«Подпишите Джеррарда на 5 матчей!» Фанаты «Ливерпуля» требуют титул для легенды клуба

Предлагают купить действующего тренера у «Рейнджерс», чтобы он снова вышел на поле «Энфилда».

Группа фанатов «Ливерпуля» в соцсетях требует, чтобы клуб подписал контракт с бывшим капитаном Стивеном Джеррардом. «Ливер» лидирует в АПЛ с отрывом от «Ман Сити» в 22 очка и имеет прекрасные шансы, чтобы взять первое за 30 лет чемпионство, которое Джеррард с клубом не выигрывал. По мнению болельщиков, именно Стиви Джи должен поднять над головой трофей, который должен был брать в сезоне-2013/2014. Тогда, в матче с «Челси», Стивен в одном из эпизодов поскользнулся, после чего нападающий синих Демба Ба отправил мяч в сетку ворот Симона Миньоле, лишив соперника шансов на титул.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Призывы

В соцсетях началась настоящая истерия по поводу возвращения легенды «Энфилда». За какие-то сутки появились сотни записей с призывом подписать с ним контракт.

«Подпишите Джеррарда как свободного агента на пять матчей», — призывает один из фанатов, чей твит собрал 25 тысяч лайков.

«Это был бы правильный шаг, так как он мечтал выиграть АПЛ»

«Дайте «Рейнджерс» 10 миллионов, чтобы забрать Джеррарда на пять матчей».

«Как насчёт того, чтобы он и сэр Кенни Далглиш взяли трофей?» — вспомнили другого героя красных.

«Клуб обязан подписать Джеррарда, потому что он и есть «Ливерпуль», — уверен фанат из Украины.

Конечно, большинство болельщиков «Ливерпуля» понимают, что никакого перехода не произойдёт. Но идея вызывает в них настолько тёплые чувства, что некоторые болельщики начинают верить в невероятное.

«Никогда не знала, что хочу этого, но, как только увидела этот твит, захотела», — пишет болельщица из Англии.

Что думает Джеррард о возможном возвращении?

Последние несколько лет Джеррард работает главным тренером «Рейнджерс», но не раз говорил, что хотел бы быть частью этого «Ливерпуля». При этом понимает: сейчас такой вариант почти нереален. В подкасте Джейми Каррагера «The Greatest Game» Стивен заявил, что победа «Ливерпуля» в АПЛ в этом году поможет ему забыть тот мрачный день, когда он поскользнулся на поле «Энфилда».

«Когда я анализирую это должным образом, понимаю, что это был не единственный момент, который стоил «Ливерпулю» титула. Но всё же часть меня в моей голове думает, что это так», — вспоминает Джеррард.

«Я думаю, что победа «Ливерпуля» в лиге определённо сыграет свою роль. И я думаю, что мои успехи в «Рейнджерс» помогут мне, потому что это был тяжёлый момент. Сложнее, чем, вероятно, думают люди. Единственный раз в 20-летней карьере я оцепенел, а моё тело как будто онемело», — рассказывает Стив.

Сейчас «Рейнджерс» Стивена Джеррарда занимает второе место в шотландском Премьершипе, отставая от лидера «Селтика» на семь очков. При этом клуб из Глазго имеет игру в запасе, а Джеррарду впервые за много лет удаётся навязать «Селтику» конкуренцию в борьбе за чемпионство Шотландии.