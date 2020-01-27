Российский защитник Ефремов перешёл в «Вильярреал». Кто это такой

В чемпионате Испании может появиться ещё один российский легионер. В «Вильярреал» перешёл 16-летний центральный защитник Антон Ефремов. Пока он заявлен за юношескую команду, но, возможно, сумеет повторить путь Дениса Черышева, который сыграл 90 матчей за «жёлтую субмарину». Кстати, в системе этого клуба находился в своё время и нынешний полузащитник «Ахмата» Антон Швец.

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Что известно про Ефремова

Ефремов – уроженец Нижнего Новгорода и воспитанник нижегородского футбола. Его первым тренером был Леонид Рындов, работающий сейчас с юношами в региональном центре подготовки футболистов «Нижний Новгород». Возглавляет же созданный в 2017 году центр в качестве директора отец новичка «Вильярреала» Артём Ефремов, который и сам когда-то играл центральным защитником. Из родного города нижегородец переехал в Москву, где до прошлой осени тренировался в академии «Локомотива». В частности, в 2017-м он выиграл с «железнодорожниками» летнее первенство Москвы.

Антон обладает довольно высоким ростом для своего возраста – 185 см. Неудивительно, что центральный защитник достаточно силён в игре наверху и опасен при стандартах. Кроме того, обладает приличным длинным пасом и мощным дальним ударом. По всей видимости, это полезные навыки, приобретённые Ефремовым, когда он играл в качестве полузащитника.



Любопытное совпадение: Денис Черышев и его отец Дмитрий Черышев тоже нижегородцы. Не исключено, что трансферу Ефремова в испанский клуб как-то посодействовал игрок сборной России или его отец, который до октября 2019-го возглавлял ФК «Нижний Новгород».

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За какую сборную играет российский новичок «Вильярреала»

Ефремов выступал за юношеские сборные России разных возрастов. За последние два года сыграл пять матчей за национальную команду U15, шесть матчей за U16 и два матча за U17. При этом трижды выходил на поле с капитанской повязкой. Сейчас центральный защитник «Вильярреала» приглашён на тренировочный сбор сборной России (игроки 2003 года рождения), который пройдёт с 1 по 11 февраля в Испании. Планируются спарринги с «Малагой», а также сборными Англии и Бельгии.



«У Антона была травма: он долго лечился, а мы следили за его здоровьем. Сейчас он тренируется и играет в Испании, находится в тонусе, и мы решили посмотреть, готов ли он решать большие задачи», — рассказал главный тренер сборной юношеской сборной России Станислав Коротаев в интервью для официального сайта РФС.