10 известных свободных тренеров, которые не засидятся без работы

В нашу подборку попали только те тренеры, которые были уволены по ходу нынешнего сезона либо перед его началом. Будущую кампанию каждый из них наверняка начнёт уже с новым клубом.

Маурисио Почеттино, 47 лет

Последний клуб: «Тоттенхэм»

Даже несмотря на громкую отставку из «Тоттенхэма» и проваленный старт сезона-2019/2020, аргентинский тренер по-прежнему остался невероятно востребованным не только в АПЛ, но и за пределами Великобритании. После своего ухода из лондонского клуба Почеттино признался, что хочет работать либо в Англии, либо в Испании. В качестве одного из возможных мест продолжения его карьеры называлась «Барселона», однако вскоре, из-за назначения Энрике Сетьена, вариант с каталонцами отпал сам собой. Теперь самым вероятным исходом кажется назначение аргентинца в «МЮ». Британские СМИ утверждают, что Маурисио уже ведёт переговоры с «Манчестером» — Почеттино выдвинул ряд требований, среди которых есть, например, сокращение полномочий исполнительного директора Эда Вудворда.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Массимилиано Аллегри, 52 года

Последний клуб: «Ювентус»

После отставки из «Ювентуса» Аллегри решил взять достаточно продолжительную паузу и обдумать планы на своё будущее.

«После пяти лет в «Ювентусе» я не хочу возвращаться и делать плохо. Как только я прекратил сотрудничество с клубом, было принято решение взять паузу на один сезон. Мне предстоит сделать трудный выбор. Я беру уроки английского в Милане. У меня хорошо получается. Смотрю фильмы на английском языке, и если читаю что-то на английском, то прекрасно понимаю», — говорил тренер в декабре.

Учитывая такую зацикленность Массимилиано на английском языке, скорее всего, он рассчитывает подписать контракт с «Манчестер Юнайтед». В качестве альтернативы СМИ называют варианты с «Миланом», «Наполи» и «Баварией».

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Марселино Тораль, 54 года

Последний клуб: «Валенсия»

Увольнение Тораля из «Валенсии» в сентябре 2019 года стало одним из самых резонансных событий в Примере. Сохранить своё рабочее место Марселино не помогли даже отличные результаты, которых он добился с «летучими мышами» в прошлом сезоне (победа в Кубке Испании, 4-е место в Ла Лиге и выход в Лигу чемпионов) – сумасбродный президент «Валенсии» Питер Лим не пожелал терпеть пререкания со стороны главного тренера команды и избавился от него. После отставки Марселино им интересовались «Эвертон», «Арсенал» и «Монако», однако каждый из этих клубов сделал выбор в пользу другого кандидата. Тем не менее вряд ли столь квалифицированный специалист надолго останется без работы.

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Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Эрнесто Вальверде, 55 лет

Последний клуб: «Барселона»

Эрнесто Вальверде наконец отмучился в «Барселоне» и ушёл в отставку. Обеим сторонам этот союз за 2,5 года принёс намного больше разочарований, чем радости от побед. Теперь у Эрнесто появится достаточно свободного времени для того, чтобы не только перезагрузить голову, но и удачно выбрать клуб для перезапуска карьеры. Он неплохой специалист, только, похоже, в следующий раз ему нужно браться за команду поскромнее. Тем более что середняков, нуждающихся в хорошем тренере, в любом из топ-чемпионатов предостаточно.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Унаи Эмери, 48 лет

Последний клуб: «Арсенал»

Вывод о том, что Эмери надолго не останется без работы, можно сделать по трём фактам. Во-первых, он ещё достаточно молод. Во-вторых, несмотря на провал в «Арсенале», испанец едва ли потерял статус квалифицированного специалиста, способного работать в топ-клубе. В-третьих, Унаи после старта тренерской карьеры ещё ни разу не сидел без работы дольше двух месяцев. Как только Эмери разберётся со своими личными делами, он наверняка вернётся в футбол.

«Не буду исключать никаких вариантов. Я смотрю на вещи реалистично. Сейчас у меня есть некоторые дела, так как мне нужно побывать в некоторых городах Испании и в Лондоне. Был некоторый интерес от испанских клубов, но предложений ещё не было. Я хотел бы вернуться в чемпионат Испании», — заявлял испанский тренер.

