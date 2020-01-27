Российский защитник Ефремов перешёл в «Вильярреал». Кто это такой

В чемпионате Испании может появиться ещё один российский легионер. В «Вильярреал» перешёл 16-летний центральный защитник Антон Ефремов. Пока он заявлен за юношескую команду, но, возможно, сумеет повторить путь Дениса Черышева, который сыграл 90 матчей за «жёлтую субмарину». Кстати, в системе этого клуба находился в своё время и нынешний полузащитник «Ахмата» Антон Швец.
Что известно про Ефремова
Ефремов – уроженец Нижнего Новгорода и воспитанник нижегородского футбола. Его первым тренером был Леонид Рындов, работающий сейчас с юношами в региональном центре подготовки футболистов «Нижний Новгород». Возглавляет же созданный в 2017 году центр в качестве директора отец новичка «Вильярреала» Артём Ефремов, который и сам когда-то играл центральным защитником. Из родного города нижегородец переехал в Москву, где до прошлой осени тренировался в академии «Локомотива». В частности, в 2017-м он выиграл с «железнодорожниками» летнее первенство Москвы.
Антон обладает довольно высоким ростом для своего возраста – 185 см. Неудивительно, что центральный защитник достаточно силён в игре наверху и опасен при стандартах. Кроме того, обладает приличным длинным пасом и мощным дальним ударом. По всей видимости, это полезные навыки, приобретённые Ефремовым, когда он играл в качестве полузащитника.
Любопытное совпадение: Денис Черышев и его отец Дмитрий Черышев тоже нижегородцы. Не исключено, что трансферу Ефремова в испанский клуб как-то посодействовал игрок сборной России или его отец, который до октября 2019-го возглавлял ФК «Нижний Новгород».
За какую сборную играет российский новичок «Вильярреала»
Ефремов выступал за юношеские сборные России разных возрастов. За последние два года сыграл пять матчей за национальную команду U15, шесть матчей за U16 и два матча за U17. При этом трижды выходил на поле с капитанской повязкой. Сейчас центральный защитник «Вильярреала» приглашён на тренировочный сбор сборной России (игроки 2003 года рождения), который пройдёт с 1 по 11 февраля в Испании. Планируются спарринги с «Малагой», а также сборными Англии и Бельгии.
«У Антона была травма: он долго лечился, а мы следили за его здоровьем. Сейчас он тренируется и играет в Испании, находится в тонусе, и мы решили посмотреть, готов ли он решать большие задачи», — рассказал главный тренер сборной юношеской сборной России Станислав Коротаев в интервью для официального сайта РФС.
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