Пилипчук попробует спасти «Спартак-2» от вылета. Это решение лично Федуна

Адаптация молодых игроков к взрослому футболу – важнейший элемент в подготовке подрастающего поколения. Переход из «молодёжки» в первую команду может занимать не один год, даже если футболист оказывается за рамками юного возраста. Некоторые команды РПЛ внедрили систему фарм-клубов для развития молодых игроков. В настоящее время «вторые команды» есть у «Спартака», «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Урала», «Уфы» и тульского «Арсенала».

Лучше всего вертикаль «молодёжка – фарм-клуб – первая команда» работает в «Краснодаре». С 2017 года вторая команда «быков» дала основе четырёх футболистов, которым удалось закрепиться в составе: Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Результаты фарм-клубов носят второстепенный характер, но пренебрегать ими всё же не стоит. От лиги, в которой выступает фарм-клуб, напрямую зависит уровень сопротивления в матчах, что способствует росту молодых игроков.

По регламенту фарм-клубы не могут выйти в РПЛ, потолок для них – выступления в ФНЛ. На данный момент во втором по силе дивизионе играют «Спартак-2» и «Краснодар-2». Фарм-клуб «красно-белых» находится в зоне вылета и рискует оказаться в ПФЛ, что может существенно сказаться на амбициях клуба и качестве подготовке выпускников академии. Выправить ситуацию призван Роман Пилипчук, ранее работавший в «Спартаке».

Фактор Пилипчука в чемпионстве «красно-белых»

Роман Пилипчук вошёл в тренерский штаб «Спартака» перед началом сезона 2016/2017 в качестве аналитика. Тогда командой руководил Дмитрий Аленичев, а Массимо Каррера был лишь его ассистентом. После увольнения российского специалиста, Каррера и Пилипчук сформировали тренерский дуэт, который стал залогом долгожданного чемпионства красно-белых.

Аналитик в тренерском штабе отвечает за разбор матчей соперника. В случае с Пилипчуком, функционал был значительно шире. Роман принимал участие в подготовке команды, причём почти наравне с Каррерой. Экс-капитан красно-белых Денис Глушаков отмечал в своих интервью и Пилипчука, и Массимо: «Они дополняли друг друга. Каррера был главным, Роман отвечал за тактику, а тренировочный процесс и разминки составлял Хави (прим. «Чемпионата». — Хавьер Нойя Сальсес). Иногда Каррера приходил к нам и спрашивал, как лучше играть. Мы вместе сидели и обсуждали».

Пилипчук хорошо разбирал игру соперника. Благодаря его аналитике игроки «Спартака» были готовы к особенностям оппонента. Красно-белые подстраивались под соперника, что и приносило результат. Роман, как помощник тренера, обладал тактической гибкостью. Пилипчук оставался в тени, но при этом Карреране скрывал его влияние на выбор схемы и модели игры. Один из примеров – матч «Спартака» с «Краснодаром», который стал одним из лучших в постчемпионский сезон.

«Спартак» сыграл лучший матч в сезоне. Это из-за 5 решений Карреры Тренерский план сработал на сто процентов.

В красно-белой среде популярна версия, что чемпионство «Спартака» – во многом заслуга Пилипчука, который контролировал подготовку команды, а Массимо отвечал лишь за мотивацию и настрой игроков перед матчами. Бывший полузащитник красно-белых Александр Самедов прокомментировал эту информацию весьма категорично: «Кто распускает эти слухи? Я считаю, что всё было в тандеме. Не умаляю его заслуг, как помощника. Пилипчук делал свою работу, но каждый должен знать своё место».

Ясно одно – Роман был важной частью чемпионского «Спартака». Та команда работала как единый механизм, каждый знал свою задачу и выполнял её безукоризненно. «Спартак» имел шансы на сохранение титула, но закончил сезон 2017/2018 лишь на третьем месте. Сразу после чемпионства в «красно-белом» коллективе что-то сломалось.

Почему Пилипчук ушёл из «Спартака»?

Несмотря на то, что команда сохранила чемпионский состав, в клубе случился разлад – как среди игроков, так и в тренерском штабе. Массимо Каррера решил усилиться итальянскими помощниками, имена которых уже вряд ли вспомнят:

Джорджо Д’Урбано – тренер по физподготовке, работавший ранее в итальянской Серии С;

– тренер по физподготовке, работавший ранее в итальянской Серии С; Атилла Мальфатти – ассистент главного тренера, два года руководил молодёжкой «Ювентуса».

Тренерский штаб «Спартака» раздулся от приглашения иностранных помощников. Тем самым, влияние Пилипчука было ограничено. Романа фактически изолировали от команды и тренировочного процесса. Он, как и прежде, анализировал матчи соперников, но не более того.

Терпение Пилипчука закончилось на финише сезона 2017/2018. По поручению Массимо, Роман отправился просматривать «Ростов», в то время как «Спартак» ожидала выездная встреча с «Амкаром». Каррера объяснил это следующим образом: «Я предпочел, чтобы он вживую посмотрел нашего предстоящего соперника. Те решения, которые принимаю при распределении нагрузок на моих ассистентов, я не должен объяснять кому-либо».

В мае 2018 года Пилипчук заявил, что уходит из «Спартака». В обращении, поданном через прессу, Роман поблагодарил всех, кроме Массимо. Взаимодействие между ними было нарушено с приходом итальянских помощников. Спустя полгода «Спартак» покинул Каррера и его ассистенты.

