Зе Луиш разрывает Португалию. Мы знаем, как ему это удаётся

Результативность Зе Луиша в Португалии – одна из самых ярких историй дебютного отрезка европейского сезона. Нападающий, который никогда не слыл великим бомбардиром и испытывал проблемы с реализацией, для которого 10 голов (три из них – с пенальти) в прошлом сезоне Премьер-Лиги – абсолютный рекорд за российскую карьеру, вдруг принялся сверкать и вышел на первое место в гонке снайперов чемпионата Португалии.

Спартаковские болельщики не только восхищаются после каждого тура, но и – не все, конечно же, но некоторые – скучают и льют слёзы, а также обвиняют руководство в поспешном и неправильном решении. Правда же заключается в том, что Зе Луиш остался в Португалии точно таким же футболистом, каким и был, со своими плюсами и минусами. А превратиться в голевую машину ему помогли нюансы тактической роли в «Порту» и стилистические особенности местного футбола.

Как вы там, бывшие? Экс-игроки «Спартака» в новых клубах Ханни забил в первой же игре, Зе Луиш — лучший бомбардир лиги.

Фактор №1. Больше не наконечник

В «Спартаке» Зе Луиш в 90 процентах случаев играл центральным нападающим. В разные годы у него были различные задачи: на раннем этапе при Дмитрии Аленичеве он действовал на острие и сосредотачивался на завершении; при Массимо Каррере и Романе Пилипчуке превратился в лучшего «таргетмена» чемпионата – опускался в глубину поля, цеплялся за любой мяч, ждал партнёров и помогал развивать атаку через наиболее насыщенные игроками зоны; при Рауле Рианчо снова превратился в выдвинутого центрфорварда без расширенных функций; при Кононове сначала бегал в паре с Луисом Адриано при 4-4-2, а весной команда перестроилась на 4-2-3-1, и Зе опять переместился ближе к штрафной.

У Зе Луиша уже есть хет-трик за «Порту». За «Спартак» — ни одного Забивает по голу за игру.

«Порту» при Сержиу Консейсау в новом сезоне стабильно играет по модулю 4-4-2. Экс-спартаковец в этой системе вовсе не выдвинутый центрфорвард, а скорее второй. Ближе к штрафной при выходе из обороны и позиционных атаках играет Марега, он же стягивает на себя всё внимание центральных защитников, в то время как Зе Луиш выполняет альтернативные функции во фланговых зонах или в глубине.



Вот примеры, как всё это работает. При длинной передаче со своей половины поля Марега магнитит к себе центральных защитников, а Зе Луиш ищет борьбу во фланговой зоне. И оказывается против крайнего защитника, который, само собой, уступает ему в габаритах и умении вести верховую борьбу. Такие эпизоды часто случались в игре с «Бенфикой», во многих случаях «Порту» удавалось эффективно выходить в атаку.

Второй вариант задействования Зе Луиша в развитии позиционной атаки: его игра в оттяжке. В таком случае он либо сдваивается с Марегой (и центральным защитникам тяжело реагировать), либо опускается ещё глубже и просит мяч между линиями. Марега и смещающийся крайний полузащитник снова тащат за собой защитников, перед Зе Луишем – огромная зона для разгона.

Эпизод, взятый из того же матча с «Бенфикой», вовсе не случаен. В предыдущей игре с «Виторией» Зе забил первый гол именно из глубины, получив мяч между защитной линией соперника и опорной. У него есть удар со средней дистанции с обеих ног, он неплохо разгоняется и обыгрывает на пространстве – Сержиу Консейсау учёл эти сильные стороны при определении роли форварда. Если такую ситуацию проецировать на «Спартак», то, скорее всего, Зе Луиш оказался бы на линии штрафной в роли Мареги.

Кстати, и голевой штрафной в первом матче с «Краснодаром» Зе Луиш заработал, совершив рывок из опорной зоны. Тренерский штаб «Порту» сломал стереотип, превратив африканца из главного форварда во второго.

Фактор №2. Медленная адаптация соперников под манеру игры Зе на стандартах

Три гола из четырёх экс-спартаковец забил в чемпионате Португалии после угловых и штрафных. Вроде бы здесь нет ничего удивительного – он и в Российской Премьер-Лиге выпрыгивал выше всех. Однако сейчас Зе совсем легко, в каждом матче он получает по несколько моментов со стандартов, и соперники, то ли подзабывшие сильные стороны нападающего, то ли не успевшие адаптироваться и привыкнуть, раз за разом просыпают его могучие прыжки. Той же «Витории» Зе Луиш мог забить в два раза больше, поскольку его рывки и взлёты на ближней штанге совершенно не контролировались. А забил в итоге свой второй гол в матче Зе с дальней штанги в следующей ситуации.

Он остался в полном одиночестве. Ещё раз: Зе Луиш при стандарте остался в одиночестве. Похожие эпизоды за последние годы в России вспомнить не удаётся. Но со временем Португалия, конечно же, сделает выводы.

Фактор №3. Стилистика футбола в Португалии

И да – вне всяких сомнений, на результативности Зе сказалась разница в стилистике футбола. В Португалии даже «Витория» может позволить себе играть с высокой линией обороны, не говоря уже о «Бенфике». Здесь гораздо больше матчей проходит на встречных курсах и с обоюдным риском. Для форварда типажа Зе Луиша, играющего на пространстве куда лучше, чем в статике, стоя спиной к чужим воротам, получать это самое пространство очень важно.

Наглядная разница

Совокупность перечисленных факторов привела к тому, что экс-спартаковец в Португалии попросту стал чаще бить. Если в среднем в прошлом сезоне он наносил 1,99 удара за 90 минут, то в Португалии за пять матчей – 3,21.

Зе Луиш не стал другим футболистом, не вышел на новый уровень в мастерстве. Он всего лишь попал в среду, которая позволяет ему чаще оказываться на открытых ударных позициях и демонстрировать сильнейшие стороны.

Использованы данные InStat и WyScout.