Фото: Harriet Lander/Getty Images

Хорхе Сампаоли, 59 лет

Последний клуб: «Сантос»

Весь прошлый год бывший главный тренер сборной Аргентины работал в «Сантосе». Со своим клубом он добился неплохих результатов, финишировав на второй строчке чемпионата Бразилии. Тем не менее после окончания сезона аргентинец неожиданно подал в отставку. По информации Globoesporte, у него ухудшились отношения с президентом «Сантоса» Карлосом Пересом. Кроме того, Сампаоли был недоволен комплектованием команды и невозможностью усилиться в будущем сезоне. Ещё до того, как тренер покинул бразильский клуб, им активно интересовались «Лион», «Бетис» и «Сельта».

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Фото: Bruna Prado/Getty Images

Леонарду Жардим, 45 лет

Последний клуб: «Монако»

После второго увольнения из «Монако» португальский тренер разразился критикой в адрес руководства клуба.

«Мы сформировали команду только в конце августа. Таким образом, предсезонная подготовка прошла впустую. Сам вице-президент клуба Олег Петров взял на себя ответственность за это. Он говорил, что ему пока не хватает опыта. Пять игроков пришли в команду в последнюю неделю августа. Вот почему мы набрали всего два очка в первых четырёх турах», — говорил Жардим.

Пока об интересе других клубов к португальцу ничего неизвестно, но теперь ясно, что за новую работу Жардим наверняка возьмётся только с условием, что комплектация состава будет проходить в начале предсезонной подготовки. Конец весны — идеальное время для того, чтобы возобновить карьеру.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Мануэль Пеллегрини, 66 лет

Последний клуб: «Вест Хэм»

В первый сезон в «Вест Хэме» чилийский тренер справлялся со своими обязанностями более или менее успешно. Под его руководством «молотобойцы» заняли 10-е место в АЛП, вылетели из Кубка Англии на стадии 1/16 финала, а также добрались до чётвертого раунда Кубка лиги. Однако в нынешней кампании Пеллегрини ждал полный провал. К 20-му туру «Вест Хэм» занимал 17-е место в Премьер-лиге, так что руководство клуба решило проститься с чилийцем сразу после Рождества. Пока новую работу Мануэлю никто не предлагал, однако желающих подписать контракт с Пеллегрини наверняка будет предостаточно. Чилиец славится умением прививать командам красивую атакующую игру, которая нередко приносить результат.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Винченцо Монтелла, 45 лет

Последний клуб: «Фиорентина»

Винченцо не смог продержаться в «Фиорентине» и года. В Серии А команда итальянца барахталась в середине турнирной таблицы, и после пяти поражений в последних шести матчах Монтелле указали на дверь.

Известие об отставке бывший тренер «фиалок» воспринял довольно болезненно. Он заявил, что клуб решил сделать из него молниеотвод в переходный сезон и не позволил совершить необходимые трансферы или хотя бы дождаться зимнего трансферного окна.

«То, что за всё заплатил я, что я стал молниеотводом, – правильно и нормально. Я смогу с этим справиться. Я вернусь, как всегда возвращался», — заявил итальянский тренер после отставки.

На родине Монтелле предложений пока не поступало. Возможно, ему стоит вновь испытать силы за границей?

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Хави Грасия, 49 лет

Последний клуб: «Уотфорд»

Отставка Хави Грасии оказалась неожиданной не только для поклонников АПЛ, но и для самого тренера. Под руководством испанца в прошлом сезоне «шершни» смогли занять 11-е место в Премьер-лиге и добраться до финала Кубка Англии. Но три поражения в четырёх матчах на старте нынешней кампании в итоге перевесили обилие отличных достижений Грасии в клубе.

«После неожиданного объявления о расторжении моего контракта только после четырёх матчей хочу выразить удивление, так как прошлый сезон был лучшим в истории «Уотфорда», — говорил в сентябре испанец.

В октябре Грасией интересовалась «Сельта». Но вскоре клуб из «Виго» предпочёл Хави Оскара Гарсию. Впрочем, расстраиваться бывшему тренеру «Рубина» и «Уотфорда» точно не стоит. Затянувшихся пауз в карьере ему всегда удавалось избежать.