Гаттузо сменил Анчелотти в «Наполи». Абсурд или оправданное решение?

10 декабря в матче Лиги Чемпионов «Наполи» под руководством Карло Анчелотти разгромил бельгийский «Генк», а уже через несколько часов появилась информация об отставке тренера. Казалось бы, после победных матчей и выхода из группы Лиги Чемпионов наставников никто не увольняет, однако в данном случае такой исход выглядит, скорее, закономерным. По крайней мере, к этому все шло. Тянуть с назначением нового менеджера Де Лаурентис не стал, и почти сразу же было объявлено о назначении на эту должность Дженнаро Гаттузо. То есть для самого Анчелотти в плане сохранения работы последний матч являлся формальностью – решение о его увольнении и том, кто будет новым тренером руководство приняло раньше.

Думаю, еще некоторое время назад было очень сложно представить себе ситуацию, в которой Гаттузо мог поменять на тренерском мостике Анчелотти. Статус и опыт двух специалистов настолько несопоставимы, что это отчасти напоминает сюр. Однако в жизни нет ничего постоянного: вчерашние футболисты сами становятся менеджерами, создавая конкуренцию своим бывшим наставникам.



Вообще, современный футбол достаточно подвержен влиянию трендов, и молодой специалист у руля команды – все более распространенное явление. Отсутствие опыта молодость старается компенсировать энергией, свежим взглядом и харизмой. С этой точки зрения в выборе Гаттузо на должность тренера «Наполи» нет ничего ряда вон выходящего.

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Увольнение Анчелотти – не поспешное решение

От Анчелотти изначально в Неаполе ждали многого. Это не удивительно, ведь до него в клубе не было специалиста подобного масштаба и статуса. Тренер-победитель с огромным международным опытом – это то, о чем мечтали, и болельщики, и сам президент Аурелио Де Лаурентис. Однако при Карло в силу различных обстоятельств «Наполи» лишь потерял в конкурентоспособности. И, если в первый сезон многое можно списать на плановую перестройку команды, то уже во втором совокупность проблем привела к ощутимому кризису. Понятно, что причин здесь много, и объективно говоря, не все они зависят от Анчелотти, но зона ответственности главного тренера очень велика, а, следовательно, есть и его вина.



Перебравшись на юг Италии, Карло, принял сложный вызов — «Наполи» довольно специфичный клуб, начиная с руководства и заканчивая болельщиками. Любому тренеру работать здесь достаточно тяжело. Но самое главное — это, пожалуй, то, что, заменив Сарри, Анчелотти столкнулся с необходимостью строить новую команду, не располагая при этом соответствующим подбором топ-футболистов, к которому он привык. В подобной ситуации Карло не оказывался уже много лет.



Возможно, ключевым моментом должно было стать летнее трансферное окно и последующая интеграция в состав новых игроков. Перед стартом сезона Анчелотти ожидал, что в его распоряжении окажутся Икарди, Тео Эрнандес и Хамес, (под которого он даже начал наигрывать схему 4-2-3-1), а пришли Элмас, Льоренте и Лосана. При этом Карло не стал выражать свое несогласие, но перестроился и продолжил работать с тем, кто у него был.



Не добавил стабильности и спокойствия неаполитанцем и тот факт, что сразу ряд важных игроков, включая Мартенса, Милика и Кальехона, находились в состоянии неопределенности, ожидая решения руководства относительно своих контрактов.



Так или иначе, объективных причин для тяжелого начала сезона хватало, хотя, конечно, никто не предполагал подобного развития событий. Осенью 2019-го, спустя полтора года после того, как команду возглавил Анчелотти, «Наполи» столкнулся с проблемами, которые часто решаются радикальным способом, а именно – тренерской отставкой.



Плохие результаты – лишь симптомы, то есть следствие и проявление всего того, что происходит в команде. Порой они не соответствуют реальному положению вещей и тогда носят временный характер. Но, к сожалению, не в этом случае. На фоне затянувшейся (9 матчей) безвыигрышной серии «Наполи» пережил череду внутренних конфликтов и междоусобиц, так что в определенный момент казалось, что тут все против всех. В конфронтацию с Анчелотти вступила группа игроков, и пусть она не составила большинство, итальянец, похоже, перестал иметь влияние на команду. Наверное, это и стало главным фактором, почему Де Лаурентис принял решение о его увольнении.



Какой бы высокий статус ни имел Карло, его авторитет в сложившейся обстановке потерял вес. Многие открыто выражали недовольство чрезмерной ротацией и отсутствием постоянства стартового состава. Аргумент «так надо, потому что так решил тренер» постепенно перестал работать. Даже, если сделать вывод, что всему виной зарвавшиеся футболисты (что не исключено), у которых руководство порой вынуждено идти на поводу, это ничего уже не меняет. Анчелотти очень хороший тренер, но в Неаполе он оказался в положении, напоминающем цугцванг, когда любой его последующий ход может лишь усугубить позицию.

