Потрясающий гол в Суперкубке Испании! Кроос забил прямым ударом с углового

Суперкубок Испании впервые организован в Саудовской Аравии и в формате «финала четырёх». В 2018 году федерация уже «высылала» этот турнир за пределы страны – в марокканский Танжер. На сей раз «Барселону», «Реал», «Атлетико» и «Валенсию» отправили играть в Джидду, где на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» пройдут оба полуфинала (8-9 января) и финал (12 января). Говорят, по контракту испанцы получили от аравийцев 120 млн евро за три года. Посредником при переговорах выступил… защитник «Барсы» Жерар Пике.

Накануне старта Суперкубка Испании появилось сообщение, что четыре участника продали совместными усилиями лишь 1076 билетов: «Реал» – 700, «Барселона» – 300, «Атлетико» – 50, а «Валенсия» – 26. Это менее 10% выделенной квоты. Новый формат совсем не заинтересовал испанских болельщиков, хотя цены были невысокими – всего 25 евро. «Реал» выделяется на общем фоне по той причине, что отпустил часть билетов аравийским партнёрам. Более того, «Валенсия» с «Атлетико» компенсировали своим поклонникам траты на проезд в Джидду.

Ужасная ошибка голкипера «Валенсии»

«Реал» забил гол уже на 15-й минуте. Да какой! Тони Кроос послал мяч в сетку ворот «Валенсии» прямым ударом с углового. Ужасную ошибку допустил голкипер Хауме Доменек: покинув ворота и потеряв контроль над полем, стал что-то объяснять защитнику.

Несмотря всю комичность гола, «Реал» заслужил его. К этому моменту «сливочные» владели мячом около 75% времени и выигрывали по ударам 4:0 (в створ – 2:0). «Валенсия», действовавшая по схеме 4-1-4-1, глубоко сидела на своей половине поля и почти не думала о прессинге и контрвыпадах большой группой игроков. Схему «Реала» описать сложнее. Она напоминала 4-3-2-1 с Иско и Лукой Модричем в роли свободных художников, которые формально были первой поддержкой для центрфорварда Луки Йовича (травмированные Карим Бензема и Эден Азар, а также приболевший Гарет Бэйл не попали в заявку). Мадрид насыщал среднюю линию, команда Альберта Селадеса тоже узко оборонялась всей пятёркой хавбеков, так что в центре было ни пройти ни проехать.

«Реал» полностью контролировал игру и при счёте 1:0. До перерыва «Валенсия» так и не смогла пробить в створ. Следствием преимущества команды Зинедина Зидана стал второй гол, забитый в результате врывания Федерико Вальверде с правого фланга в штрафную Доменека. В обороне не доработал Карлос Солер, игравший на позиции Дениса Черышева. А отличился Иско – добил отражённый голкипером мяч.

Бензема в невероятной форме. Лучше него в Испании сейчас только Месси В 31 год стал другим футболистом.

Черышев сыграл 20 минут

Во втором тайме «Валенсия» попробовала играть агрессивнее. Полузащитник Ферран Торрес выдвинулся вперёд на помощь скучавшему без поддержки Кевину Гамейро, а на исходе часа матча на поле появился центрфорвард Максимилиано Гомес. Тем не менее команда Селадаса по-прежнему выглядела откровенно слабо на фоне «Реала». Темп игры вполне устраивал «сливочных». «Валенсии» недоставало не столько движения, сколько понимания того, куда и как двигаться против такого соперника.

Окончательно всё стало понятно, когда «Реал» забил третий мяч. Голевая атака началась с «обреза» Дани Парехо, сделавшего неточную передачу при выходе из обороны, а завершилась финтом и блестящим ударом Модрича внешней стороной стопы в дальний угол. Йович в целом был малоопасен, но хотя бы «ассистом» на бывшего лучшего игрока мира отметился.



После этого на поле вышел воспитанник «Реала» Черышев. Жаль, что вингер сборной России не получает места в основе даже в отсутствие Гонсалу Гуэдеша и Ли Кан Ина. «Валенсия» стала играть поживее, в том числе благодаря активным открываниям нашего легионера. Денис и в створ пробил. Правда, Зидана это вряд ли впечатлило. Тренер «сливочных» уже думал о будущем, выпустил на замены залечивших травмы Марсело и Хамеса Родригеса. В воскресенье «Реал» ждёт сражение за трофей.



Свой гол «Валенсия» забила в компенсированное время с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Серхио Рамоса. Система VAR исправила возможную ошибку судьи.