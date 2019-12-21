Селихов, Васин, Малком, Классон: когда они вернутся на поле

Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, и мы решили вспомнить о тех, кто давно не в состоянии помочь своим командам из-за травм. Некоторые не играют уже так долго, что о них можно было забыть. Попытаемся развеять слухи и рассказать подробнее о характере травм этих футболистов.

Здесь — эксклюзивная информация про футболистов «Локомотива». Ниже — про других футболистов РПЛ, появления которых на поле ждут уже давно.

Характер травмы: ахилл

Последний матч: «Спартак» — ЦСКА — 0:2, 22-й тур сезона-2018/19, 6 апреля.

Голкиперу «Спартака» можно только посочувствовать — после перехода в стан красно-белых его одолели травмы. Сначала был разрыв сухожилия, из-за чего Александру пришлось пропустить половину сезона. Голкипер долго восстанавливался и к зимним сборам должен был быть в строю. Но возвращение было недолгим — вскоре в матче с ЦСКА российский вратарь был заменён на 68-й минуте из-за нового повреждения — оскольчатого винтообразного перелома основной фаланги пятого пальца левой кисти. На этот раз Селихов выбыл на пять месяцев. Но как только он восстановился, сразу же получил ещё одну травму — повредил ахиллово сухожилие. Александра прооперировали, и теперь он занимается в тренажёрном зале по индивидуальной программе.

Как стало известно «Чемпионату», Селихов вернётся в общую группу в марте-апреле, а на поле болельщики смогут его увидеть только в конце мая. Вряд ли он сможет сыграть в этом сезоне.

Виктор Классон — «Краснодар»

Характер травмы: разрыв крестообразных связок

Последний матч: Испания — Швеция — 0:3, отборочный этап к Евро-2020, 10 июня.

Летом в матче сборных Классон получил жуткую для футболистов травму — разрыв крестообразных связок. В связи с этим шведский легионер пока не сыграл ни одной минуты за «Краснодар» в этом сезоне. Возможно, именно потеря хавбека сыграла ключевую роль в еврокубках, где южане не смогли выйти из группы Лиги Европы.



Обычно после таких травм футболисты выбывают из строя примерно на шесть месяцев. Восстановление футболиста проходит нормально. Но травма очень тяжёлая, прогнозировать сроки полного восстановления пока сложно. Поэтому выход на поле Классона до конца этого сезона находится под вопросом.

Эммануэль Маммана — «Зенит»

Характер травмы: частичный разрыв передней крестообразной связки колена

Последний матч: «Урал» — «Зенит» — 1:3, 12-й тур, 6 октября.

Ещё один неудачник этого сезона. Сразу стоит отметить, что это вторая подряд серьёзная травма аргентинца — до этого он получил точно такую же в марте прошлого года, в игре с «Ростовом». Аргентинец пропустил чемпионат мира и вернулся в строй только в сентябре — в кубковом матче с «Волгарём». Через месяц Сергей Семак бросил его в бой уже в более серьёзном и ответственном матче Лиги Европы — с «Бордо». Эммануэль отыграл все 90 минут, и серьёзных вопросов у главного тренера к нему не возникло. Болельщикам казалось, что всё идёт по плану и Эммануэль скоро закрепится в стартовом составе или, по крайней мере, составит конкуренцию уже сыгранной паре Иванович — Ракицкий. Но всё обернулось очередной травмой. Сергей Богданович выпустил аргентинца в стартовом составе на матч 12-го тура РПЛ, но уже через 10 минут тот сломался. Случился рецидив старой травмы — разрыв крестов.

Как рассказали в пресс-службе петербургского клуба, Маммана сейчас восстанавливается в Аргентине с местным физиотерапевтом. При этом программа восстановления контролируется «Зенитом», клуб полностью следит за процессом. Маммана присоединится к команде на первом сборе, но будет проходить этап восстановления и тренироваться по индивидуальной программе.

Характер травмы: повреждение крестообразных связок

Последний матч: «Ахмат» — «Локомотив» — 0:2, 13-й тур, 18 октября.

«Локомотив» после травм Фарфана и Смолова остался без нападающих. Эдер, при всём к нему уважении, явно недотягивает до того, чтобы играть в основе, поэтому «железнодорожники» в зимнее трансферное окно искали усиление именно на позицию нападающего и остановились на кандидатуре Джорджевича. Тот феноменально играл за тульский «Арсенал», но принадлежал «Зениту». Шансов выиграть конкуренцию у Дзюбы и Азмуна не было, поэтому Лука решил продолжить расти в новом клубе и выбрал «Локо». Но в итоге за москвичей он толком и не сыграл. В матче 13-го тура против «Ахмата» черногорский нападающий получил травму. Как позже выяснилось — повреждение связок.



Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал травму Джорджевича: «Классическое повреждение крестообразной связки, тут вообще никаких нюансов. К сожалению, у него всё максимально стандартно и рутинно — восстановление через шесть месяцев с момента проведения операции. Всё это время Лука тренируется индивидуально: интенсивно готовился к операции, закачивал мышцы, а уже на следующий день после её проведения начал тренироваться. Это необходимо для более быстрого восстановления. Сейчас он уже ходит без костылей — в общем, всё идёт по плану».

