Во время пресс-конференции Моуринью начал сам задавать себе вопросы и отвечать на них
Во время пресс-конференции перед матчем 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью начал лично задавать себе вопросы и отвечать на них.
В один из моментов общения с журналистами наставник «шпор» начал сам спрашивать себя.
— Первый вопрос. Ждёте ли вы, что до закрытия трансферного окна может прийти ещё один игрок?
— Первый ответ. Нет. Давайте дальше. Следующий вопрос.
— Второй вопрос. Довольны ли вы текущим трансферным окном?
— Да, доволен.
— Третий вопрос. Вы бы хотели нового нападающего?
После этого Моуринью рассмеялся.
Видео можно посмотреть в «твиттере» B/R Football.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» занимает шестое место. В активе команды 34 очка после 24 туров.
Моуринью: было бы лучше, если бы «Тоттенхэм» купил нападающего в январе
Читайте также
- 31 января 2020
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
18:59
-
18:53
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:03
-
17:56
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:28
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:57
-
15:48
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:19
-
15:14
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
Партнерский контент