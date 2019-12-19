Отделить хейт от критики. Что на самом деле не так с Вальверде

Прежде чем перейти к описанию проблемы, из-за которой «Барселона» всё чаще не похожа сама на себя, нужно сделать одну важную вещь. А именно, отделить хейт от критики. Эрнесто Вальверде заслуживает критики, но у болельщиков он вызывает хейт, который исключает вообще всё хорошее. А хорошее тоже есть. Например, «Барселона» эпизодически великолепна при контратаках. «Барселона» неплохо контролирует закрытые матчи. Это важные качества, пусть даже они стилистически не совпадают с тем, чего ждут от команды. Другой вопрос, что этого недостаточно. От «Барселоны» ждёшь большего. Да и вообще другого.

Критиковать тренера нужно – за конкретные решения, о которых ниже. Но он не источник проблем. Как тренеру «Барселоны», Вальверде приходится решать задачи, которых нет в других клубах.

Представьте, что вы – Бартомеу (даже если не хочется)

Просто побеждать мало – только не в этом городе. Нужно побеждать красиво. Играть смело и доминировать. «Барселона» — команда, исторически презирающая скучное слово «баланс». Здесь Роналдиньо творит волшебство и здесь же он перестаёт быть похожим на профессионального футболиста. Здесь Луис Энрике с бескомпромиссным атакующим футболом (идея закрыть Неймаром всю бровку – гениальность или безумие?) триумфально берёт требл, а через год безнадёжно отлетает от «Ювентуса» без единого шанса в обоих матчах.

Топовый состав, лучший игрок в мире, куча денег на трансферы – и жёсткие требования к стилю, которые делают и без того трудную задачу – постоянно выигрывать трофеи – ещё труднее.



А теперь попробуйте поставить себя на место Жозепа Бартомеу. Да, он никому не нравится, и представлять себя им не хочется. Но он, по крайней мере, очень богат. И живёт в красивом солнечном городе. Так что, попробуете? Итак, разве на месте президента клуба у вас не возникло бы желания найти компромисс? Какую-то середину между красотой игры, которая делает победы волшебными, и разбалансированностью, которая подчёркивает оборонительные недостатки? Бартомеу решил попробовать. Для этого он выбрал далеко не худшего тренера.

Хард баск. Кто новый тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прошёл длинный и тяжёлый путь от игрока до тренера «Барселоны». И именно ему по силам решить главные проблемы клуба.

В 2019 году лента новостей обновляется с такой скоростью, что трудно вспомнить даже вчерашние события, не то что трёхлетней давности. Но я всё-таки напомню: три года назад никто не считал Вальверде физруком и неудачником. Он был тренером, который наладил в «Атлетике» топовый прессинг и вывел басков в Лигу чемпионов. И ещё напомню: какое-то время при Вальверде «Барселона» была идеальна. Без Неймара и с Паулиньо баланс был найдет – причём, не краткосрочный, а на протяжении сезона. Всё испортил несчастный случай с «Ромой». Это был провал (в том числе тренерский), но именно разовый. Пепа Гвардиолу ведь не уничтожили за вылет от «Монако» в Лиге чемпионов? Вальверде провёл первый сезон не невероятно высоком уровне: один провальный матч в Лиге чемпионов, одно поражение в чемпионате – вот и все неудачи.

«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара Вальверде раскрыл команду с новой стороны. А ещё показал, чем Дембеле лучше Неймара.

А дальше его задача – именно как тренера – становилась только труднее.

Как Вальверде справлялся и почему перестал справляться

«Барселона» — возрастная команда. Точнее, команда, главные игроки которой уже в солидном возрасте. Можно ворчать на Пике, Альбу и Бускетса, но они – лидеры. Можно говорить, что Суарес забивает сложные голы и не забивает простые, но Суарес даже сейчас – третий бомбардир Примеры, после Месси и Бензема. Ну и сам Лео, конечно. Возраст лидеров нужно учитывать.

Возрастные команды хуже прессингуют. Есть исключительные футболисты, которые не теряют объём беговой работы с возрастом (например, Джеймс Милнер), но к тому же Бускетсу это точно не относится. Когда Вальверде хочет наладить прессинг, он выпускает на поле Видаля, которому 32 года. Это многое говорит о бойцовских качествах Артуро, но и о низком уровне командного прессинга состава в целом.

