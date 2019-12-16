Лиге чемпионов нужен новый герой. И пусть им будет не тренер

Посмотрите на первую реакцию после жеребьёвки Лиги чемпионов.

Пеп возвращается на «Бернабеу» — очевидный сюжет; давайте добавим каталонских красок противостоянию мадридского и манчестерского гигантов. Клопп против Симеоне — здесь вообще тренерское противостояние кажется более интригующим, чем противостояние игроков. Ну серьёзно: вы сами прямо сейчас можете написать отчёт об этих играх до первого гола, настолько понятен предварительный сценарий. А первый гол, как это иногда бывает в двухматчевых противостояниях «Атлетико», может случиться нескоро. Следить за эмоциями немца и аргентинца обычному зрителю будет как минимум интересно.

Даже афиша матчей «Лейпцига» и «Тоттенхэма», стилизованная соцсетями немецкого клуба под Star Wars, представляет дуэль Жозе Моуринью и Юлиана Нагельсмана. Понятно, что немцы готовили идею постера заранее, а не под соперника, но тут и попадание забавное: и Моуринью, и Нагельсман не играли профессионально. Жозе в общественном сознании возглавил первую массовую волну тренеров без карьеры, Юлиан стал предводителем второй — даже фраза «Юлиан, я твой отец» легко укладывается в такой сюжет.

Нас ждёт потрясающая еврокубковая весна! Главное о жеребьёвках ЛЧ и ЛЕ Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне и другие крутые противостояния.

На постерах популярного инстаграм-аккаунта 433 хедлайн-противостояние «Мадрид против АПЛ» иллюстрируется портретами ван Дейка, Фелиша, Бензема и Стерлинга. Если называть вещи своими именами, то главными звёздами команд называются последовательно центральный защитник; парень, который появился в команде пару месяцев назад; нападающий, почти всю карьеру проработавший оруженосцем; нападающий, который ни разу не забивал больше пяти мячей в еврокубковом сезоне.



Сейчас это, конечно, будет выглядеть, как бурчание в стиле «раньше было лучше», но просто ответьте: возможно ли было себе представить таких типажей (не игроков — именно типажей) на постерах главных противостояний Лиги чемпионов 17-18 лет назад? Мне кажется, ответ будет очевидным.

Таблица коэффициентов УЕФА. Хотя… Кому она нужна после такого провала России? Португалия, до свидания.

Star Wars кажется уместным сравнением ещё и потому, что тренеры действительно стали звёздами больше, чем футболисты; главный турнир Европы сейчас не игрокоцентричен. Система Клоппа, владение мячом Гвардиолы, оборона Симеоне, Саррибол — всё это замечательно, но реальность такова, что в хаосе матча именно игроки делают матч незабываемым или посредственным. Их геройства сейчас почему-то уходят на второй план, что не совсем верно.

Безусловно, Клопп крутой, но разбил сердце «Барсы» угловой Трента — и надо было не только додуматься, но и иметь смелость исполнить такой розыгрыш. После таких историй несомненно возникает что-то вроде «Мы отрабатывали это на тренировках», что серьёзно девальвирует вклад игрока — начинает казаться, что и особого в таком розыгрыше ничего нет. Но это неправда. Когда несколько десятков тысяч людей вокруг электризуют атмосферу, а у тебя в головке роем жужжат десятки мыслей, главная из которых — в подсознании — об усталости, уловить самую смелую и хитрую является показателем экстра-мастерства. Вспышки гения.

Гениальность игроков в 2019 году узурпирована двумя фигурами, и это тоже не совсем правильно. Именно поэтому хочется, чтобы яркий по вывескам плей-офф Лиги чемпионов стал трехмесячным проявлением гения игроков. Тот же Бензема выходит из тени и в околоперестроечном «Реале» разрывает всех соперников, в одиночку забирая трофей — отличная история! Жоржиньо Вейналдум перестаёт быть в середине страницы при перечислении игроков «Ливерпуля» и играет в середине поля за троих (что иногда происходит и сейчас, просто присмотритесь), доказывая что в клубе можно стать лучшим на одной позиции, а в сборной на другой — ещё один волшебный сценарий! Роберт Левандовски продолжает переезжать соперников бульдозером и просто брутальнейшим способом — голами — делает «Баварию», которая в начале сезона переживала кризис, обладателем Кубка чемпионов — тоже супер!



Вы поняли мысль. Супергерой-победитнль нужен из числа игроков, чтобы мы не забывали, что они пока что не роботы для чёткого и неотступного исполнения идей тренера.