Враг системы. Кто разрушил «Спартак» и убрал Карреру Прославленный народом тренер замешан в этом не меньше Глушакова. Но главный виновник – другой.

Пилипчук не скрывал, что мечтает возобновить работу главным тренером. Ранее он возглавлял молдавский клуб «Дачия», донецкий «Олимпик», «Спартак» (Юрмала) и молодёжную сборную Таджикистана. Однако сезон 2018/2019 Роман начал в «Ахмате», пополнив штаб Рашида Рахимова. Возвращение Пилипчука к самостоятельной деятельности произошло в 2019 году.

Неудачный опыт в минском «Динамо»

Интерес к Пилипчуку проявляли российские команды, но Роман отправился в Беларусь, где ему доверили работу в «Динамо» (Минск): «Для меня это новый вызов, новые возможности. Я стал частью клуба с большими традициями. Надеюсь, что мы добьёмся многого».

«Динамовцы» отлично начали сезон, несмотря на неудачную предсезонку (5 поражений в 8 матчах). В четырёх турах команда Пилипчука набрала 10 очков. Правда, страдала результативность – всего 3 забитых мяча. После этого, минчане вылетели из Кубка Беларуси, уступив «Витебску». Начался спад: «Динамо» проиграло в чемпионате «Неману», «Слуцку» и «Шахтёру» (Солигорск).

Фанаты призывали Пилипчука покинуть «Динамо», что и случилось. После девяти туров минчане занимали шестое место, отставая от лидера на 7 очков. На тренерском посту Пилипчука сменил Сергей Гуренко, ранее работавший в клубе. Результаты «Динамо» лучше не стали – четвёртое место по итогам чемпионата, мало забитых мячей и огромное отставание от лидера (25 очков).

Пилипчук – крайне закрытый человек, и «Динамо» он строил таким же. За время работы в минском клубе, Роман редко общался с пресс-службой. Предсезонные матчи «Динамо» проходили в закрытом режиме: «Это вытекало из большого объема работы, который мы выполняли в подготовительном периоде. До последних дней мы просматривали очень много игроков: много футболистов приезжало, мы их смотрели, кто-то не подходил, мы их отправляли, затем приезжали другие».

Роман не боялся идти против коллектива, но лишь в благих целях. За нарушения режима был отчислен Филипп Иванов – основной форвард «Динамо» (вернулся в команду уже при Гуренко). Пилипчук отправил в дубль защитника Алексея Гавриловича, который является ключевым игроком. Позже Роман заявил, что игрок «привёл себя в порядок и тренируется с первой командой».

Футболисты были недовольны Пилипчуком. Отчисленный Иванов высказался по этому поводу: «Он говорил, что хотел три дня понаблюдать за командой, чтобы решить, по каким правилам мы будем жить: по его или по нашим. Но Пилипчуку хватило одной тренировки, чтобы понять, что по нашим правилам тренер жить не хочет. Например, Пилипчук запретил ходить в столовую в шортах, хотя раньше можно было это делать. Было еще много различных нюансов, но не хочется выносить их на общее обозрение».

Сказались также финансовые сложности. Пилипчук, по официальной формулировке пресс-службы «Динамо», покинул клуб по соглашению сторон «в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе». Минчане не нашли инвестора и, скорее всего, перейдут в собственность министерства спорта.

Зачем в «Спартак-2» пригласили Пилипчука?

Далеко не каждый тренер согласится возглавить вторую команду. Фарм-клубы ограничены в ресурсах, исходя из своих целей. Главное для них – подготовка молодёжи к первой команде. В «Спартак-2» сейчас много игроков, которым необходимо сделать следующий шаг в карьере. Многие воспитанники «красно-белых» покинули клуб, так и не получив шанса в первой команде. Сейчас на полпути к основе защитники Павел Маслов и Илья Гапонов, полузащитники Михаил Игнатов и Максим Глушенков, из аренды в «Торпедо» вернётся Александр Руденко.

«Спартак-2» перестал прогрессировать при Викторе Булатове, который возглавлял команду с мая 2018 года. Наибольшего прогресса молодёжь «красно-белых» добилась при Евгении Бушманове и Дмитрии Гунько. За время их работы в основу «Спартака» пробились Александр Максименко, Николай Рассказов, Илья Кутепов, Наиль Умяров и Зелимхан Бакаев. Можно также отметить Александра Ломовицкого и Георгия Мелкадзе, которые играли за первую команду, но сейчас находятся в аренде. При Бушманове и Гунько «Спартак-2» занимал 5 и 6 место в ФНЛ – мелочь, а приятно.

В «Спартак» два раза не зовут. Возвращение Пилипчука – инициатива Леонида Федуна. Возможности Пилипчука отлично знают в «Спартаке», тем более руководство. Работа в «Спартак-2» – отличный шанс для Пилипчука зарекомендовать себя как самостоятельный тренер. Всё больше выходцев из ФНЛ «шумят» в Премьер-Лиге. Тренеры команд, добившихся повышения, остаются на хорошем счету (как Владимир Федотов), а игроки получают приглашения в клубы РПЛ. Или, например, можно возглавить молодёжную сборную России, как это сделал Евгений Бушманов.