Фото: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images

Нынешняя «Барселона» — слишком сложный механизм, в котором содержится слишком много внутренних противоречий. Позиционный атакующий футбол подразумевает уязвимость к контратакам, поэтому требует качественного контрпрессинга. Особенности состава не позволяют «Барсе» прессинговать командно: нужна страховка на правом фланге для Месси, а когда Бускетс на поле, то и его нельзя оставлять одного на свободном пространстве. Поэтому приходится внедрять в состав интенсивных игроков (Паулиньо, Видаль) и дисциплинированных без мяча (Роберто, Ракитич) – что в свою очередь сказывается на качестве позиционных атак. Одновременно нужно учитывать свободную роль Месси, который, анализируя игру, двигается по полю как хочет.

Тренеру нужно дать ответ на каждую из этих небольших ситуаций. Вальверде даёт – и чем-то жертвует. Каждый компромисс, маскируя какой-то недостаток, одновременно размывает какое-то качество команды. Например, вчера в класико в центре полузащиты играл Роберто: «Реал» не атаковал через зону Месси, но и «Барса» хуже продвигала мяч через центр.



Прошлогоднюю «Барселону» уже никто не назвал бы идеальной. Это была скучная машина по добыванию очков. Зато Вальверде блестяще подстроил команду под Месси. Его лучший игрок получил невероятную свободу и воспользовался ей, поучаствовав в более чем 50% голов «Барселоны» за сезон. У него 49 голов и голевых передач, а всего команда забила в чемпионате 90 голов. Вальверде пожертвовал командной игрой ради одного футболиста – серьёзная жертва, которая достойна критики, вот только этот футболист принёс своей разбалансированной скучной команде чемпионство. И почти принёс финал Лиги чемпионов (если бы Дембеле объелся пиццы перед первым полуфиналом и проспал автобус на игру, было бы лучше для всех).

Вальверде пошёл на серьёзные компромиссы во втором сезоне – и вот тут-то Бартомеу решил, что команде пора вернуть ДНК. И купил Френки де Йонга.

Сразу договариваемся: де Йонг – великолепный футболист, который стилистически идеально подходит «Барселоне». Только не этой. Той, классической «Барселоне», от которой в последние пару лет ничего не осталось. А ещё де Йонг – футболист, из-за которого «Аяксу» пришлось поменять свои канонические 4-3-3 (там это культ посильнее, чем в Каталонии) на 4-2-3-1 – чтобы его страховать.

Другими словами, летом Вальверде получил в свой перегруженный компромиссами и противоречиями механизм ещё одно абсолютно не вписывающееся звено. И, чтобы два раза неходить, ещё и Гризманна. Ещё одного великолепного футболиста, но с идиотской предысторией трансфера, которая даже временно испортила отношения Пике с директорами клуба, не говоря уже об естественно негативном отношении к французу со стороны лидеров раздевалки. На бумаге оба трансфера – мощное усиление. Но таким усилением сложно распорядиться: оно тоже требует каким-то механизмов встраивания в команду. Видимо, диапазон решений Вальверде к этому моменту уже был исчерпан. Он не справился.

Сейчас Вальверде проваливается

Редко бывает, что объективные статистические показатели настолько расходятся с визуальными впечатлениями. «Барселона» делит первое место в чемпионате, вышла с первого места из сложной группы, в команде появился новый юный талант, который уже отправил Антонио Конте в Лигу Европы – всё в порядке, разве нет? Нет, если смотреть футбол.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

«Барселона» мучается на каждом выезде. Из команды, которая доминирует в матчах с аутсайдерами и качественно сушит игру в топ-матчах, она превратилась в команду, которая даже победы над аутсайдерами вытаскивает благодаря Месси и Тер-Штегену, а в топ-матчах лишь эпизодически создаёт остроту в контратаках.

Вальверде не сумел добавить в своё уравнение новые переменные. Как совместить на поле Бускетса и де Йонга? Уже середина декабря, а он не знает. Бускетс не играл в класико не из-за травмы, а «по техническим причинам», как сказано в заявлении клуба. В это трудно представить, но ему просто не нашлось места на поле: слишком рискованно. И знаете, учитывая, как легко «Реал» накрывал полузащиту «Барселоны» прессингом, это решение Вальверде даже можно понять.