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Почему в приглашении Гаттузо есть рациональное зерно?

В середине сезона, когда команда уровня «Наполи» тонет в национальном чемпионате за пределами еврокубковой зоны, и президент решается на смену тренера, времени на раздумья нет. Нужно действовать оперативно и исходя из конъектуры рынка. В декабре свободный и при этом сильный менеджер, товар дефицитный. К тому же специалисты высокого уровня предпочитают браться за новый проект до старта сезона: лишний раз рисковать собственной репутацией никто ведь не хочет. Поэтому и выбор в такой ситуации всегда ограничен.

Для Дженнаро Гаттузо работа с кризисной командой – не первый подобный опыт. Точнее, другого-то у него и не было никогда. В конце ноября 2017-го он похожим образом возглавил разобранный «Милан», и как бы его ни критиковали, именно при нем за последние годы результаты были наиболее стабильными. Цифры не врут: в сезоне 2018/19 «Милан» финишировал на 5-м месте с 68 очками в своем активе. Это лучший показатель команды, начиная с 2013-го.

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Да, Гаттузо не решил многие проблемы, в том числе и с постановкой игры. При нем «Милан» показывал довольно однообразный, но энергичный футбол, на характере обыгрывая более классные «Рому» и «Лацио». Важно то, что сейчас перед Дженнаро не ставятся задачи стратегического масштаба. Ему скорее выпала роль кризис-менеджера, человека которому нужно встряхнуть команду и в максимально сжатые принять реанимационные меры.



Что касается составов команд, с которыми когда-либо работал Гаттузо, то на данный момент в «Наполи» у него самый сильный. Если Рино удастся мобилизовать имеющееся ресурсы, то задача закончить сезон в зоне Лиги Чемпионов вполне выполнима.



Неудивительно, что его назначение, (особенно в контексте того, что на посту тренера он заменил маститого Анчелотти), вызвало не мало скепсиса, и многим кажется утопичным. Однако «адзурри» находятся в настолько плохом физическом и психологическом состоянии, что терапевтические методы лечения бесполезны. Понадобилось хирургическое вмешательство и шоковая терапия. Возможно, в этом плане конкретно здесь и сейчас более подходящего, чем Дженнаро не нашлось.



Конечно, Гаттузо не лучше Анчелотти. Сравнивать их было бы глупо. Но Карло уже не мог разрешить ситуацию самостоятельно, когда «Наполи» начало буквально разрывать изнутри.

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Чего стоит и не стоит ожидать от Гаттузо?

Гаттузо упростит футбол команды и постарается сделать его более жестким. Он уже попросил руководство приобрести ему мощного центрального полузащитника Франка Кессье. Конечно, тактической вариативности и непредсказуемых тренерских ходов, вероятно, ожидать не стоит. Скорее всего, задачи будут лежать в иной плоскости. Кстати, простота решений – далеко не всегда минус. Иногда это может стать главным фактором успеха. Рино должен в первую очередь улучшить атмосферу, физическую форму и интенсивность игры. Если говорить о самом ближайшем будущем, то большего от него и требовать нельзя. Беспокойство вызывает как раз долгосрочная перспектива. Есть опасения, что сотрудничество с ним – это прямой путь в середину турнирной таблицы на следующий год. Не исключено. Но следует заметить, что такое мнение главным образом основывается на стереотипе, нежели на анализе его работы. В том же «Милане» на удивление он стал лучшим тренером за последние 6 лет, и в прошлом сезоне «россонери» не хватило лишь одного очка, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В последних матчах Серии А «Наполи» смотрится тяжелым и медленным. Нет ощущения того, что игроки готовы выкладываться на 100%. Если Гаттузо не решит эту проблему, он просто не будет самим собой. Возглавив «Милан» 2 года назад, он резко увеличил нагрузки и повысил интенсивность тренировок. Первоначальный отрицательный эффект был связан с адаптацией футболистов. Однако некоторое время спустя, производительность команды заметно возросла. Особенно это чувствовалось в концовке матчей – нередко «Милан» дожимал соперников в заключительные 15 минут встречи. В общем, какой бы ни была его команда, назвать ее бесхарактерной и обвинить в отсутствии самоотдачи нельзя.



Мне кажется, «Наполи» и не стал тянуть со сменой тренера до нового года, понимая, что Гаттузо понадобится несколько недель на внедрение своих методов, прежде чем они начнут давать результат. Спасти чемпионат еще вполне можно.



Рокировка Анчелотти – Гаттузо сама по себе очень неожиданная. Но несмотря на ее кажущуюся абсурдность, я бы не стал делать слишком негативных прогнозов. По крайней мере, на оставшуюся часть первенства. В конце концов, как сказал сам Де Лаурентис: «По окончании сезона посмотрим, что пошло не так, кто ошибся, и подведём жирную черту».