За один вечер Нидерланды лишились двух форвардов. Куману придётся менять игру

Если сборная Нидерландов провалится на чемпионате Европы предстоящего года, то главный тренер Рональд Куман будет часто вспоминать вечер 15 декабря. В этот день до Евро ещё полгода, а ожиданий от новой версии голландской юности выше облаков. Только что «Аякс» играл в полуфинале Лиги чемпионов, два лучших молодых футболиста за огромные деньги уехали в Барселону и Турин, основной центральный защитник всерьёз претендовал на «Золотой мяч», а матчи с Германией доказали обоснованность надежд «оранье». Так сопутствующие обстоятельства, иногда напрямую не связанные со сборной, сделали её в понимании болельщиков едва ли не скрытым фаворитом континентального чемпионата. Тот факт, что Нидерланды регулярно проезжают мимо крупных турниров в последнее время, почему-то моментально забылся.
А 15 декабря добавились две большие беды. За один вечер в двух разных городах похожие травмы колена получают два претендента на одну позицию в составе. Мемфис Депай рвёт «кресты» в матче чемпионата Франции с «Ренном» — и эта новость моментально становится важной. Но почти параллельно Мемфису в Роттердаме неудачно подворачивает ногу нападающий ПСВ Доньелл Мален. Несколько дней диагноз не выносится, а сегодня появляется новость, что Мален пропустит как минимум несколько недель. Безобидная, как кажется, характеристика, но есть важное дополнение: «Возможность участия в чемпионате Европы будет рассмотрена дополнительно в январе». Учитывая, что до Евро полгода, можно сделать вывод, что травма действительно серьёзная.
Травма Мемфиса стала информационным поводом по понятным причинам: лидер «Лиона» провёл отличный год в клубе, а сборная стала зависимой от Депая. В шести матчах отбора на континентальный чемпионат нападающий забил шесть мячей и сделал семь голевых передач — сумасшедшая статистика сама по себе, но ещё круче, что Мемфис нашёл идеальное взаимопонимание с бывшим партнёром по клубу Жоржиньо Вейналдумом. Вейналдум на позиции десятки раскрывается в сборной совсем иначе, чем в «Ливерпуле»: открывания Депая в недодачу и его рывки, заставляющие реагировать центральных защитников, позволяют Жоржиньо заходить в свободные зоны, которыми он пользуется восхитительно. Именно связка Вейналдум-Мемфис стала главным козырем этой версии «оранье» — с уровнем взаимодействий в этой паре справиться почти невозможно.
Но для Кумана это было и проблемой, потому что к осени Мемфис начал регулярно получать повреждения, и сборной нужен был план Б. Тренер голландцев нашёл прямую по функциям замену в Доньелле Малене — тоже эйндховенский, тоже с отрывом за спины защитникам и действиями в недодачу, тоже максимально неудобный для защитников соперника из-за своей цепкости. Постепенно Малена стали подпускать к основному составу сборной, и его окончательная адаптация случилась 6 сентября в Гамбурге. Выйдя на замену во втором тайме, Мален забил победный мяч в ворота немцев — и сделал это, что важно, с передачи Вейналдума.
Именно с этой точки зрения новость о травме Доньелла — тоже удар по национальной команде, хотя тот провёл за сборную пока всего четыре матча. Куман только нашёл, как можно попытаться дать запасной вариант для слишком большой зависимости от Мемфиса — и моментально лишился как самого Депая, так и того, кто может его заменить/сыграть в паре.
Всё это повышает ставки двух проспектов АЗ — Кальвина Стенгса и Мирона Боадю. Они очень легко освоились в сборной: один в первом же матче сделал две голевых передачи, другой забил. Однако Боадю всего 18, и на него объективно сложно рассчитывать, как на основного игрока большого турнира, а Стенгс врывается в старт на позицию правого вингера. Это важно, потому что до травмы Мемфиса правый фланг был единственной проблемой для «оранье» — достаточно сказать, что с Эстонией на правом краю обороны вышел Квинси Промес. Атакующий защитник и экстремально атакующий вингер на этом фланге компенсируются работоспособностью де Роона или Прёппера, но сборная никак не может найти таких футболистов, и атаки чаще развиваются через левый фланг. Даже сборная Северной Ирландии разобралась с этим и максимально перекрывала Блинда и Френки в начальной стадии атак «оранье», позволяя спокойно играть через Вельтмана — и этого было достаточно, чтобы засушить голландцев.
Стенгс похож на такого игрока, который нужен Куману, но именно в том футболе, где есть Мемфис — там он позволяет удерживать ширину атаки. Без Мемфиса и Малена на фланге потребуется игрок, действующий ближе к центру — значит, есть сложность и здесь. Одна травма лидера и последовавшая моментально травма замены для лидера обострили и вялотекущую проблему правого фланга, и пробила дыру на позиции центрального нападающего. А это значит, что весной Куману придётся достаточно быстро перестроить команду с того футбола, что она показывала последние полтора года.
- 20 декабря 2019
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