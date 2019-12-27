«Лестеру» повезло с 0:4. «Ливерпуль» сильнее, но ещё и лучше подготовился

Для начала пара цифр и картинок. Даже соотношение ударов (15:3) не до конца отображает, насколько «Ливерпуль» превосходил «Лестер» в главном матче тура и всего «боксинг-дэй». Статистика ожидаемых голов уже ближе: 3,77:0,12 xG в пользу гостей. А лучше всего разрыв демонстрирует одна картинка. Карта ожидаемых голов, на которой звёздочки – это голы, а размер точки зависит от опасности созданного момента.

Три крошечные синие точки – исчерпывающее описание беспомощности «Лестера». На самом деле, матч получился самым простым для «Ливерпуля» с начала сезона: разница между созданными и допущенными моментами ни разу не была выше, и это дополнилось достаточно комфортным для гостей сценарием матча, в котором не пришлось ни отыгрываться, ни дожимать соперника. И это главный преследователь «Ливерпуля» в турнирной таблице?

«Ливерпуль» сильнее, но и «Лестер» подставился

Первый момент был создан на 37 секунде после вбрасывания аута. «Лестер» компактно расположился вокруг бровки, чтобы запрессинговать принимающего – и не запрессинговал. Пошёл заброс на противоположный фланг, где Александер-Арнольд остался совсем один и нанёс опасный удар. В принципе, уже на 37 секунде Брендан Роджерс мог догадаться, что что-то идёт не так. Тем удивительнее, что «Лестер» продолжал допускать одну и ту же ошибку весь матч. Трент стал игроком матча.

Собираясь большой группой в районе мяча, команда оставляла огромное пространство на дальнем от мяча участке и поля. Если прессинг не проходил, «Ливерпуль» за один-два паса мог выйти на свой самый опасный тип атак: Салах или Мане получают мяч на скорости лицом к воротам, у защитника нет подстраховки.

Это системная ошибка. В прошлом туре «Лестер» играл с «Ман Сити». Роджерс отказался от прессинга и поставил низкий блок, но при другом плане проявилась такая же командная ошибка: чрезмерная компактность вызвала слишком сильную уязвимость к быстрым переводам на противоположный фланг. Первый провал случился при счёте 0:0 и не закончился голом только из-за нерасторопности Жезуса.

А потом «Сити» забил два гола после быстрого перевода на свободный фланг. Огромную роль в том, что «Лестер» был наказан так сурово, сыграл де Брёйне, который блестяще двигался, но это не отменяет и ошибки как таковой. В итоге, Марез нанёс 10 ударов по воротам за матч (рекорд сезона), потому что ситуация постоянно повторялась.

Де Брёйне – гений. Он вёл игру «Сити», даже не прикасаясь к мячу «Лестер» удивил планом, но и облегчил жизнь вингерам «Сити». Главное о матче.

С «Ливерпулем» это тоже повторилось. В отличие от предыдущего тура, Роджерс не стал ставить автобус – и вроде бы всё правильно сделал, потому что его команда этим не сильна, она сильна прессингом. Но и прессинга не было. Точнее, не так: мощного командного прессинга не было, но Тилемансу и Мэддисону об этом не сказали. В итоге, «Лестер» прессинговал выборочно – худшая ситуация, потому что это разбивает команду.

Показателен второй гол Фирмино. «Лестер» играет слишком компактно, свободен не только Трент, но и Ориги. А Мэддисон, Эванс и Чиллуэлл бросают позиции и по одному выбрасываются на соперников, чтобы их обошли. Больше всего это напоминает тактику штурмовиков из ранних «Звёздных войн»: по очереди выбегать перед главным героем, чтобы ему было удобнее стрелять из бластера.

Перечисляя странности в игре хозяев, нужно добавить и розыгрыш от штрафной. «Лестер» упрямо выманивал «Ливерпуль» в прессинг – и это вполне удавалось! – только под прессингом допускал огромное количество ошибок. Ошибались все, но особенно Эванс. Первый момент случился уже на пятой минуте, когда Эванс отдал пас на Вейналдума. Перед третьим пропущенным голом он ошибся дважды за минуту. Попытки вести мяч от собственной штрафной напомнили худшую версию «Арсенала» при Эмери. За матч у команды набралось 11 невынужденных потерь на своей половине поля. Ужасно много.

