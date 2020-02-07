«Спартак» — «Партизан». Прогноз: Тедеско выиграет товарищеский турнир в Катаре

В матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» 8 февраля примет «Партизан». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Партизана» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Партизан»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Матч Премьер «Спартак» — «Партизан» 8 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — «Партизан» (08.02.2020)

Победитель товарищеского турнира в Катаре может определиться за день до его окончания. “Спартак” набрал четыре очка в двух турах и единолично возглавляет турнирную таблицу: “Локомотив” и “Ростов” имеют в активе по три балла, у “Партизана” их всего два. Соответственно в случае победы в основное время красно-белые станут недосягаемы для преследователей.



В стартовых матчах москвичи оставили приятное впечатление. Без ошибок, естественно, не обошлось, зато основные контуры уже просматриваются: схема с тремя центральными защитниками рассматривается как основная, прессинг эпизодами выглядит классно, контратаки несут в себе остроту.



Победа над “Ростовом” (2:1) получилась абсолютно заслуженной. После вялого первого тайма подопечные Доменико Тедеско добавили и забили два мяча в атаках с ходу. С “Локомотивом” (1:1, 2:4 пен.) расклад частично повторился: дебютные 45 минут также не удались, зато после перерыва получалось веселее.



Удалось быстро сравнять счёт, а в концовке Глушенков забил второй мяч, который отменили из-за офсайда. В серии пенальти “железнодорожники” победили, но общего ощущения это не отменяет. Красно-белые находятся в неплохих кондициях, стараются оказывать на соперника давление и провоцировать потери, а затем быстро доводить дело до удара.



“Партизан” после закономерной победы над “Локомотивом” в первом туре (1:1, 4:2 пен.) без шансов уступил “Ростову” (1:3). Первый тайм получился вязким и скучным, а во втором преимущество дончан не вызывало сомнений. Сербы никак не могли наладить контроль мяча и начали создавать моменты только при счёте 0:3.



Тренер белградцев уже заметил, что расценивает товарищеский турнир как этап подготовки к сезону. Скорее всего, он вновь использует два состава, ведь шансы на итоговую победу остались сугубо теоретические. А вот “Спартаку” до итогового триумфа осталось сделать один шаг. Шансы российского клуба действительно кажутся выше. Любой успех — даже на неофициальном турнире — никогда не бывает лишним.

На турнире в Катаре вырисовывается тенденция, при которой вторые таймы часто проходят куда веселее первых. В случае с красно-белыми это проявляется особенно ярко. Пожалуй, тотал больше 1.5 мяча во втором тайме за коэффициент 2.10 смотрится вполне симпатично. Можно даже рассмотреть ИТБ 1 гола “Спартака” во втором тайме за 2.70.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Партизан»

Основные контуры “Спартака” уже просматриваются: схема с тремя центральными защитниками рассматривается как основная, прессинг эпизодами выглядит классно, контратаки часто несут в себе остроту. На турнире в Катаре вторые таймы регулярно получаются заметно веселее первых, поверим в продолжение этой тенденции. Возьмём ИТБ 1 гола “Спартака” во втором тайме за 2.70.



Ставка: ИТБ 1 гола “Спартака” во втором тайме за 2.70.