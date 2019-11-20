В футболе появилось новое празднование гола. Его придумали голландцы

О матче сборных Нидерландов и Эстонии в отборочном цикле Евро-2020 никто не вспомнил бы за пределами этих стран, если бы не поступок Жоржиньо Вейналдума. Похоже, полузащитник «Ливерпуля» придумал вместе со своими партнёрами по национальной команде новое празднование гола. По крайней мере, такого жеста видеть на футбольном поле не доводилось.

Какое празднование придумали игроки сборной Нидерландов?

Сборная Нидерландов легко выиграла в Амстердаме у эстонцев со счётом 5:0 и пробилась на Евро-2020 со второго места в группе. Сам Вейналдум вышел с капитанской повязкой в отсутствие Вирджила ван Дейка, оформил хет-трик к 78-й минуте. На свой первый гол, забитый с передачи экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса, Жоржиньо отреагировал необычно. Он подозвал к себе полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга, прислонил свою руку к его руке и указал жестом на разный цвет кожи. В этот момент остальные футболисты «оранжевых» вместе стояли за их спинами.



Такое празднование – ещё одна акция против расизма в футболе и вообще в жизни. Голландцы хотели продемонстрировать, что все люди равны, независимо от этнической принадлежности. Жест Вейналдума связан, прежде всего, с последней скандальной историей в чемпионате Нидерландов.

Что за расистский скандал случился в Голландии?

Три дня назад в матче второго дивизиона «Ден Босх» – «Эксельсиор» оскорблениям на почве расизма подвергся вингер гостей Ахмед Мендес Морейра. На исходе получаса игры фанаты хозяев стали провоцировать родившегося в Нидерландах, но имеющего гвинейские корни Морейру после того, как он сфолил на игроке «Ден Босха». Ему кричали «чёрный» и «сборщик хлопка». Ахмед пожаловался судье, его почти довели до слёз. Арбитр тут же принял решение оставить матч и увести команды в раздевалки. Впрочем, через 10 минут футболисты всё-таки вернулись на поле. Конфликт получил продолжение перед перерывом, когда Морейра забил гол в ворота «Ден Босха», подбежал к трибуне, откуда неслись оскорбления, после чего приложил руки к ушам и палец к губам. В общем, велел негодяям заткнуться. В ответ фанаты стали бросать в него стаканы и другие попавшиеся под руку предметы.

Одним из первых, кто публично поддержал Морейру, стал форвард сборной Нидерландов и «Лиона» Мемфис Депай: «Мне надоело видеть эту картину снова и снова! Когда этому придет конец?! Нет расизму. Королевский футбольный союз, УЕФА, мы собираемся что-то делать с этим? Особенно в преддверии Евро-2020», – написал Депай в своём «твиттере». К слову, Мемфис тоже сыграл с Эстонией. Лидер атаки «Лиона» смог быстро восстановиться от травмы бедра, а, значит, 27 ноября примет участие в ключевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» в Петербурге.

Кто вышел на Евро и какие корзины будут на жеребьёвке С нашей группой практически всё ясно.

Какую ещё акцию придумали Вейналдум и его друзья?

В поддержку вингера «Эксельсиора» выступил и Вейналдум, чьи родители афро-суринамцы. «Я никогда не мог предположить, что подобное произойдёт в Нидерландах, – сказал в интервью полузащитник «Ливерпуля». – Я действительно шокирован. Но это на самом деле случилось. И то, как люди обсуждали ситуацию, причинило мне боль. Это проблема нашего общества, которую должны решать политики». По словам Жоржиньо, он видел нацистское приветствие на трибунах.

Подогрело скандал и то, что руководство «Ден Босха» сначала отрицало факт расизма. Только спустя какое-то время Морейре принесли извинения. Игроки сборной Нидерландов ещё до матча с Эстонией подняли эту тему. На тренировке они собрались в круг, чтобы сделать фотографию, которую опубликовали с подписью «Хватит – значит, хватит. Стоп расизм». Затем необычно отпраздновали гол в игре. Теперь мы наверняка будем часто видеть такой жест, как символ борьбы с расизмом.