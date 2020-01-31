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Во время пресс-конференции Моуринью начал сам задавать себе вопросы и отвечать на них

Во время пресс-конференции Моуринью начал сам задавать себе вопросы и отвечать на них
Футбол / Англия 0

Во время пресс-конференции перед матчем 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью начал лично задавать себе вопросы и отвечать на них.

В один из моментов общения с журналистами наставник «шпор» начал сам спрашивать себя.

— Первый вопрос. Ждёте ли вы, что до закрытия трансферного окна может прийти ещё один игрок?

— Первый ответ. Нет. Давайте дальше. Следующий вопрос.

— Второй вопрос. Довольны ли вы текущим трансферным окном?

— Да, доволен.

— Третий вопрос. Вы бы хотели нового нападающего?

После этого Моуринью рассмеялся.

Видео можно посмотреть в «твиттере» B/R Football.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» занимает шестое место. В активе команды 34 очка после 24 туров.

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