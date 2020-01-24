«Спартак» пока только отдает. Все трансферы недели в РПЛ

Уходящая неделя подарила нам сразу несколько громких сделок в РПЛ. Рассказываем об этих переходах и других трансферах российских клубов.
Таблица переходов РПЛ
Звонимир Шарлия, ЦСКА – «Славен Белупо» – «Касымпаша»
Досрочное расторжение арендного соглашения
О переходе бывшего защитника ЦСКА турецкий клуб «Касымпаша» официально объявил спустя несколько часов после выхода нашего предыдущего обзора трансферов РПЛ, поэтому сделка по Шарлии оказалась именно в этом тексте. Хорватский центрбек должен был ещё полгода отыграть за московский клуб на правах аренды, но попросил досрочно прекратить аренду, потому что получал мало игрового времени. В итоге Звонимир поехал выступать в Турцию. Сразу же после ухода из ЦСКА хорвата взяла в аренду «Касымпаша». Шарлия уже успел дебютировать за новый клуб. К сожалению для защитника, его первая игра в составе стамбульской команды обернулась полным провалом. «Касымпаша» уступила «Трабзонспору» в матче чемпионата Турции со счётом 0:6.
Александр Кокорин, «Зенит» — «Сочи»
Аренда
Аренда нападающего в «Сочи» уже стала самой обсуждаемой сделкой РПЛ зимнего трансферного окна. Спустя несколько часов после объявления о переходе Кокорина в южный клуб Александр вышел на поле в товарищеской встрече «Зенита» с «Аль-Увайнах» с капитанской повязкой и оформил хет-трик. Вскоре Сергей Семак признался, что не хотел бы отпускать форварда в «Сочи», а затем о нежелании Кокорина выступать за сочинский клуб объявил отчим футболиста. До сих пор Александр не прибыл в расположение новой команды, так что совершенно не ясно, чем закончится эта история.
Солтмурад Бакаев, «Спартак» — «Рубин»
300 тысяч евро
«Рубин» продолжает усиливать группу атаки в зимнее трансферное окно. Ранее клуб подписал форварда Ивана Игнатьева и атакующего хавбека Дениса Макарова, а на этой неделе всё-таки оформил сделку по Бакаеву-младшему. Перестраховавшись, «Спартак» настоял на пункте о праве обратного выкупа игрока за фиксированную сумму. Оно будет действовать в течение четырёх трансферных окон, начиная с лета 2020 года. Кроме того, после окончания этого периода красно-белые смогут повторить предложение другого клуба по трансферу игрока, если таковое поступит в «Рубин». Поэтому в любом случае на этой сделке «Спартак» не прогорит.
Дарко Йевтич, «Лех» — «Рубин»
500 тысяч евро
«Рубин», давно нуждающийся в услугах плеймейкера, подписал долгосрочный контракт с атакующим хавбеком познаньского «Леха» Дарко Йевтичем – соглашение сторон будет действовать до 2024 года. Первую половину нынешнего сезона за польский клуб новичок «Рубина» провёл очень здорово. За 19 матчей в Экстраклассе он отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Дарко раздаёт отличные передачи, неплохо исполняет стандарты и обладает хорошим ударом. Если швейцарский футболист сумеет быстро адаптироваться в РПЛ, то во второй половине сезона наверняка поможет «Рубину» избежать стыков или даже закрепиться в середине турнирной таблицы.
Наир Тикнизян, ЦСКА – «Авангард»
Аренда
20-летний полузащитник ЦСКА феерит в молодёжном первенстве России (9 голов и 3 результативные передачи), но пока не может заработать право выступать за главную команду армейцев. За основной состав московского клуба в этом сезоне Тикнизян провёл лишь минуту в РПЛ и один матч в Кубке России. Поэтому зимой «армейцы» отправили молодого футболиста «набивать шишки» в ФНЛ. До конца кампании-2019/2020 Наир будет выступать за курский «Авангард».
Джано Ананидзе, «Спартак» — «Анортосис»
Свободный агент
Ещё один громкий переход уходящей недели. После 13-летнего пребывания в «Спартаке» грузинский полузащитник, который стал получать всё меньше игрового времени в команде, расторг контракт с клубом и решил отправиться на Кипр, сделав свой выбор в пользу «Анортосиса». Определяющей при переходе Джано стала фигура главного тренера кипрского клуба Темури Кецбаи. Именно под его руководством Ананидзе дебютировал в сборной Грузии и спустя несколько лет превратился в одного из важнейших футболистов для своей национальной команды. Кроме того, по словам хавбека, «Анортосис», ежегодно борющийся за чемпионство в Кипре, способен удовлетворить его амбиции.
Бьорн Сигурдарсон, «Ростов» — АПОЭЛ
Аренда
В нынешнем сезоне исландский форвард «Ростова» обосновался на скамейке запасных. Получать регулярную игровую практику Бьорну помешали травма спины, из-за которой он пропустил два месяца, и сумасшедшая форма другого нападающего команды Эльдора Шомуродова. В этом розыгрыше РПЛ некогда основной форвард жёлто-синих вышел на поле лишь в 6 матчах. Неудивительно, что зимой исландец предпочёл отправиться в АПОЭЛ за драгоценным игровым временем. В кипрском клубе Бьорн пробудет до конца сезона.
Апти Ахъядов, «Ахмат» — «Томь»
Свободный агент
Летом 2019 года «Ахмат» отдал в очередную аренду нападающего Апти Ахъядова. Форвард должен был помочь новичку ФНЛ «Чайке» адаптироваться в новом чемпионате. Тем не менее ещё до закрытия трансферного окна песчанокопский клуб неожиданно вернул Ахъядова обратно – за «Чайку» он успел сыграть только 7 матчей, в которых отдал две голевые передачи. После возвращения Апти даже ни разу не попал в заявку своей команды. Зимой у него закончился контракт, после чего 26-летнего нападающего подписала «Томь». Соглашение футболиста с томским клубом рассчитано на полтора года.
Гамид Агаларов, «Анжи» — «Уфа»
Сумма сделки неизвестна
19-летний воспитанник «Анжи» Гамид Агаларов в сезоне-2019/2020 провёл за махачкалинский клуб 15 матчей в ПФЛ, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Результаты нападающего пришлись по вкусу «Уфе». В результате клуб из РПЛ заключил контракт с игроком, выступающим так же за юношескую сборную России, на три года. Сейчас в «Уфе» и без Агаларова достаточно нападающих, так что переход молодого форварда стоит воспринимать, скорее всего, как попытку увеличить глубину состава.
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