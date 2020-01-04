Как в Турции уничтожали ад. Вспоминаем ужасающий «Али Сами Йен»

Текстом про «Али Сами Йен» «Чемпионат» завершает цикл материалов про легендарные разрушенные стадионы. Ранее мы писали про знаменитые «Висенте Кальдерон», «Мейн Роуд» и «Хайбери». О бывшем доме «Атлетико» вы можете прочитать здесь, об арене «Манчестер Сити» — здесь, про «Арсенал» — по этой ссылке.

«Али Сами Йен»



Построен: 1945 год

Закрыт: 2011 год

Владелец: «Галатасарай»

Местоположение: Турция, Стамбул, Меджидиекёй

Вместимость: 22 800 зрителей

Прошлое

В конце 30-х годов прошлого века турецкий «Галатасарай» столкнулся с серьёзной проблемой. Стадион «Таксим», на котором клуб проводил свои домашние матчи, начали демонтировать. На месте арены планировали создать общественный парк, что совсем не входило в планы «львов» — нужно было срочно найти новое место для проведения игр.



Обратившись за помощью к правительству, руководство клуба получило землю, тогда ещё за чертой Стамбула, в районе Меджидиекёй. Плата за услугу была символической – всего лишь одна лира за год аренды, однако «Галатасарай» брал на себя обязательства по строительству современного стадиона.



Тем не менее воплощению грандиозных планов помешала война и финансовые трудности. В результате к 1945 году в Меджидиекёе появилось лишь футбольное поле с одной жалкой трибуной, рассчитанной примерно на 500 зрителей. Играть на таком стадионе оказалось затруднительно из-за его удаленности от центра города, проблем с транспортной доступностью и сильнейшего ветра. Поэтому «Галатасарай» вскоре начал использовать поле только для тренировок и временно переехал на арену «Бешикташа» «Инёню́».



Сожительство с принципиальным соперником длилось до тех пор, пока Главное управление физической культуры самостоятельно не достроило новый стадион и не передало права на его использование «Галатасараю». В 1965 году стамбульский клуб наконец обрёл собственную арену. Новый стадион получил название «Али Сами Йен» в честь первого президента клуба. Арена представляла собой четыре трибуны, две из которых имели крышу.

Впрочем, за более, чем полувековую историю «Али Сами Йен» «Галатасараю» ещё не раз приходилось оставлять родной стадион. Арену закрывали из-за отвратительного состояния газона, строительства автомобильной развязки рядом с одной из трибун, а также немногочисленных реконструкций.

Однако частые переезды вовсе не мешали «Галатасараю» сохранять любовь болельщиков. Когда команда играла на «Али Сами Йен» её всегда поддерживали чрезвычайно горячо. Тысячи фанатов «львов» стояли в течение 90 минут на трибунах и неистово надрывали глотки ради своих любимцев. Они освистывали футболистов соперника, забрасывали их монетами или бутылками, демонстрировали оскорбительные баннеры и создавали сумасшедший шум с помощью дудок и барабанов. Из-за такого поведения фанатов «Али Сами Йен» стали называть адом. Новое прозвище понравилось местным болельщикам, после чего они пустили в обиход знаменитые баннеры с надписями: «Добро пожаловать в ад».

Вместе с армией безбашенных фанатов «Али Сами Йен» был свидетелем многочисленных громких побед клуба над принципиальными соперниками «Бешикташем» и «Фенербахче» в чемпионате Турции, а также «Барселоной», «Реалом», и «Миланом», и «Манчестер Юнайтед» и другими мировыми грандами в еврокубках. Кроме того, время от времени на стадионе в Меджидиекёй выступала сборная Турции. На арене «Галатасарая» турки провели 28 встреч.

Настоящее

В середине 20-го века стало очевидно, что самому популярному клубу Турции нужен стадион побольше и посовременнее. Идею о расширении государственные чиновники сразу отмели — к тому времени Меджидиекёй уже оброс жилыми домами. Поэтому «Галатсарай» был вынужден переезжать на новый стадион. Пока строилась «Тюрк Телеком Арена», рассчитанная на 52 тысячи зрителей, клуб доигрывал последние сезоны на «Али Сами Йен».



Заключительный матч на легендарном стадионе «львы» провели 11 января 2011 года. В Кубке Турции «Галатасарай» обыграл клуб из второго дивизиона «Шекерспор» со счётом 3:1.



Спустя четыре дня жёлто-красные уже принимали «Аякс» на «Тюрк Телеком Арене», которая только открылась. Тем временем «Али Сами Йен» стали готовить к демонтажным работам. Старую арену «Галатасарая» начали разбирать в апреле и уже через полтора месяца окончательное её разрушили, продав части стадиона на аукционе.

Фото: ntv.com.tr

После того, как арена была стёрта с лица земли жители Меджидиекёя начали собирать подписи в поддержку идеи создать общественный парк на месте «Али Сами Йен». Тем не менее для правительства бизнес-интересы оказались намного важнее просьб горожан. Крупная инвестиционная компания Турции завладела освободившейся территорией и вскоре в Меджидиекёе началось грандиозное строительство проекта Torun center, включающего два 42-этажных жилых дома и 36-этажный бизнес-центр.

К сожалению, стройка обернулась трагедией. В 2014 году 10 рабочих упали с 32-го этажа вместе с неисправным лифтом и в результате погибли. Тогда общественность серьёзно возмутилась и даже начала критиковать правительство. Недовольные утверждали, что Турция превратилась в огромную стройку, а количество смертей рабочих уже зашкаливает.



Тем не менее несмотря на резонансный инцидент и общественную критику многофункциональный центр всё же был достроен. На месте «Али Сами Йен» выросли три огромные свечки с модными современными офисами, театрами, ресторанами, кинотеатрами, фитнес-центрами и квартирами стоимостью от 5,5 тысяч долларов за квадратный метр. Пространство рядом с небоскрёбами заполнили растительностью, закусочными, кафе и бассейнами.

Сейчас при взгляде на Torun center очень сложно догадаться, что когда-то на его месте находился «Али Сами Йен», на котором безумствовали футбольные фанаты. Многолетняя обитель футбола, азарта и эмоций превратилась в бездушную и выхолощенную бизнес-машину. Футбола в Меджидиекёе уже давно нет. Там деньги победили ад.