Приблизительное восстановление черногорца запланировано на май 2020-го, но одно можно сказать точно: с «вялым» Эдером и нестабильной игрой Смолова у Джорджевича появится реальный шанс заиграть в «Локо». Если, конечно, москвичи не пошумят на трансферном рынке и не купят кого-то ещё.

Виктор Васин — ЦСКА

Характер повреждения: травма колена

Последний матч: ЦСКА — «Сочи» — 0:0, 5-й тур, 11 октября.

Виктор Васин в ЦСКА с 2011 года. За это время он много поиграл в арендах за другие клубы, в частности, за саранскую «Мордовию». Вернувшись в столицу, Васин стал игроком стартового состава, но не образцом надёжности. Возможно, виной тому проблемы с коленями, которые на протяжении долгого времени не позволяют ему стабильно играть за красно-синих. В 2018 году в 1/16 финала Лиги чемпионов Виктор получил разрыв крестообразной связки. В далёком 2011-м у Васина была аналогичная проблема на том же колене. Но Васин порвал не просто связку, а трансплантат, который ему поставили в 2011-м, а при его разрыве восстановление затягивается.



Отметим, что обычно при таких травмах берут связку из этого же колена, чтобы не навредить здоровью, однако у защитника «армейцев» её взяли из левого колена — оно сейчас и беспокоит Васина.



По словам агента игрока Арсена Минасова, Васин тренируется в общей группе, но по индивидуальной программе, то есть с небольшими ограничениями. Возможно, мы увидим его на поле после Нового года.

Характер травмы: повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра

Последний матч: «Динамо» — «Зенит» — 0:2, 5-й тур, 10 августа.

Летом «Зенит» совершил громкий трансфер, купив у «Барселоны» полузащитника Малкома. Покупка обошлась петербуржцам в 40 млн евро, что для РПЛ является феноменальными деньгами. Но для сине-бело-голубых этот трансфер оказался пока не очень удачным по одной простой причине — бразилец за половину сезона провёл на поле чуть больше часа. В матче 5-го тура против «Динамо» Малком получил довольно редкую для футболиста травму — повреждение сухожилия, если говорить простым языком.



Сначала врачи прогнозировали выздоровление Малкома в конце года, и в последних матчах на групповом этапе Лиге чемпионов бразилец должен был помочь своей команде. Об этом говорит и пост бразильца, где он написал, что рад приступить к тренировкам и начать заниматься по индивидуальной программе.

Но появление звёздного новичка на поле затягивалось, а чуть позже стало известно, что он отправился в Бразилию на реабилитацию.



В «Зените» рассчитывают, что на первом сборе Малком начнёт тренировки в общей группе, однако на данном этапе всё зависит от состояния футболиста — сейчас динамика реабилитации положительная. Он восстанавливается у себя дома под присмотром специалиста из «Зенита» и физиотерапевта из Бразилии. Клуб принял такое решение ввиду климатических условий в России, которые не позволяют игроку постоянно тренироваться на натуральных полях.

Характер травмы: травма плеча(?)

Последний матч: «Зенит» — «Бенфика» — 2:0, 2-й тур группового этапа ЛЧ, 2 октября.

Травма Андрея Лунёва оказалась для многих загадочной как минимум потому, что случилась после матча с «Бенфикой», где Андрей пропустил, мягко говоря, ненужный гол. До этого у Лунёва тоже был виден спад, но Сергей Семак продолжал упорно ставить вратаря сборной России в основу.



После игры с португальцами Сергей Богданович выставил на игру с «Уралом» резервного кипера — Михаила Кержакова. Многие списали это на ротацию, ведь «Зениту» важно было набирать очки в ЛЧ и выходить в плей-офф. Однако вопросы появились, когда болельщики увидели, что Семак в игре с «Ростовом» снова поставил Кержакова. Уверенная игра резервиста с екатеринбуржцами дала понять, что у Лунёва хороший сменщик. После игры с «Ростовом» Семак всё-таки дал комментарий по Лунёву: «К сожалению, есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу. Мы думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы». Клуб слова главного тренера не подтвердил и продолжил молчать.



Сейчас Лунёв проводит индивидуальные занятия и процедуры на базе. «Он присоединится к команде на первом сборе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

Характер повреждения: травма левого колена

Последний матч: Перу — Бразилия — 0:5, 3-й тур группового этапа Кубка Америки, 22 июня.

35-летний перуанский нападающий не играет с начала сезона, — Фарфан получил травму ещё летом на Кубке Америки в матче против Бразилии. Повреждение оказалась достаточно серьёзным — Джефф травмировал левое колена и выбыл до конца года.



В Перу утверждалось, что Фарфан пропустит до 3 месяцев, а вместе с тем начало сезона и несколько матчей ЛЧ, но точного диагноза давать не решались. Однако в «Локо» говорили, что травма может оказаться серьёзной, и, к сожалению, их слова оправдались. Нападающий выбыл на полгода.



«У него долгоиграющая проблема — от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но чётких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев — столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге.



У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он хотя бы частично сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю», — сказал врач команды Никита Карлицкий



Несомненно, с выздоровлением Луки и Джеффа атака «Локомотива» станет снова грозной, вот только смогут ли они набрать свои былые кондиции, пока вопрос.