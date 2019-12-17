Семак – тренер «не для Европы»? Это полная чушь

Неделю назад «Зенит» вылетел из еврокубков. Последнее место в группе – разочарование, но само выступление команды Сергея Семака получилось нормальным для российского клуба. Наш чемпион взял наибольшее количество очков из всех четвёртых команд на групповом этапе и ещё за 15 минут до конца матча в Лиссабоне выходил в плей-офф Лиги чемпионов со второй позиции.

В Лиге чемпионов не бывает случайностей. Провал в Лиссабоне закономерен Довыбивались.

Семака, как и любого тренера, нужно критиковать за недоработки. Например, за то, что на вторые таймы ЛЧ команда выходила недостаточно заряженной эмоционально и постоянно пропускала вскоре после перерыва. Свою порцию критики молодой специалист получил. К этой теме можно было бы не возвращаться, если бы не любопытный инсайд Геннадия Орлова. «Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак – это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать», – рассказал известный петербургский журналист и комментатор в эфире ГСО Live.



Чьи слова передал Орлов, неизвестно. По имеющейся информации, патрон «Зенита» Алексей Миллер верит в Семака, а мнение председателя правления ПАО «Газпром», разумеется, самое весомое. Тем не менее болельщики услышали и другое мнение, очевидно, такое же болельщицкое, а не профессиональное, и в его логике хотелось бы разобраться.

Объясняем, как будет выглядеть «Зенит» в 2020 году Последний матч «Зенита» оставил вполне конкретные вопросы.

Прежде всего, где та граница, которая отделяет тренера «для Европы» от тренера «для внутреннего пользования»? Результат команды в еврокубках? «Зенит» под руководством Семака повторил третий лучший результат в своей истории в Лиге чемпионов. Успешнее сине-бело-голубые выступали только в сезоне-2015/16 при Андре Виллаш-Боаше (15 очков) и в сезоне-2011/12 при Лучано Спаллетти (девять). Те же семь очков, что и нынешней осенью, «Зенит» брал в сезоне-2012/13 со Спаллетти и в сезоне-2014/15 с АВБ. Причём группы были сопоставимы по трудности. В первом случае петербуржцы соперничали с «Миланом»,



«Малагой» и «Андерлехтом», а во втором с представителями тех же стран – «Байером», «Монако» и «Бенфикой». Более того, в сезоне-2013/14 «Зенит» при Спаллетти набрал всего шесть очков в группе с «Атлетико», сдувшимся «Порту» и «проходной» «Аустрией», тем не менее завоевал путёвку в плей-офф ЛЧ. К слову, в свой первый сезон в Северной столице Спаллетти вообще пролетел мимо ЛЧ, проиграв «Осеру». Означает ли вся история работы итальянца, которого приглашали в «Зенит» как тренера «для Европы», что он дутая звезда? Конечно же, нет. Лучано и позже работал в больших клубах.

Может быть, граница прочерчивается тогда, когда рождается игра в контроль мяча с многоходовыми комбинациями на высоких скоростях? В таком случае нам стоит вернуться в день назначения Семака в «Зенит». Вспомните наследство, доставшееся ему. В конце мая 2018-го ни один здравомыслящий человек не мог требовать от нового молодого тренера постановки какой-то яркой игры. Петербург мечтал вернуть золото и Лигу чемпионов, которую пропускал три сезона подряд. До этого Мирча Луческу как раз ставил на контроль. Потом пришел Роберто Манчини, который пожелал видеть скоростных форвардов на месте Артема Дзюбы. Оба тренера, обладающих европейским именем, с треском провалились в РПЛ. Да и в Лиге Европы не прошли дальше, чем Семак в свой первый год в «Зените».

Таблица коэффициентов УЕФА. Хотя… Кому она нужна после такого провала России? Португалия, до свидания.

Семак сделал выводы из ошибок предшественников и играет на сильных качествах своих футболистов. Усложняя игру, «Зенит» с имеющимся составом вернётся к нестабильным результатам времён Луческу и Манчини. Если уж тренерам «для Европы» не простили неудач, то на что рассчитывать российскому специалисту без имени? Прежде чем заслужить шанс строить команду в соответствии с собственными идеалами, он должен был выжать максимум из тех, кто под рукой.



Ожидания у многих болельщиков завышенные просто из-за того, что «мы – «Зенит», и нам это нравится». Выиграли чемпионат с отрывом, купили Малкома, значит, «Лейпциг», «Бенфику» и «Лион» проходить обязаны. На секундочку, двух лидеров никак не менее сильных национальных чемпионатов и команду с опытом игры в плей-офф ЛЧ прошлого сезона. Изумительная чушь! У «Зенита» большая часть основной обоймы либо вообще дебютировала в Лиге чемпионов – Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Йордан Осорио, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, либо имела минимальный опыт – Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин, Сердар Азмун. По-настоящему проверенных топ-уровнем игроков мало. Малком не сыграл ни минуты.

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Игра без цели – обезьянья забава. Ни один тренер не будет жертвовать результатом, если понимает, что что-то не сработает. Поэтому и в элите вы найдете множество примеров, когда известных, титулованных специалистов критикуют за упрощённый стиль. Свежий пример: Антонио Конте уничтожили за то, что вся игра «Интера» в решающем матче за выход из группы ЛЧ против второго состава «Барселоны» свелась к забросам на Ромелу Лукаку. Хотя бельгиец по статистике меньше выигрывает и сохраняет мячей, чем Дзюба. Конте в принципе не ассоциируется со сложным футболом, но в Россию он приехал бы на зарплату раз в десять больше, чем у Семака. Ведь у нас его назовут тренером «для Европы».

Кажется, в современном футболе количество идей уже перевешивает их качество. Ценится выше. Быть «простым», пусть и эффективным – не в тренде. Но на другой чаше весов неоспоримый факт: «Зенит» при Семаке два сезона подряд лидирует в РПЛ с отрывом, забивая больше всех голов, а в Лиге чемпионов сыграл в силу своего состава. Дальнейший рост команды в Европе зависит от селекции. Возвращение Малкома и Кокорина, а также приобретение полузащитника с навыками плеймейкера должны помочь тренеру разнообразить игру сине-бело-голубых.



«Пока вся моя работа заключалась в функции менеджера, – признавался в октябре сам Сергей Богданович в интервью для официального сайта УЕФА. – Это когда я прихожу в клуб, и у меня нет времени, чтобы выстраивать свою команду, свое видение игры, а нужен результат. Мой идеальный футбол? Конечно, мне хотелось бы двигаться в направлении скорости и качества. Это два основополагающих фактора. Тут и скорость мышления, и скорость работы, скорость движения, качество выполнения технических и тактических элементов. Это самое важное, что мне видится… Но все мы, тренеры, ничего не можем добиться без игроков. Без тех качеств, которые необходимы для достижения результата».

«Краснодар» — гегемон по владению мячом, «Спартак» — по жёлтым карточкам и обводкам Узнайте: в чём круче всех «Зенит», а в чём — «Локомотив». Очень любопытные цифры РПЛ.

Заменив Семака на условного Эрика тен Хага или Бруну Лаже, «Зенит» скорее сделает шаг назад в РПЛ и Европе, нежели сможет прогрессировать. Любой тренер-художник окажется бесплоден без тех красок, которые способны внести в игру люди калибра Халка и Данни, Вистеля и Гарая. Нет никаких сомнений, что Сергей Богданович продолжит работу. Он подходящий тренер для абсолютно европейского города Петербурга. Будущей осенью сравним усовершенствованную версию «Зенита» в Лиге чемпионов с сегодняшней.