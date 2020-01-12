30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть первая

«Чемпионат» продолжает подводить итоги минувшего десятилетия. Ранее мы рассказывали о самых крутых и позорных матчах наших клубов и сборной. Теперь вспомним тех, кто радовал нас отличной игрой в Российской Премьер-лиге.
Мы составили рейтинг 30 лучших, по нашему мнению, легионеров минувшего десятилетия, игравших в РПЛ. Претендентов отбирали по четырём главным критериям:
- Уровень игрока.
- Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
- Вклад игрока в успехи клуба.
- Продолжительность выступлений в чемпионате.
И ещё несколько важных уточнений.
Игру футболистов мы оценивали за последние 10 лет. Поэтому в «топ» не попал, например, Вагнер Лав, в 2010-х отыгравший за ЦСКА всего пару сезонов и уже не так ярко, как прежде.
Также вы не найдёте здесь легионеров из ближнего зарубежья, вроде Тимофея Калачёва или Александра Гацкана. В список вошли лишь приезжие издалека.
Учитывался в основном уровень игры, поэтому некоторые звёзды с громкими фамилиями, вроде Это’О, не оставившие серьёзный след в России, – тоже мимо.
Кроме того, в рейтинг попали некоторые россияне, которые проявили себя ещё до того, как сменили гражданство, так как в России они раскрылись, будучи легионерами.
Здесь фамилии тех, кто был неплох, но не дотянул до попадания в топ-30: Хави Гарсия, Фернандеш, Эльм, Вагнер Лав, Майкон, Каборе, Рондон, Натхо, Сигурдссон, Макгиди, Боккетти, Это'О, Буссуфа, Эменике, Мельгарехо, Иванович, Дюрица, М'Вила, Вандерсон, Леандро Фернандес, Ансальди, Кариока.
Если вы не согласны с расположением футболистов в рейтинге или думаете, что попадания в топ-30 достоин кто-то другой, будем рады услышать ваше мнение в комментариях. Начинаем!
30. Жоаозиньо («Краснодар» — 2011-2018, «Динамо» — 2018 – н.в.)
Жоаозиньо – редкий пример игрока скромных габаритов, сумевшего раскрыть свой талант в РПЛ. Несмотря на маленький рост и небольшой вес, хавбек всегда производил впечатление игрока, способного побороться за мяч, если нужно. Однако главными достоинствами Жо были и остаются отличное понимание игры, хороший дриблинг и великолепные передачи. Полузащитник до сих пор – один из лучших в РПЛ по различным пасовым метрикам. Например, в нынешнем сезоне Жоаозиньо занимает 8-е место в лиге по количеству ключевых передач в среднем за игру. Неудивительно, что, прощаясь с таким футболистом, «Краснодар» выстриг на газоне своего стадиона футболку с номером хавбека.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
29. Роман Ерёменко («Рубин» — 2011-2014, ЦСКА — 2014-2017, «Спартак» — 2018-2019, «Ростов» — 2019 — н.в.)
Роман – полузащитник, обладающий невероятным талантом. Об этом заявлял не один тренер РПЛ. Во всех своих российских командах, кроме «Спартака», Ерёменко был лидером. Хороший удар, умный пас и способность принимать блестящее решение за доли секунды делали его незаменимым при развитии атак. Роман помог «Рубину» выиграть Кубок и Суперкубок страны, а ЦСКА — стать чемпионом России. Если бы не досадный инцидент с употреблением кокаина и длительная дисквалификация, фамилия полузащитника наверняка гремела бы гораздо громче в РПЛ. Да и в нашем рейтинге Ерёменко скорее всего забрался бы повыше.
Фото: Антон Гусев, «Чемпионат»
28. Николас Ломбертс («Зенит» — 2007-2017)
Бельгийский защитник отпахал за «Зенит» аж 10 лет и, несомненно, стал своим для российских поклонников футбола. На счету Ломбертса 284 матча за питерский клуб. Это абсолютный рекорд среди легионеров, игравших в «Зените». За несколько лет в России Николас превратился из молодого парня, подающего надежды, в основного защитника сборной Бельгии. Несмотря на разрыв «крестов» на заре российского периода карьеры, Ломбертс сумел вернуться в строй и помог своему клубу выиграть ещё не один трофей. Николас никогда не отличался выдающимися статистическим показателями, но всегда действовал очень самоотверженно, хладнокровно и надёжно, демонстрируя поразительную стабильность.
