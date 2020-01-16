ЦСКА хочет помешать «Динамо». Яблоко раздора – нападающий Соболев

На сборы с «Крыльями» он не полетел. Подробности – в обзоре новостей дня.

«Тоттенхэму» необходимо специальное разрешение АПЛ, чтобы подписать Зе Луиша



Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» столкнулся со сложностями при оформлении трансфера кабовердийского нападающего «Порту» Зе Луиша, утверждает Record.



По данным источника, футболисту необходимо получить специальное разрешение от английской Премьер-лиги, так как он не является гражданином Евросоюза. В подобных случаях от игрока требуется провести не менее 75% матчей за национальную сборную за последние два года. Кроме того команда за этот период не должна быть ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Кабо-Верде находится в данном рейтинге на 75-м месте, а форвард вернулся в сборную после двухлетней паузы только в 2019 году.



«Тоттенхэм» может подать апелляцию, чтобы специальная комиссия рассмотрела возможность трансфера игрока.

Зе Луиш разрывает Португалию. Мы знаем, как ему это удаётся Пять голов в пяти первых матчах. Столь высокой эффективности в «Спартаке» у форварда не было.

ЦСКА может опередить «Динамо» и взять Соболева в аренду с правом выкупа



Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА также интересуется нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым.



Возможный трансфер футболиста является личной инициативой генерального директора клуба Романа Бабаева. «Армейский» клуб намерен взять форварда в аренду с правом последующего выкупа. Впрочем, клубы пока не достигли соглашения.



Ранее сообщалось, что Соболев не полетел на сбор «Крыльев Советов» в турецкий Белек и в ближайшее время может перейти в «Динамо».



Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

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«Реал» согласовал с «Аяксом» трансфер ван де Бека за € 55 млн



Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca со ссылкой на De Telegraaf.



Согласно информации источника, ещё прошлым летом «сливочные» согласовали с 22-летним хавбеком условия личного контракта. Теперь же «Реал» достиг устной договорённости с амстердамским клубом о переезде футболиста на «Сантьяго Бернабеу» по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит € 55 млн.



Ван де Бек — воспитанник «Аякса». В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2017 года полузащитник выступает в составе национальной команды Нидерландов. За национальную сборную он сыграл 10 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Кокорин забил за «Зенит» в двустороннем матче



Форвард «Зенита» Александр Кокорин забил гол в двустороннем тренировочном матче на сборах, который команда проводит на сборе в Дохе (Катар). Результативным ударом 28-летний нападающий отметился после выхода один на один с вратарём.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Напомним, Кокорин получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Минувшим летом у него истёк срок действия контракта с «Зенитом». 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу он подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое рассчитано до ближайшего лета. Заявить нападающего на первую часть сезона клуб не смог.

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«Монтеррей» начал переговоры с «Зенитом» по Краневиттеру



Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в мексиканском «Монтеррее», сообщает в своём «твиттере» журналист Диего Армандо Медина.



Согласно информации источника, клубы уже начали переговоры о переходе 26-летнего хавбека. «Монтеррей» рассчитывает согласовать все условия сделки до ближайшей пятницы.



Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»



Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, сообщается на официальном сайте московского клуба.



Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона. Помогать Пилипчуку будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов. Должность тренера вратарей сохранил Владимир Пчельников.



«Спартак-2» расстался с тренерами Виктором Булатовым, Владимиром Волчеком и тренером по физической подготовке Владимиром Зеленовским.

«Спартак-2», набрав 25 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета ФНЛ, на 16-м месте в турнирной таблице.



Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

РФС согласовал продление контракта с Черчесовым до 2022 года



Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласовали продление контракта до 2022 года. Подписание нового соглашения намечено на следующую неделю.



Черчесов занимает пост главного тренера национальной команды России с 2016 года. Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата России в 2018 году, где уступила будущим серебряным призёрам турнира — национальной команде Хорватии — в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 по пенальти).



Напомним, ранее сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где в группе В сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жён, на которую прибыли 22 модели из Милана



Игроки «Манчестер Сити» организовали вечеринку, на которой присутствовали 22 модели из Италии, сообщает The Sun.



Согласно информации источника, после матча 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», который состоялся 12 января, футболисты «горожан» устроили вечеринку. Специально на неё из Милана прибыли 22 модели. Они остановились в эксклюзивном курортном спа-центре Mere Golf. Позже на автобусе они отправились на вечеринку, на которой не присутствовали жёны футболистов. Согласно предварительной информации, главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола дал разрешение на организацию мероприятия, однако остаётся неизвестным, был ли он в курсе, что на нём будут присутствовать модели.