Моуринью отлично подготовился. Просто против «Ливерпуля» этого недостаточно

«Ливерпуль» приехал в Лондон явным фаворитом, а заодно – после 37 подряд матчей без поражений в чемпионате Англии. Игровое и турнирное превосходство гостей и так очевидно, но оно ещё и усугубилось проблемами хозяев. У «Тоттенхэма» в последнее время всё опять плохо: травмировался Кейн, которого некем заменить, травмированы Ндомбеле и Сиссоко. Эти потери делали эксперименты с составом неизбежными. И Моуринью не подвёл: выбрал старт, который вряд ли угадал хоть кто-то из болельщиков.

Как Моуринью подстроился под «Ливерпуль»

Кем заменить Кейна в центре нападения? Как сдержать фулбеков «Ливерпуля»? Как выходить из-под прессинга? Как выключить тройку форвардов Клоппа? Жозе ответил выбором схемы и необычным расположением игроков.



Новую позицию получил Орье: он активно поддерживает атаки, но не всегда вовремя возвращается, а ещё его сильная игра в единоборствах не всегда компенсирует слабую позиционную игру. Выпускать его против Мане и Робертсона Жозе не рискнул и поставил в полузащиту в схеме 4-4-2. Так на месте правого защитника появился 20-летний дебютант. Танганга никогда не играл в АПЛ, и его знакомство с турниром пришлось на самый трудный матч из возможных.



Переходом на 4-4-2 Жозе сумел сохранить в атаке сразу четырёх игроков, как минимум три из которых были готовы в любой момент открыться под пас за спину защитникам. Моура на острие и Алли под нападающим – знакомые и привычные роли для обоих. Сон тоже сохранил родную позицию. Ещё один очевидный плюс выбранной схемы: она наиболее удобна для позиционной обороны. Сдвоенные фланги обороны (хотя нужно учесть, что Сон отрабатывает меньше, чем Орье) должны были остановить поток подач от Робертсона и Александера-Арнольда.

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Как это сработало

«Тоттенхэм» на первых минутах радикально отдал мяч и был вжат «Ливерпулем» в штрафную. Вряд ли это планировалось: просто гости слишком уверенно двигали мяч. К концу первых 20 минут лондонцам удалось отодвинуть игру от своих ворот, и только после этого стало ясно, что Моуринью имел в виду. То, что к этому моменту «Ливерпуль» ещё не вёл в счёте – везение.

Это был не типичный автобус, а автобус, дерзко выкатившийся почти в центр поля. Когда гости переходили центральную линию, «Тоттенхэм» начинал перекрывать линии передач. Это работало лишь частично: в первом тайме чаще всего в составе «Ливерпуля» в игру вступали центральные защитники, а Роберстон и Александер-Арнольд не выполнили ни одного паса под удар. Опасных подач практически не было. Тогда почему план сработал только частично?



Во-первых, потому что тройка форвардов Клоппа всё равно регулярно получала мяч, в том числе в штрафной и около неё. Втроём Мане, Фирмино и Салах по итогам тайма 21 1раз коснулись мяча в чужой штрафной и нанесли оттуда пять ударов. Сравните с «Тоттенхэмом»: у тройки самых атакующих игроков Моуринью (Сон, Алли, Моура) пять касаний и три удара за 45 минут. А во-вторых, потому что…

«Ливерпуль» слишком силён

Команда, которая играет через фланги, постоянно навешивает в штрафную в расчёте, что её форварды выиграют рывок или добивание, оказалась лишена своих козырей. Любая другая команда в такой ситуации испытала бы серьёзные трудности, но «Ливерпуль» всё равно забил и имел ещё моменты.