Фото: РИА Новости
27. Кейсуке Хонда (ЦСКА — 2010-2014)
Если бы японский полузащитник не ленился и выкладывался на все сто процентов в каждом матче, то наверняка дорос бы до статуса суперзвезды ещё в ЦСКА. В России он запомнился потрясающими дальними выстрелами, гениальными пасами и просто сумасшедшими стандартами. За московский клуб Хонда отметился 23 голами, 6 из которых были забиты как раз со штрафных. Японец был очень закрытым, редко посещал внеигровые тусовки ЦСКА, слишком рационально использовал свои силы и будто робот отрабатывал свой контракт, мечтая поскорее оказаться в топ-клубе. В РПЛ он задержался всего лишь на четыре года, да и с «армейцами» простился довольно некрасиво. Возможно, именно поэтому талантливого полузащитника в России вспоминают не так часто, как могли бы.
Фото: Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images
26. Луис Адриано («Спартак» — 2017-2019)
Луис Адриано неважно начал в «Спартаке», но спустя полгода всё же освоился в России и превратился не только в одного из лидеров клуба, но и вошёл в число самых полезных атакующих футболистов РПЛ. В сезоне-2017/2018 бразилец занял третье место в лиге по показателю гол+пас (10 забитых мячей и 6 результативных передач) и наравне с Промесом и Фернандо тащил на своих плечах постчемпионский «Спартак». Затем бразилец чуть сбавил, однако всё равно оставался невероятно ценным игроком для красно-белых. Полностью раскрыть свой потенциал в России Адриано помешали травмы и необъяснимые всплески агрессии.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
25. Матьё Вальбуэна («Динамо» — 2014-2015)
Французский полузащитник провёл в России всего лишь год. Однако и такого скромного срока хватило для Вальбуэна, чтобы украсить своей игрой наш чемпионат. Именно француз был ключевым футболистом в том «Динамо», которое в сезоне-2014/2015 финишировало на четвёртой строчке РПЛ. Практически по всем пасовым метрикам Матьё не было равных в России. С 11 голевыми передачами он стал лучшим ассистентом лиги, а по количеству ключевых пасов в среднем за игру уступил лишь Роману Ерёменко. Вальбуэна феерил не только в чемпионате, но и в Лиге Европы. Вместе с французом «Динамо» добралось до 1/8 финала турнира. Очень жаль, что в России футболист не задержался.
Фото: РИА Новости
24. Маурисио Перейра («Краснодар» — 2013-2019)
В конце прошлого года «Краснодар» предложил болельщикам выбрать лучшего футболиста в истории клуб. Набрав 37,86 % голосов, Маурисио Перейра стал безоговорочным победителем голосования. Действительно, переоценить вклад уругвайца успехи в краснодарского клуба сложно. Все 6 лет в составе «быков» Перейра и здорово оборонялся, и начинал атаки, обострял и ассистировал, а также забивал красивые, важнейшие мячи. В свой последний российский сезон он стал лидером чемпионата по передачам в глубокие зоны – 4,46 на 90 минут, вторым в «Краснодаре» и девятым в РПЛ по ожидаемым «ассистам» — 0,23. Равноценной замены Перейре «быки» до сих пор не нашли.
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
23. Эсекьель Гарай («Зенит» — 2014-2016)
Вице-чемпиону мира хватило месяца в Питере, чтобы добиться признания болельщиков – Гарай стал лучшим игроком клуба в августе по версии фанатов «Зенита». За 6 млн евро сине-бело-голубые получили футболиста, на несколько лет забетонировавшего центр обороны. В «Зените» аргентинец действовал удивительно надёжно и крайне редко ошибался, за что регулярно попадал в различные символические сборные РПЛ. С Гараем питерцы выиграли чемпионат-2014/15, пропустив за 30 матчей всего 17 голов, а также стали обладателями Кубка России и дважды — Суперкубка страны.
Фото: РИА Новости
22. Лукас Фернандо («Спартак» — 2016-2019)
Фернандо – одна из ключевых фигур чемпионского «Спартака» Массимо Карреры. Переехав в Москву, он сходу стал незаменимым игроком центра поля красно-белых, способным порой в одиночку перевернуть ход матча. Когда Фернандо феерил, красно-белые побеждали, а когда ошибался — проигрывали. Главной фишкой полузащитника в московском клубе были стандарты. Не один гол бразильца со штрафного попал в «топы» самых красивых мячей тура. Всего он забил 7 голов со стандартных положений. Нынешнему «Спартаку», в этом сезоне ни разу не поразившему чужие ворота прямым ударом со штрафного, такого мастера очень не хватает.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
21. Лассана Диарра («Анжи» — 2012/2013, «Локомотив» — 2013/2014)
Диарра приехал в Россию звездой мирового уровня и сразу начал оправдывать свой статус. Француз буквально перегрызал всё, что было возможно, в центре поля. Кроме того, был полезен при развитии атак. В «Анжи» Диарра взял бронзу чемпионата России, а спустя год добился такого же достижения в «Локо». Тем обиднее, что из-за конфликта с «железнодорожниками» и своего заносчивого поведения Лассана вскоре покинул РПЛ.
Фото: Sergey Rasulov/Epsilon/Getty Images
Продолжение следует.
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