Сеюнджу убил игру. Но он не виноват

«Ливерпуль» наиграл в первом тайме гола на три. Но «Лестеру» повезло: после перерыва команда оставалась в игре. Можно вспомнить их первый матч: «Ливерпуль» тоже создал несколько моментов, не реализовал их, а поздний и нелогичный гол Мэддисона чуть не принёс ничью. Поэтому рука Сеюнджу случилась максимально кстати: после этого хозяева рассыпались.

После матча Клопп отметил важность этого гола. «После второго гола мы стали летать по полю». Действительно, этот гол убил игру.

Рука действительно нелепая, но защитника винить не нужно. Весь матч он постоянно оставался один в один с Салахом, в том числе, было пять-шесть эпизодов, когда Салах получал мяч на скорости лицом к воротам, а у защитника не было подстраховки. Сразу два таких эпизода случились буквально за минуту до углового, в котором он не убрал руку. Сеюнджу в итоге эту дуэль выиграл и вынудил Клоппа заменить Салаха, но суть не в этом. А в том, что от защитника по ходу всего матча требовалась сумасшедшая концентрация без возможности перевести дух. Нельзя постоянно оставлять кого-то против Салаха на пространстве и без подстраховки и ожидать, что он ни разу не допустит ни единой ошибки. Это не Сеюнджу подставился, а его подставила хаотичным прессингом команда.

Клопп был лучше готов к матчу, чем Роджерс

Звучит странно, согласен. Но движение гостей на фланге было слишком продуманным и слишком точно попадало в недостатки «Лестера», чтобы быть случайным. Розыгрыш мяча на левом фланге с последующим переводом направо, где Салах и Александер-Арнольд в лучшем для «Лестера» случае изолировались против Сеюнджу и Чиллуэла (а в худшем – оставались вдвоём против одного) работал на протяжении всей игры.



Роджерс сохранил привычную расстановку 4-3-3 с высокими позициями бокс-ту-боксов, но изменил расположение игроков. Он отправил Мэддисона на фланг – возможно, чтобы выпустить на поле ещё одного центрального полузащитника (Прата) вместо вингера (Переса), но только это решение не сработало. По факту, тренер отправил слабо отрабатывающего в обороне игрока в зону, где у «Ливерпуля» действует главный плеймейкер команды. Мэддисон совершенно не успевал страховать Чилуэлла и не контролировал подключения Трента.

У «Ливерпуля» нет конкурентов. Лидер разгромил вторую команду АПЛ «Лестер» пока не проходит испытание топ-клубами.

Мало того, что игроки «Ливерпуля» индивидуально сильнее на большинстве позиций, так ещё и тренерские решения сыграли только в одну сторону. «Лестер» совершил неожиданно большое количество индивидуальных ошибок, не наладил командный прессинг и допускал постоянную ошибку в позиционной игре при переводе на дальний фланг. Клопп ответил двумя классными точечными решениями.

Он повторил приём с быстрой сменой фланга, который в прошлом туре позволил Марезу нанести 10 ударов по воротам Шмейхеля, а также использовал максимально неудобную расстановку для хозяев расстановку в первой линии прессинга. Один из полузащитников (чаще Кейта, но и Вейналдум тоже) играл на одной линии с Фирмино. Это приводило к тому, что грамотно перекрывая лини паса, два игрока «Ливерпуля» перекрывали весь центр: контролировали вратаря, центральных защитников и опорника Ндиди.

Всё это сделало матч очень односторонним. «Лестер» разгромлен, но счёт мог быть и крупнее. А главное (и, наверное, это самый удивительный итог матча): «Ливерпулю», чтобы разгромить вторую команду АПЛ, даже не пришлось показывать лучший футбол. Хватило пары классных ходов Клоппа и ошибок самого «Лестера».



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В материале использованы данные Opta и Understat.



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