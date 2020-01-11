10 матчей прошедшего десятилетия, за которые России должно быть стыдно

«Чемпионат» продолжает цикл материалов о самых значимых событиях 10 прошедших лет. Ранее мы писали про 11 матчей с участием наших клубов и национальной сборной, которыми действительно можно гордиться. Теперь пришло время вспомнить самые громкие провалы россиян в минувшем десятилетии.

11 матчей прошедшего десятилетия, которыми Россия может гордиться Вспоминаем самые крутые победы нашей сборной и клубов.

«Зенит» – «Твенте» – 0:3, 1/8 финала ЛЕ (2010/2011)

Когда в 1/8 финала Лиги Европы «Зениту» достался «Твенте», казалось, что питерцам повезло. Тем не менее в первом же матче команда Мишеля Прюдомма доказала – впечатление было обманчивым. В гостевой игре с питерцами голландцы удивительно хорошо распоряжались своими шансами и наказывали соперников при любой удачной возможности. Дважды отличился Люк де Йонг и один мяч на свой счёт записал Ландзат. «Зенит» тем временем регулярно губил моменты. В итоге встреча завершилась со счётом 3:0, а в ответном матче отыграть три мяча российский клуб не смог. Чуть позже Валерий Карпин, оправдываясь за поражение от «Порту», сказал свою легендарную фразу про «Твенте» и «трёшку».

Фото: РИА Новости

Северная Ирландия – Россия – 1:0, отбор к ЧМ-2014

Отборочный турнир к чемпионату мира в Бразилии сборная России под руководством Фабио Капелло провела практически безупречно, однако в гостевом матче со скромной Северной Ирландией неожиданно провалилась. Против команды, занимающей на тот момент 109 место в рейтинге ФИФА, россияне играли на удивление безвольно и в результате не смогли даже нанести ни одного удара в створ ворот за 90 минут. Зато хозяев едва ли было можно упрекнуть в отсутствии самоотдачи. Североирландцы не отсиживались в обороне и регулярно совершали вылазки к воротам Акинфеева. В результате на 43-й минуте после подачи Макгинна форвард Патерсон забил головой единственный мяч во встрече.

Фото: РИА Новости

«Спартак» – «Санкт-Галлен» – 2:4, раунд плей-офф ЛЕ (2013/14)

В первой встрече с середняком чемпионата Швейцарии «Спартак» полурезервным составом добыл гостевую ничью – 1:1. Так что, перед ответной игрой ничто не предвещало беды. Красно-белые даже открыли счёт – на первой минуте отличился Озбилиз. Однако затем умудрились пропустить три мяча в первом тайме. Лишь на 83-й минуте усилиями Мовсисяна москвичи отквитали один гол, но вскоре опять пропустили. Многие болельщики «Спартака» покинули трибуны ещё до конца встречи, а те, которые остались, провожали футболистов в подтрибунное помещение оглушительным свистом. «Это позор футбольного клуба «Спартак». Нам всем стыдно», — говорил на послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин.

Валерий Георгиевич, ну и? Московский "Спартак" проиграл дома швейцарскому "Санкт-Галлену" со счётом 2:4 и не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» – «Аполлон» – 1:4, раунд плей-офф ЛЕ (2014/2015)

Спустя год «Локомотив», будто следуя примеру «Спартака», тоже «подарил» болельщикам громкую сенсацию. В Кипре «железнодорожники» вымучили минимальную ничью ценой удаления Денисова и Тигорева, а в России неожиданно провалились, позволив киприотам разгромить себя. На выезде футболисты «Аполлона» действовали очень уверенно. Не стесняясь большими силами идти в атаку, они отгрузили в ворота Гильерме четыре мяча на любой вкус. «Локомотив» же лишь за несколько минут до конца встречи смог ответить одним голом, который записал на свой счёт Павлюченко. Неудивительно, что уже через две недели после такого провала главный тренер «железнодорожников» Леонид Кучук был отстранен от работы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Россия – Уэльс – 0:3, групповой этап ЧЕ-2016

Матч с Уэльсом для россиян стал кульминацией провального чемпионата Европы во Франции. Против команды Криса Коулмана наши парни смотрелись по меньшей мере жалко. Уэльс действовал быстрее, умнее и грамотнее настолько, что казалось будто на «Мунисипале» играли команды с разных планет. С поразительной лёгкостью валлийцы одной передачей разрезали всю оборону россиян и выводили своих игроков один на один с Акинфеевым. Так, в первом тайме сначала Игоря переиграл Рэмси, а затем Тейлор. После перерыва ситуация на поле не изменилась. В середине второго тайма россияне упустили Бэйла и позволили ему довести счёт до разгромного. В тот день хотелось лишь, чтобы та встреча скорее закончилась.