Огромную роль сыграл Хендерсон, который постоянно выдвигался из линии и в завершающей фазе атаки действовал фактически как четвёртый нападающий. При территориальном владении мяч неизбежно оказывался в штрафной Гассаниги, дальше многое зависело от выигранных подборов и единоборств. Фирмино и Салах показали выдающуюся игру в штрафной.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Выдающейся я её называю потому, что они продемонстрировали мастерство в эпизодах, которые нетипичны для стиля атак «Ливерпуля»: игру спиной к ворота, контроль мяча без скорости на ограниченном пространстве. Гол Фирмино родился именно из такой ситуации: у Салаха не было пространства, защитники не провалились позиционно, а мяч в итоге оказался у Фирмино только потому, что сразу три защитника просто не смогли отобрать у Салаха мяч. Фирмино забил, но кроме того, именно он лучше всех цеплялся за мяч в штрафной, и даже дважды, находясь в ней, отдал пас под удар.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ещё одно преимущество «Ливерпуль» имел при стандартах. Удар ван Дейка после углового можно назвать явным голевым шансом. По индексу xG он уступает только удару Ло Чельсо из всех моментов игры. Да и сам гол был забит после аута. Правда, неправильного аута: Орье выбил мяч через ногу соперника. Забавно, что Моуринью после матча сказал, что накануне команда отрабатывала оборону как раз против вбрасываний «Ливерпуля» из аута. Но иногда даже точно знать, что тебя ждёт, недостаточно. «Не очень-то нам помогла эта подготовка к аутам», — сказал Моуринью.

Второй тайм – другая игра

Во втором тайме «Тоттенхэм» исправил стыдные 26% владения (после первых 45 минут) до пристойных почти 40%, перебил гостей по ударам по воротам и даже по голевым моментам. Это далось с большим риском.



«Тоттенхэм» раскрыл игру в обе стороны: доводил мяч до чужой штрафной сам, но и позволял «Ливерпулю» проводить быстрые атаки. Игра без центра поля против Клоппа может кончиться разгромом для кого угодно – вспомните 4:0 с «Барселоной». При таком стиле слишком многое зависит от реализации. В этот раз с ней всё было плохо у обеих команд.



Даже несмотря на то, что «Тоттенхэм» имел моменты, вряд ли Моуринью могла устроить настолько хаотичная игра. На 70 минуте он сделал двойную замену (вместо Эриксена и Роуза вышли Ло Чельсо и Ламела), которая повлекла за собой серьёзные перестановки. Уинкс стал единственным опорником, а группа атаки включала Моуру в центре и группу из Сона, Ло Чельсо, Ламелы и Алли под ним. Да ещё и Орье играл защитника. Это тоже был риск, но риск продуманный, в нём была структура. Уинкс раздавал пасы на Сона и Алли, а Орье создавал ассиметрию и растягивал оборону. Именно так «Тоттенхэм» мог сравнять. Уинкс отобрал мяч, отдал на Сона, а тот перевёл на Орье, чью подачу замкнул ло Чельсо. Удивительно, как он не попал.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Ливерпуль» победил по делу

Провал «Тоттенхэма» в стартовые 20 минут, грамотная оборона до конца первого тайма и равный второй тайм. Клопп сказал после матча: «Если какая-то команда и заслужила выиграть, то это был «Ливерпуль», и это справедливая оценка.



«Ливерпуль» оказался в трудной ситуации, но всё равно превосходил соперника и до, и после забитого гола, и только во второй половине отдал инициативу. В ситуации, когда Моуринью вроде бы лишил соперника привычных козырей, неожиданно мощная игра Фирмино и Салаха в нетипичных ситуациях всё равно позволила «Ливерпулю» получить удобный счёт. Не факт, что это можно назвать тренерской победой в смысле тактики, но сверхъестественная уверенность игроков Клоппа в себе – это точно его заслуга. В те несколько минут, когда они потеряли контроль над игрой, казалось, что они этого просто не заметили.

Что ещё нужно знать о матче

От Эриксена в любой непонятной ситуации по умолчанию ждёшь пас под удар, но Кристиан играл очень глубоко. Он отвечал за первый пас и за весь первый тайм он с игры (исключая стандарты) коснулся мяча на чужой половине поля ровно два раза.



«Ливерпулю» приходилось прессинговать высоко постоянно. Как только атакующая тройка эпизодически не накрывал центральных защитников, Алдервейрелд длинным забросом вывел Алли почти один на один. Тот удар Алли стал самым опасным в и единственным ударом хозяев из штрафной в первом тайме, который был нанесён не головой.



Фол Робертсона на Танганге был действительно грубым. Возможно, он и не заслуживал красной карточки, но как минимум просмотра VAR – точно. Но это не первый случай, когда английские судьи игнорируют такие эпизоды. Фол Тилеманса в матче с «Борнмутом» был ещё грубее, и тоже не вызвал вопросов ни у арбитра, ни у видеопомощников. Видимо, это общая рекомендация.



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В материале использованы данные Opta и Understat.



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