Каким был «Спартак», когда Джано дебютировал за него

Сегодня стало известно, что грузинский полузащитник Джано Ананидзе после 13-летнего пребывания в «Спартаке» расторг с клубом контракт. Как бы ни относились болельщики красно-белых к хавбеку, едва ли кто-то поспорит с тем, что Джано оставил заметный след в истории клуба. Хотя бы потому, что так и не перестал быть вечно подающим большие надежды талантливым футболистом и оказался последним спартаковцем из нулевых, покинувшим команду.

Ананидзе в «Спартаке» с 2007 года, а дебютировал он за клуб в 2009-м. 15 июля в гостевом матче кубка России против «Краснодара» полузащитник вышел на поле и забил гол, который в итоге стал победным.



Вспоминаем, каким был московский клуб, когда Джано впервые вышел на газон защищать его цвета.

Валерий Карпин тренировал «Спартак» всего три месяца

После увольнения Микаэля Лаудрупа Валерий Карпин, оставаясь генеральным директором «Спартака», начал тренировать команду. Однако вплоть до 22 декабря 2009 года, пока Карпин наконец не получил тренерскую лицензию, позволяющую работать с командой Премьер-Лиги, официально исполнял обязанности главного тренера клуба Сергей Родионов. А ещё Карпин пригласил в качестве консультанта Олега Романцева.

Джанаев ещё не пропустил ужасный гол от Нецида

Спустя четыре месяца после дебюта Джано вратарь «Спартака» Сослан Джанаев совершил, пожалуй, самый досадный ляп в своей карьере. В главном дерби России при счёте 2:2 на 89-й минуте форвард ЦСКА Томаш Нецид несильно пробил издали прямо по центру ворот, однако голкипер пропустил мяч между рук.

Быстров ещё целовал ромбик «Спартака»

Когда Джано дебютировал за «Спартак», Быстров доигрывал свой последний сезон в футболке московского клуба. В августе 2009 года он вернулся в «Зенит» и стал самым ненавистным игроком среди болельщиков обоих клубов. На «Петровском» фанаты сине-бело-голубых встретили его оглушительным свистом и знаменитой песней «Никогда не лги, не предавай».

Герой футбола. Как спасти жизнь на поле? Как поступил Джано и что об этом думают врачи.

Проект спартаковского стадиона только разработали

Фото: РИА Новости

В 2009 году «Спартак» ещё выступал на «Лужниках». К тому моменту проект нового стадиона клуба только был разработан. Спустя год проект пересмотрели, и лишь затем начались строительные работы, которые в итоге были завершены только летом 2014 года.

У «Спартака» была другая эмблема

С 2003 по 2013 год «Спартак» выступал с эмблемой в виде ромба, над которым располагалась лишь одна звезда. Такое положение дел не устраивало ветеранов московского клуба. В итоге они написали открытое письмо президенту РФС Николаю Толстых с просьбой учитывать на эмблемах российских клубов чемпионства, завоёванные в советский период. Союз пошёл ветеранам на встречу и удовлетворил их просьбу. Так на эмблеме «Спартака» появились четыре звезды. Кроме того, чёрно-белый мяч на логотипе перекрасили в привычные для клуба красно-белые цвета.

Мелкадзе, игравшему в академии «Спартака», было всего 12 лет

Когда Джано уже получил право сыграть за основную команду «Спартака», Георгий Мелкадзе только второй год занимался в академии московского клуба. Ждать своего дебюта в «Спартаке» нападающему пришлось ещё почти шесть лет.

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Капитаном «Спартака» ещё был Мартин Йиранек

В «Спартаке» чешский защитник носил капитанскую повязку в течение полутора лет, вплоть до инцидента, который случился летом 2010 года. По словам Йиранека, он вернулся в расположение клуба после отбоя. Тогда Валерий Карпин, якобы давно точивший зуб на защитника, не стал мелочиться и выставил его на трансфер. Вскоре контракт Мартина выкупил «Бирмингем».

Карпин ещё верил в Саенко

Иван Саенко вляпался в ту же неприятную историю, что и Йиранек. Несмотря на частые травмы форварда, Карпин продолжал с переменной регулярностью предоставлять нападающему игровое время, однако после ночного загула Саенко с чешским защитником тренер решил проститься и с российским футболистом.

«Спартак» ещё ни разу не отдавал Дзюбу в аренду

Спустя три недели после дебюта Джано в «Спартаке» красно-белые впервые отдали Артёма Дзюбу в аренду – в начале августа 2009 года российский форвард отправился в Томск до конца сезона. Переезду нападающего сопутствовала неприятная история, героем которой стал также Владимир Быстров. О ней много говорилось в кулуарах.

До чемпионства «Спартака» оставалось 2853 дня

На тот момент «Спартак» обходился уже шесть лет без трофеев. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что ждать следующего кубка придётся ещё дольше.