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Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Спартак» – АЕК – 0:1, 3-й квалификационный раунд ЛЕ (2016/2017)

В домашнем матче против киприотов «Спартак» владел подавляющим преимуществом. Хозяева регулярно заставляли нервничать вратаря соперника Рубена Миньо, однако реализовать свои моменты не могли. То Ещенко мазал буквально с линии вратарской, то Промес медлил, оказавшись один на один с голкипером. В результате за такое разбазаривание возможностей красно-белые были сполна наказаны. В концовке встречи АЕК воспользовался едва ли не единственным своим шансом. Авельянеда вскрыл оборону хозяев одним пасом, а Тричковски с лёгкостью переиграл Реброва. К тому моменту шла уже 89-я минута. «Спартак» не успел отыграться и с позором вылетел из турнира.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Ливерпуль» – «Спартак» – 7:0, групповой этап ЛЧ (2017/2018)

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» под руководством Массимо Карреры осмелился сыграть в открытый футбол на «Энфилде» с «Ливерпулем». Чем обернулась такая затея, вы уже наверняка знаете. В первом тайме красно-белые пропустили три гола – дважды забил Коутиньо и один раз Фирмино, а после перерыва получили вдобавок охапку из четырёх голов. Во втором тайме ворота гостей поражали Мане, Салах и Коутиньо, оформивший хет-трик. Пропустив аж семь мячей, «Спартак» установил антирекорд. Это поражение стало самым крупным в истории выступлений российских клубов в Лиге чемпионов.

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Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Динамо» Минск – «Зенит» – 4:0, 3-й квалификационный раунд ЛЕ (2018/2019)

Два года назад «Зенит» отправился в Минск без своих лидеров Луиша Нету, Леандро Паредеса, Роберта Мака и Артёма Дзюбы. Однако даже этот факт едва ли оправдывает катастрофу, которая случилась с питерцами в Беларуси. На своём поле «Динамо» буквально разорвало команду Сергея Семака. В первом тайме гости пропустили трижды, а после перерыва Урош Николич роскошным ударом окончательно приговорил «Зенит». Тогда питерцы смотрелись настолько безнадёжно, что казалось будто ответная встреча в России будет лишь формальностью. Тем не менее, вопреки ожиданиям, команда Семака всё же смогла выбить «Динамо» из ЛЕ.

Фото: dinamo-minsk.by

«Базель» – «Краснодар» – 5:0, групповой этап ЛЕ (2019/2020)

«Базель» — «Краснодар» — один из тех прошлогодних матчей, которые хотелось бы поскорее забыть. В Швейцарию команду Матвеева прилетела в оптимальном составе, но всё равно попала под каток. Против швейцарского клуба «быки» смотрелись невероятно беспомощно. «Краснодар» испытывал серьёзные проблемы с выходом из обороны и на удивление часто проваливался в обороне. В результате «Базель» поразил ворота Сафонова дважды до перерыва и трижды во втором тайме. В итоге в первом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.

«Краснодар», что с тобой?! Лидер чемпионата России растоптан в Базеле! «Быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.

Фото: fckrasnodar.ru

«Лудогорец» – ЦСКА – 5:1, групповой этап ЛЕ (2019/2020)

Буквально через пару часов после провала «Краснодара» облажался и ЦСКА. Тем не менее, в отличие от встречи «быков», в первом тайме гостевой игры «армейцев» с «Лудогорцем» ничего не предвещало катастрофы. Несмотря на небольшое преимущество хозяев, гости уходили на перерыв в качестве победителей благодаря голу Дивеева. Но на старте второго тайма пропустили гол и посыпались. За пять минут «Лудогорец» поразил ворота Акинфеева ещё дважды, а чуть позже записал на свой счёт ещё два мяча. Оправиться от такого удара гости уже не смогли. Худшего начала очередного розыгрыша Лиги Европы для российских клубов было представить сложно.