директор «Милана» Паоло Мальдини факт переговоров подтвердил, но дал понять, что движутся они не очень: «Чем больше проходит времени, тем сложнее становится ситуация. Он не играл с 28 октября».
А может быть и «Наполи»
Итальянский клуб предложил Ибрагимовичу контракт на полтора года. Руководство команды и представители игрока должны определиться в течение недели (срок, судя по новостям, истекает 17 декабря), но пока никаких комментариев ни от одной из сторон не было.
И тут появилась «Монца»
«Монца» — клуб из Серии С, который в сентябре 2018 года купил Сильвио Берлускони. Вместе с ним в клуб пришел бывший исполнительный директор «Милана» Адриано Галлиани – он занял ту же самую должность. Оба они хорошо знакомы с Ибрагимовичем, которого когда-то сами и приглашали в миланский клуб. Теперь они зовут его в «Монцу».
«По поручению президента клуба Сильвио Берлускони я направил наше предложение Мино Райоле. Агент предложил общаться напрямую со Златаном. Я предложил ему контракт на два с половиной года. Сказал, что он полгода поиграет в третьем дивизионе, потом поднимется с нами во второй, а через два года мы уже будем выступать в Серии А», – прокомментировал Галлиани изданию Corriere della Sera.
Что интересного
Для Берлускони покупка «Монцы» — хороший способ подправить испорченную репутацию. Небольшой клуб, у которого не так много болельщиков и небольшие амбиции, стал для Сильвио большим проектом, в который он вкладывается и верит. А о нём, в свою очередь, говорят – прекрасная схема.
Берлускони хочет, чтобы «Монца» через два года вышла в Серию А, и пока движется в правильном направлении – сейчас клуб занимает первое место в Серии С.
Ещё одна цель для бывшего премьер-министра Италии – привлечение болельщиков на трибуны. В маленьком городе, где больше любят автоспорт, сделать это не так уж просто, но Берлускони это не пугает. Он реконструировал стадион и снизил цены на билеты – посещаемость стала расти.
Зимой тренером клуба чуть не стал Андрей Шевченко, но что-то не срослось, и специалист остался на посту главного тренера сборной Украины. Звали в «Монцу» и Кака – тоже не сложилось.
Предложение Ибрагимовичу идет вразрез с тем, что на первой пресс-конференции заявил Берлускони — тогда он ошарашил собравшихся журналистов новыми правилами, по которым будет жить и развиваться клуб. Первое – это состав, в который будут входить исключительно итальянцы (сейчас это действительно так). Второе – запрет на бороды, необычные прически и татуировки. Третье – вежливость на поле.
Кажется, Ибрагимович не вписывается ни по одному из пунктов.
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