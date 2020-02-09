«Монако» с Головиным одержал волевую победу. За Лигу чемпионов поборятся!

Российский полузащитник провёл на поле 90 минут. Об этом и другом – в дайджесте новостей дня.

В матче Суперкубка Японии игроки не реализовали 9 пенальти подряд



В матче Суперкубка Японии между «Йокогамой» и «Виссел Кобе» не было реализовано девять 11-метровых ударов подряд. Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В экстратайме команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки «Виссел Кобе» — 3:2.



Интересно, что в серии послематчевых пенальти футболисты реализовали первые четыре 11-метровых удара. В составе «Виссел Кобе» первый пенальти исполнил легенда «Барселоны» Андрес Иньеста. Однако после этого не было забито девять ударов подряд.

Видео доступно на «Чемпионате».

В минувшем сезоне «Йокогама» стала чемпионом Японии. «Виссел Кобе» финишировал на 8-м месте и выиграл Кубок страны. Суперкубок стал лишь вторым выигранным трофеем в истории клуба.

В Японии клубы не могли забить девять пенальти подряд. Но Иньеста всё равно взял трофей Промахи, штанга, две перекладины — было всё.

«Монако» с Головиным вырвал победу у аутсайдера чемпионата Франции



В 24-м туре французской Лиги1 «Амьен» принимал «Монако». Матч прошёл на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершился со счётом 1:2.



Первый гол был забит в начале встречи, на 9-й минуте. Его автором стал нападающий хозяев Серу Гирасси. Монегаски ответили точным ударом форварда Виссама Бен-Йеддера на 85-й минуте. Решающий гол в исполнении нападающего гостей Ислама Слимани был забит на 3-й компенсированной минуте.



В составе монегасков участие в матче принял полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и получил жёлтую карточку в середине второго тайма.

«Хетафе» сократил отставание от «Барселоны», разгромив «Валенсию»



В матче 23-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Валенсию». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первых двух голов стал нападающий «Хетафе» Хорхе Молина на 58-й и 67-й минутах. В конце встречи «Валенсия» осталась в меньшинстве — красную карточку получил защитник Алессандро Флоренци. После удаления ещё один мяч в ворота гостей отправил форвард Хайме Мата.



Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.



Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49 очков). Второе место занимает «Барселона» (46), третье — «Хетафе» (42), четвёртое — «Севилья» (39), пятое — «Валенсия» (37).

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Севильей»



Нападающий Фёдор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура испанской Примеры с «Севильей».



Заявка «Сельты»: Альварес, Рубен, Вильяр, Мальо, Араухо, Оласа, Айду, Мурильо, Йокушлу, Суарес, Бельтран, Рафинья, Брадарич, Мендес, Смолов, Аспас, Систо, Фернандес, Мина.



Матч 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья» состоится завтра, 9 февраля, на стадионе в Виго. Начало — в 20:30 мск.



Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах аренды. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.

«Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл турнир в Катаре



В матче 3-го тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» встречался с белградским «Партизаном». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.



Голами в составе московской команды отметились нападающие Александр Соболев и Эсекьель Понсе, который успешно реализовал пенальти, а также полузащитник Роман Зобнин. За «Партизан» забили защитник Страхиня Павлович и полузащитник Сейдуба Сума. В конце первого тайма встречи вторую жёлтую карточку получил хавбек сербской команды Бибрас Натхо.



Таким образом, «Спартак» во второй раз выиграл турнир в Катаре. В турнире принимают участие четыре команды. Два оставшихся участника — московский «Локомотив» и «Ростов» — заключительный матч Кубка проведут в воскресенье, 9 февраля.

«Спартак» всё ещё плох. Несмотря на победу в катарском турнире У Тедеско слишком много работы. Пока он вообще ничего не построил.

ЦСКА победил норвежскую команду «Одд». У Шкурина гол и результативная передача



ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с норвежской командой «Одд» со счётом 3:1.



«Армейцы» вышли вперёд уже на 4-й минуте усилиями полузащитника Яки Бийола. На 12-й минуте нападающий «Одда» Торгейр Бёрвен восстановил равенство в счёте. Судьбу противостояния российская команда решила до перерыва. Победу москвичам обеспечили голы хавбеков Ильи Шкурина и Константина Марадишвили на 24-й и 38-й минутах соответственно.

В ЦСКА дебютировали два новичка. С «Зенитом» им пока играть рано Как Котин и Колесниченко использовали свой шанс.

«Байер» одолел «Боруссию» в голевой перестрелке. Холанд впервые не забил за дортмундцев



В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» принимал дортмундскую «Боруссию». Матч прошёл на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершился со счётом 4:3.



На 20-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Кевина Фолланда, однако спустя всего 2 минуты равенство восстановил защитник гостей Матс Хуммельс. Через 11 минут «шмели» повели в счёте — голом в своём дебютном матче за клуб отметился полузащитник Эмре Джан. Под занавес первого тайма Фолланд оформил дубль. На 64-й минуте Рафаэл Геррейру вывел «Боруссию» вперёд. В концовке «Байер» перевернул ход матча — на 81-й и 82-й минутах отличились форвард Леон Бэйли и хавбек Ларс Бендер.



Без гола в этом матче остался нападающий гостей Эрлинг Холанд. С момента перехода в зимнее трансферное окно из «Ред Булл Зальцбург» он провёл за клуб 4 встречи и отличился в каждой из них. Всего на его счету 8 мячей.