35% игровых действий происходили на трети поля «Барселоны», 19% на трети поля «Реала». Зачем по такой игре Бускетс? Оставить его в запасе – логично, но с другой стороны, в команде, которой лучше без Бускетса, что-то не так с приоритетами в организации игры. Но эта цифра – 35% действий на трети поля «Барсы» — важна не только из-за Бускетса.



Это же в матче на «Камп Ноу», в матче с «Барселоной», которая в последнее время увереннее играет на контратаках (перед игрой Месси сказал, что в Мадриде с «Реалом» проще, потому что там «Реал» больше атакует и оставляет больше пространства). Ещё раз: «Реал» сыграл в Барселоне смело, как у себя дома, и по словам Месси, оказал этим услугу каталонцам, но «Барса» всё равно не сумела не то что выиграть, но и забить. Единственный голевой момент момент у ворот Куртуа случился после того, как Месси, в первый и последний раз за игру, оказался один на чужой трети поля на три секунды и вырезал пас на Альбу. Это ужасно мало.

Матч с «Реалом» иллюстрирует, что Вальверде не решил проблему совмещения Бускетса и де Йонга. Но но не только её. Вот ещё один скриншот.

Это – карта касаний Гризманна. На всякий случай уточню: ворота «Реала» — справа. Гризманн чаще касался мяча в своей штрафной, чем в чужой. 36% его касаний – на своей половине поля. Для сравнения: полузащитник «Реала» Вальверде вступал в игру на своей половине поля в 30% случаев. У Тони Крооса 35% касаний на своей половине поля. Тоже на всякий случай напомню: Гризманн – нападающий.

Сразу после его перехода на «Чемпионате» вышел материал, посвящённый перспективам Антуана в «Барселоне». Ожидания были большими: француз мог решить структурные проблемы с доставкой мяча в атаку, разгрузив Месси. Но в тексте было и одно опасение: что Гризманна станут использовать не как помощника Месси в организации атаки, а как рабочую лошадку для подстраховки зон. Это был худший вариант развития событий: покупать звезду, умного и тонкого игрока, платить за него огромные деньги и использовать его в качестве затычки.

Вот два материала, которые были опубликованы с интервалом в два месяца. Даже заголовки описывают, какой вариант встраивания француза выбрал Вальверде.

Гризманн должен снизить зависимость от Месси. Рассказываем как И что может ему помешать.

Гризманн уже помогает «Барсе» в обороне. Это топ-защитник Вальверде оценил.

Нужны перемены

Формально, у «Барселоны» всё в порядке. Но если глазам, а не турнирной таблице, то вскрывается очень неприятная тенденция. Команда деградирует – сначала в рамках своего стиля, а теперь и в рамках компромиссного стиля, который использовал Вальверде. Нагромождение мелких компромиссов и противоречивых решений привело к тому, что команда последовательно лишалась своих козырей, взамен получая всё большую зависимость от Месси. А сейчас, когда «Барсу» пополнили действительно классные футболисты, которые могли бы усилить её позиционную структуру и качество позиционных атак, стало ещё хуже.

Какое скучное «эль класико»! Политики на «Камп Ноу» было больше, чем футбола Зинедин Зидан выиграл тренерскую дуэль у Эрнесто Вальверде, но не матч.

Полтора года Вальверде справлялся со старением лидеров, с изменениями в игре Месси – всё это требовало смены игрового стиля. Он сделал это без потери результатов на дистанции, выиграл трофеи и даже в какой-то степени омолодил команду. Он сделал много хорошего, находясь в постоянно усложняющихся обстоятельствах и живя на фоне базового противоречия между его собственным стилем и стилем, который все ждут от «Барсы». Хейтить его не за что. Нужно оценить, как долго он справлялся, находясь в абсурдно сложной ситуации.



Больше он не справляется. И уже не в рамках той мифической «Барселоны», которую хотят видеть болельщики, а со своей собственной компромиссной и скучноватой командой. Компромиссы в «Барселоне» себя исчерпали. Нужны идеи.



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