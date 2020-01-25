Остановите эту машину! Холанд снова вышел на замену и теперь положил два!

У 19-летнего норвежца уже пять голов в Бундеслига за один час на поле.

Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд творит что-то невероятное. Неделю назад 19-летний норвежец оформил хет-трик в дебютной игре за чёрно-жёлтых с «Аугсбургом», а теперь сделал дубль во встрече 19-го тура Бундеслиги с «Кёльном». Эти пять голов нападающий забил всего за час, так как оба раза выходил на замену.

Холанд сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». Он вышел на замену во втором тайме Дебют мечты!

Перед матчем в Дортмунде главного тренера «Кёльна» Маркуса Гисдоля спрашивали о том, как он собирается останавливать Холанда. Специалист ответил шуткой: «У нас все ещё есть огромный клубный автобус, на котором мы ездим. Может быть, просто поставим его в штрафной – или даже три автобуса рядом друг с другом. Может, сможем остановить Эрлинга, а, может, и нет. Но мы сделали бы огромную ошибку, если бы только смотрели на него».

На самом деле, когда Холанд поднялся со скамейки запасных и вступил в игру, автобус был нужен игрокам «козлов» лишь для того, чтобы катить на нём к штрафной «Боруссии». Это в Аугсбурге норвежец вышел спасать положение при счёте 1:3, а домашняя премьера получилась для нападающего более простой. Команда Люсьена Фавра к 65-й минуте выигрывала 3:1. Значит, Эрлинг мог надеяться на то, что получит свободное пространство, чтобы проявить себя перед 81 365 болельщиками.

Всё опять получилось, как в сказке. Уже через 12 минут после появления на поле Холанд принимал поздравления партнёров. «Боруссия» провела атаку по правому флангу, которая завершилась ударом по воротам и добиванием в исполнении норвежца. Заслуга нападающего в голе велика. Если бы Эрлинг просто стоял и наблюдал за развитием эпизода, точно не забил бы. Но он почувствовал, какое продолжение получит момент, резко ускорился и смог опередить защитника.

Ещё через 10 минут Холанд оформил дубль. Он грамотно открылся между двумя защитниками в ходе контрвыпада, после чего получил передачу на ход. Влетел в штрафную «Кёльна», прокинул мимо вратаря мяч, успел подработать его и пробить с левой ноги. На первый взгляд, очень простой гол, однако это была работа большого мастера. На сегодняшний день у Эрлинга шесть ударов по воротам в Бундеслиге и пять голов.

«Боруссия» продолжает борьбу за первое место. У Дортмунда 36 очков, как и у «Баварии», а отставание от лидера Бундеслиги «РБ Лейпциг» всего четыре очка. Правда, при одном лишнем матче, тем не менее в концерне «Ред Булл» уже наверняка жалеют, что продали звезду «Зальцбурга» не тому немецкому клубу.