РПЛ не готова к расширению до 18 команд. Это очередное решение наобум

Наш футбол скоро станет жертвой очередной сомнительной реформы. К сожалению, эмоции победили здравый смысл, а слова про интенсивность и зрелищность – логику. 18 команд в РПЛ уже не какая-то фантастическая затея, а ближайшее будущее. Осталось лишь исполкому РФС принять столь чудесное нововведение, что, несомненно, вскоре произойдёт.



Но пока в Российской Премьер-Лиге ещё играют 16 команд, давайте прикинем, как реформа может отразиться на нашем футболе и спасёт ли она его.

Об интенсивности думать пока рано

Хорошо, положим, российским клубам нужно больше играть, чтобы оправдывать немалые зарплаты футболистов, больше зарабатывать и, в конце концов, получать больше важнейшей игровой практики. Но готова ли сейчас РПЛ к увеличению количества матчей? Конечно же нет!



Начнём с календаря. Вспомните хотя бы один год, когда на него не жаловались наши клубы. Календарь не раз приводил команды на заснеженные стадионы в Самаре и Томи в ноябре и декабре, становился причиной переноса матчей на будние дни, а также вынуждал команды проводить встречи в чересчур позднее время. Наверняка с 18 клубами в таблице составителям календаря будет легче разобраться, не правда ли?



Допустим, с календарём кое-как разберутся. А что с инфраструктурой? Многие ли стадионы в холодных регионах страны потянут дополнительные матчи поздней осенью/зимой/ранней весной? Конечно, на «Газпром Арене» есть раздвижная крыша, но что делать другим клубам, лишённым средств на подобные стадионы?



Дополнительные домашние матчи, приносящие деньги клубам, конечно же появятся. Однако захотят ли болельщики в мороз находиться на стадионе без крыши и наблюдать за тем, как по грязи или снегу футболисты пинают мяч, а затем в перерыве мёрзнуть в очередях за горячим чаем или в биотуалеты? А смотреть перед этим на унылые предматчевые акции клубов? Ответ очевиден.

Фото: fcufa.pro

Какая зрелищность?

Ну каким же образом руководители РПЛ собираются повысить зрелищность лиги за счёт увеличения количества команд? Или в России так любят следить за матчами аутсайдеров? Давайте проверим. 4-й тур «Сочи» — «Уфа» (11 100 зрителей при вместимости стадиона — 47 659 человек), 8-й тур «Ахмат» — «Тамбов» (8743 зрителя при вместимости стадиона — 30 597 человек), 15-й тур «Урал»-«Оренбург» (6797 зрителей при вместимости стадиона — 35 696 человек). Таких примеров можно привести ещё очень много. Уровень игры команд из нижней части таблицы, к сожалению, не вызывает интереса у российского болельщика. Или, может быть, авторы инициативы по увеличению количества команд в РПЛ думают, что из ФНЛ будут подниматься «Боруссия Дортмунд», «Атлетико» или «Челси»?

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В России и так не хватает клубов уровня Премьер-Лиги

Ещё одна важнейшая причина, по которой реформа наверняка будет обречена на провал, недостаток в России клубов уровня Премьер-Лиги. С этим очевидным фактом мы не раз сталкивались и при 16 командах в РПЛ. Аутсайдерам нашего чемпионата просто не хватало средств для существования, поэтому они были вынуждены сниматься с соревнований или без шансов вылетали в ФНЛ. Так мы потеряли «Амкар», «Сатурн», «Анжи», «Тосно» и ещё несколько других клубов. Если вы считаете, что в этом ничего страшного нет, давайте взглянем на ситуацию под другим углом.



Место «Сатурна» в РПЛ занял «Краснодар», финишировавший на пятом месте в ФНЛ, а вместо «Тосно», который выиграл Кубок России, путёвку в Лигу Европы получила «Уфа», окончившая чемпионат на 6-й строчке. Едва ли такое положение дел можно назвать нормальным. Увеличив количество клубов до 18 команд, мы лишь рискуем приумножить количество подобных случаев, когда привилегии от чужих побед получает клуб, выступивший чуть хуже, но обладающий более стабильным финансовым положением.

А как же иностранный опыт?

Попытка что-то изменить, когда система не работает, похвальна. Но почему же перед этим не обратить внимание на иностранный опыт? Или все дураки, а мы умные?



В Европе есть лишь семь чемпионатов, в которых участвуют 18 команд и больше – АПЛ, Примера, Серия А, Лига 1 (20 команд), Бундеслига, Эредивизия и португальская лига (18 команд). Практически в каждом из этих чемпионатов количество участников оправдано их уровнем и финансовым положением. Однако даже некоторые лиги из вышеперечисленных хотят немного сократить. Особенно часто разговоры об этом ведутся среди руководителей чемпионата Нидерландов.



В остальных странах Европы уже давно наблюдается тенденция к сокращению числа участников в лигах. Некоторые чемпионаты, вроде бельгийского, ради развития выбирают путь плей-офф, а другие проводят чемпионат в четыре круга. Каждая система наверняка имеет и свои минусы, однако с фактом о том, что в еврокубках весной будут участвовать команды из Шотландии, Румынии, Бельгии, Болгарии, Дании, Австрии и даже Кипра, но не из России, явно не поспоришь.



Конечно же, опыту иностранцев не стоит слепо следовать. Его нужно изучать и на основе полученных выводов затевать реформы. Печально, но пока кажется, будто решение об увеличении числа участников лиги принимали наобум.

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