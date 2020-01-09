Революция ради денег. Что нужно знать о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии

Вчера, 8 января, в Саудовской Аравии стартовал революционный розыгрыш Суперкубка Испании. Рассказываем всё, что нужно знать о самом обсуждаемом турнире зимы.

Почему команды играют в Саудовской Аравии

Футбольная федерация Испании не брезгует даже самыми спорными способами увеличения финансовой выгоды от проведения Суперкубка. Поэтому уже второй розыгрыш турнира подряд проходит за пределами страны.

В 2018 году федерация получила выгодное предложение от Марокко и провела Суперкубок в Танжере, а на этот раз боссы испанского футбола не смогли отказаться от сделки с Саудовской Аравией. На зрелищный турнир претендовали также США, Катар и Китай, однако аравитяне предложили самый выгодный контракт – 120 млн евро на три года. Говорят, что посредником при переговорах выступил Жерар Пике. Защитник «Барселоны» помог связаться федерации футбола с Саудовской Аравией через собственную компанию.

За такой выбор места для проведения турнира испанское правительство и УЕФА обрушились с критикой на федерацию. Чиновники оказались недовольны из-за того, что Суперкубок решили разыграть в стране с гендерным неравенством – в Саудовской Аравии женщины по-прежнему могут столкнуться с проблемами при попытке посетить стадион.

Тем не менее неприятную ситуацию вовремя разрешил президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес. Он настоял на том, чтобы в контракте был прописан пункт, позволяющий женщинам беспрепятственно посещать матчи Суперкубка на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде в одежде на их вкус.

Впрочем, даже такая мера не помогла Рубиалесу повысить популярность турнира среди соотечественников. Четыре участника Суперкубка продали общими усилиями лишь 1076 билетов (менее 10 % выделенной квоты) своим фанатам: «Реал» – 700, «Барселона» – 300, «Атлетико» – 50, а «Валенсия» – всего 26. Испанские болельщики не захотели лететь в Саудовскую Аравию, даже несмотря на то что билеты на матчи стоили сравнительно немного – всего 25 евро.

Четыре команды в Суперкубке

Федерация футбола Испании решилась на изменение формата турнира из-за двух причин. Первая – повышение зрелищности. Вторая – увеличение прибыли (чем больше матчей, тем больше денег).

В результате участниками Суперкубка стали «Барселона» (чемпион Примеры), «Валенсия» (обладатель Кубка Испании), «Атлетико» (2-е место в Примере) и «Реал» (3-е место в Примере).

Формат «Финала четырёх» команды приняли неоднозначно. «матрасники» и «сливочные» отмолчались, главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде заявил, что раньше было лучше, а «Валенсия» вообще хотела отказаться от участия в турнире.

Боссы «летучих мышей» были в ярости из-за несправедливости, с которой столкнулся их клуб. Во-первых, «Валенсия», несмотря на победу в Кубке Испании, оказалась вынуждена играть в полуфинале, наравне с 2-м и 3-м местами Ла Лиги. Во-вторых, клубу прочили лишь 3 млн евро за участие в турнире, что гораздо меньше, чем полагалось «Реалу», «Барсе» и «Атлетико». До старта Суперкубка даже рассматривалась кандидатура «Бетиса» в качестве сменщика «Валенсии», однако руководителям федерации футбола удалось договориться с боссами «летучих мышей».

Почему турнир проводят в январе

Ранее Суперкубок Испании проходил в середине августа. В этот период, как правило, болельщики находились в отпусках и не особо интересовались турниром. Зимой, по мнению организаторов, матчи Суперкубка должны стать более востребованными. Поэтому полуфиналы решили провести 8 и 9 января, а финал – 12 января.

Как стартовал Суперкубок Испании

Пока турнир в Саудовской Аравии проходит невыразительно. Первый полуфинал, в котором сошлись «Реал» и «Валенсия», на стадионе в Джидде посетили всего 40 877 зрителей при вместимости 65 тыс. человек. На арене пустовали целые сектора и было довольно тихо.

Болельщики, находившиеся на «Кинг Абдулла Спортс Сити», стали свидетелями игры, начисто лишённой интриги. Мадридцы без проблем разобрались с соперником и с лёгкостью выбили команду Черышева из турнира. Если бы не угловой Крооса, едва ли бы этот матч остался у кого-то в памяти.

Потрясающий гол в Суперкубке Испании! Кроос забил прямым ударом с углового «Реал» переиграл «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании. Денис Черышев сыграл против родного клуба.

Пока команды разыгрывали первую путёвку в финал, с небольшой проблемой столкнулась «Барселона». Водитель клуба по ошибке повёз футболистов, тренерский штаб и персонал на стадион, где играли «Реал» и «Валенсия», а затем попал в пробку. Из-за случившейся путаницы сине-гранатовые опоздали на тренировку и пресс-конференцию.

Впрочем, небольшую посещаемость и организационные огрехи наверняка сполна компенсирует отличный футбол. В Саудовской Аравии болельщикам предстоит ещё увидеть матч «Атлетико» и «Барсы» в полуфинале, а также либо «эль класико», либо не менее принципиальное мадридское дерби в финале.