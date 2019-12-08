Кого потеряла РПЛ? Вспоминаем все отставки тренеров в этом сезоне

Сегодня, 8 декабря, завершится первая часть сезона в РПЛ, и начнётся зимний перерыв. Нынешний розыгрыш чемпионата России уже точно запомнится не только судейскими скандалами, но и несколькими громкими отставками главных тренеров клубов.



За 19 туров в РПЛ покинули свои посты наставники шести команд. Вспоминаем каждого из них.

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Преемник: Сергей Кузнецов



Самая громкая и долгожданная для болельщиков отставка в РПЛ. Под руководством Олега Кононова «Спартак» мучился сам и мучил фанатов. Пока команда играла отвратительно, её наставник избегал разговоров об увольнении и утверждал, что коллектив движется вперёд. Из-за такого негативного фона на главного тренера красно-белых обрушился шквал фанатских угроз и оскорблений – появился мем про пиджак, а в общественном сознании Кононов превратился в мямлю.



Страдания Олега Георгиевича закончились в 11-м туре. После поражения от «Оренбурга» в конце сентября его отправили в отставку – Кононов даже не дошёл до пресс-конференции после игры. К тому моменту «Спартак» занимал 9-е место РПЛ, находясь в трёх очках от зоны стыков.



Пока место главного тренера московской команды не занял Доменико Тедеско, обязанности наставника выполнял Сергей Кузнецов, сотрудничавший с Кононовым ещё в «Арсенале».

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Преемник: Игорь Шалимов



Буквально на следующий день после отставки Олега Кононова Рашид Рахимов расторг контракт с «Ахматом». Под его руководством грозненцы провалили старт сезона-2019/20. К 11-му туру РПЛ в активе «Ахмата» было всего две победы — над «Краснодаром» (1:0, 1-й тур) и «Оренбургом» (2:1, 4-й тур), 7 забитых и 17 пропущенных мячей и как результат 15-я строчка в таблице.



«Не могу сказать, почему мы не забиваем, — сказал Рахимов перед уходом из клуба. — Ситуация меня как тренера напрягает. Считаю, мне не следует продолжать работать. В такой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы команда получила встряску. Я попрошу (руководство. – Прим. «Чемпионата»), чтобы мы закончили совместную работу. Команде тоже сказал, что не вижу смысла продолжать. Четыре с половиной года – хороший срок. Надо дать кому-то другому возможность поработать».



В тот же день было объявлено о назначении Игоря Шалимова главным тренером «Ахмата». В его тренерский штаб вошёл бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев. Тем не менее спустя всего лишь 10 дней Адиев покинул команду, немного странно объяснив своё решение.

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Преемник: Кирилл Новиков



Из-за неудачных результатов Дмитрий Хохлов порывался уйти в отставку ещё в сентябре. К тому моменту «Динамо» уже вылетело из Кубка России и занимало 14-е место в РПЛ, а специалист открыто признавался, что не справился со своей работой. Бело-голубые демонстрировали невыразительную игр и слишком мало забивали.



Тем не менее руководство предоставило Хохлову возможность исправить ситуацию. В «Динамо» заявили, что специалист будет работать с командой до зимней паузы. Впрочем, уже в начале октября тренер распрощался с клубом. Последней каплей стало поражение от «Оренбурга» (0:2, 12-й тур).

Хохлов отмучился. Отставка, которую ждали Москвичи опустились в зону вылета и подвели главного тренера под увольнение.

На место Хохлова претендовали минимум 5 специалистов, среди которых фигурировали Мирча Луческу и Дан Петреску. Однако и. о. главного тренера Кирилл Новиков так хорошо справлялся со своими обязанностями, что «Динамо» в ноябре заключило с ним контракт до конца сезона.

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Преемник: Сергей Первушин



В «Тамбове» Александр Григорян запомнился не столько удачными тренерскими решениями, сколько эпатажными высказываниями. Под руководством этого специалиста новичок РПЛ за 13 туров набрал лишь 8 очков, пропустив 21 мяч, и закономерно располагался на последнем месте таблицы. К тому моменту только «Уралу» забили больше голов.



Кстати, именно встреча с екатеринбургской командой стала для Григоряна последней в «Тамбове». После поражения (1:2) он ушёл в отставку. Тем не менее спустя всего лишь месяц специалист нашёл новое место работы. В конце ноября он возглавил армянский клуб «Урарту».



Место Григоряна в «Тамбове» занял Сергей Первушин, с которым дела у клуба пошли на лад. С и. о. главного тренера тамбовчане выиграли 4 из 6 матчей и поднялись на 11-ю строчку чемпионата России.

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Преемник: Роман Березовский



Слухи о возможной отставке преследовали Точилина со старта сезона. Однако руководство южного клуба позволило специалисту, который вывел команду в РПЛ, продолжить работу. Как оказалось, зря.



С Точилиным «Сочи», обладающий качественным подбором футболистов, занимал последнее место в чемпионате с 13 очками в активе. За 16 матчей сочинцы смогли одержать лишь три победы.



«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны», — сказал после своего увольнения Александр Точилин.



Пока что обязанности главного тренера команды исполняет Роман Березовский, но уже вскоре его место может занять Владимир Федотов.

Удивительный сезон в РПЛ: много проваливающихся тренеров, но ни одной отставки Позади уже 10 туров!

Владимир Федотов («Оренбург»)

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Преемник: Константин Емельянов

Владимир Федотов покинул «Оренбург» по собственному желанию. Об отставке специалиста стало известно 7 декабря, после разгромного поражения команды от «Тамбова» (0:3).



«Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Уход – его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — отметил президент «Оренбурга» Владимир Кияев.



В отличие от других уволенных тренеров РПЛ, в нынешнем сезоне Федотов неплохо справлялся со своими обязанностями. Летом ключевых футболистов «Оренбурга», сенсационно финишировавшего на седьмом месте чемпионата России, расхватали другие российские клубы: Сутормин ушёл в «Зенит», Бегич в «Рубин», Фролов в «Сочи», Козлов в «Уфу», а Ойеволе в «Тамбов». Равноценную замену этим футболистам клуб не нашёл, но даже в такой ситуации «Оренбургу» удавалось добиваться отличных результатов – после 19 туров команда занимает 13-ю строчку в РПЛ.



Спустя сутки после отставки Федотова клуб объявил, что его место займет Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб «Оренбурга».